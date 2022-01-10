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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из фарша Горячие блюда из мясного фарша
  • 10 января 2022, 12:01
  • 1946

Сочные отбивные из фарша

Рецепт: Сочные отбивные из фарша

Предлагаю Вам приготовить нежные, сочные и вкусные отбивные из фарша. Отличная замена котлетам или отбивным. Подойдет к любому гарниру.

Категория: Горячие блюда Блюда из фарша Горячие блюда из мясного фарша

Ингредиенты для «Сочные отбивные из фарша»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
953.2 ккал 		белки
29 г 		жиры
24 г 		углеводы
9.8 г
100 г блюда
ккал
119.2 ккал		 белки
3.6 г		 жиры
3 г		 углеводы
1.2 г


Рецепт «Сочные отбивные из фарша»:

1. Измельчить мелко лук.
2. Смешать фарш, лук, соль. перец и 1 яйцо. Все тщательно перемешайте.
3. С помощью скалки и пищевой пленки сформируйте отбивные (как на видео)
4. Для кляра взбейте венчиком или вилкой 3 яйца с щепоткой соли.
5. В тарелочку налейте 3-4 ст. л. ложки яиц и окуните в них отбивную.
6. Разогрейте сковороду и добавьте растительное масло.
7. Выложите отбивную в сковороду с тарелки и обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На праздничный стол

Теги: обед

Вкусы: соленый мясной

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Сочные отбивные из фарша
Рецепт: Сочные отбивные из фарша

Предлагаю Вам приготовить нежные, сочные и вкусные отбивные из фарша. Отличная замена котлетам или отбивным. Подойдет к любому гарниру.

Ингредиенты для «Сочные отбивные из фарша»:

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Комментарии и отзывы

Я взбитое яйцо выливаю в сковороду чуть прихватится, формирую бризоль на 1 половине омлета, накрываю второй половиной, жарю под крышкой с 2 сторон, оно тонкие хорошо прожариваются, получаются похожие на чебуреки, размер зависит от размера сковороды у меня 22 см , фарш лучше брать куриный.
вот Это лучше , чем в рецепте, тут попробуй тоненькую котлетку в яйце обвалять, а тут все понятно и просто, спасибо
Все как я люблю, обязательно попробую
Отличные бризольки.
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