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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 8 января 2022, 22:05
  • 289

Творожный пирог из вафельных коржей

Рецепт: Творожный пирог из вафельных коржей

Нежный пирог-запеканка с начинкой из творога, изюма и яблок. Вафельные коржи становятся мягкими, по вкусу и консистенции напоминают тонкие блины. Создаётся ощущение, что ешь блинчики с творожной начинкой. Только блинчики надо жарить, потом начинять, снова обжаривать... а здесь всё выпекается сразу. Попробуйте приготовить такой, относительно диетический, вариант.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Творожный пирог из вафельных коржей»:

Пирог

Заливка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
7570.4 ккал 		белки
288.5 г 		жиры
176 г 		углеводы
1207.9 г
100 г блюда
ккал
214.5 ккал		 белки
8.2 г		 жиры
5 г		 углеводы
34.2 г


Рецепт «Творожный пирог из вафельных коржей»:

1. Творог, яйца, крахмал, сахар, соль и ванилин смешать до однородности.
2. Добавить предварительно замоченный и обсушенный изюм.
3. Добавить яблоко, натертое на крупной терке и всё хорошо перемешать.
4. В форму для выпечки, смазанную маслом, уложить вафельный корж. На него выложить 1/4 начинки. Накрыть 2 коржом, снова 1/4 начинки. Сверху 3 корж и 1/4 начинки. Затем 4 корж и оставшуюся начинку.
5. Накрыть 5 коржом. Приготовить заливку из яйца, сахара и молока.
6. Распределить по коржу 1/3 заливки.
7. Сверху 6 корж и 1/3 заливки.
8. Накрыть 7 коржом и распределить оставшуюся заливку.
9. Выпекать в предварительно разогретой духовке при 180° 35 минут. После чего духовку выключить и оставить пирог в ней ещё на 15 минут.
10. Пирог достать и остудить. Посыпать сахарной пудрой и нарезать на кусочки.

Приятного аппетита !
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На природу На ужин : На десерт

Теги: выпечка запекать десерт чаепитие

Вкусы: творожный яблочный сладкий

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Творожный пирог из вафельных коржей
Рецепт: Творожный пирог из вафельных коржей

Нежный пирог-запеканка с начинкой из творога, изюма и яблок. Вафельные коржи становятся мягкими, по вкусу и консистенции напоминают тонкие блины. Создаётся ощущение, что ешь блинчики с творожной начинкой. Только блинчики надо жарить, потом начинять, снова обжаривать... а здесь всё выпекается сразу. Попробуйте приготовить такой, относительно диетический, вариант.

Ингредиенты для «Творожный пирог из вафельных коржей»:

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Комментарии и отзывы

Круто надо попробовать!!!
Супер
Спасибо большое !
Интересный рецепт! Очень соблазнительный кусочек!
Спасибо большое за оценку !
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