Нежный пирог-запеканка с начинкой из творога, изюма и яблок. Вафельные коржи становятся мягкими, по вкусу и консистенции напоминают тонкие блины. Создаётся ощущение, что ешь блинчики с творожной начинкой. Только блинчики надо жарить, потом начинять, снова обжаривать... а здесь всё выпекается сразу. Попробуйте приготовить такой, относительно диетический, вариант.
- 8 января 2022, 22:05
- 289
Творожный пирог из вафельных коржей
Ингредиенты для «Творожный пирог из вафельных коржей»:
Пирог
- Корж (Вафельный) — 7 шт
- Творог (5%, мягкий) — 700 г
- Сахар — 150 г
- Крахмал кукурузный — 70 г
- Яйцо куриное — 3 шт
- Изюм — 100 г
- Яблоко (Среднее) — 2 шт
- Ванилин
- Соль
- Масло растительное
- Сахарная пудра
Заливка
- Сахар — 1 ст. л.
- Яйцо куриное — 1 шт
- Молоко — 100 мл
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
7570.4 ккал
|
белки
288.5 г
|
жиры
176 г
|
углеводы
1207.9 г
|100 г блюда
|ккал
214.5 ккал
|белки
8.2 г
|жиры
5 г
|углеводы
34.2 г
Рецепт «Творожный пирог из вафельных коржей»:
2. Добавить предварительно замоченный и обсушенный изюм.
3. Добавить яблоко, натертое на крупной терке и всё хорошо перемешать.
4. В форму для выпечки, смазанную маслом, уложить вафельный корж. На него выложить 1/4 начинки. Накрыть 2 коржом, снова 1/4 начинки. Сверху 3 корж и 1/4 начинки. Затем 4 корж и оставшуюся начинку.
5. Накрыть 5 коржом. Приготовить заливку из яйца, сахара и молока.
6. Распределить по коржу 1/3 заливки.
7. Сверху 6 корж и 1/3 заливки.
8. Накрыть 7 коржом и распределить оставшуюся заливку.
9. Выпекать в предварительно разогретой духовке при 180° 35 минут. После чего духовку выключить и оставить пирог в ней ещё на 15 минут.
10. Пирог достать и остудить. Посыпать сахарной пудрой и нарезать на кусочки.
Приятного аппетита !
Комментарии и отзывы
27 минут назад ENOTIK-2021 #
52 минуты назад ma-ma sveta #
43 минуты назад Galchonok22 # (автор рецепта)
2 часа назад Vicentina #
1 час назад Galchonok22 # (автор рецепта)
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