Предлагаю Вам приготовить нежные, сочные и вкусные отбивные из фарша. Отличная замена котлетам или отбивным. Подойдет к любому гарниру.
- 10 января 2022, 12:01
- 1946
Сочные отбивные из фарша
Ингредиенты для «Сочные отбивные из фарша»:
- Фарш мясной — 500 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Яйцо куриное (1 в фарш 3 для кляра) — 4 шт
- Соль — 0,5 ч. л.
- Перец черный — по вкусу
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
953.2 ккал
|
белки
29 г
|
жиры
24 г
|
углеводы
9.8 г
|100 г блюда
|ккал
119.2 ккал
|белки
3.6 г
|жиры
3 г
|углеводы
1.2 г
Рецепт «Сочные отбивные из фарша»:
2. Смешать фарш, лук, соль. перец и 1 яйцо. Все тщательно перемешайте.
3. С помощью скалки и пищевой пленки сформируйте отбивные (как на видео)
4. Для кляра взбейте венчиком или вилкой 3 яйца с щепоткой соли.
5. В тарелочку налейте 3-4 ст. л. ложки яиц и окуните в них отбивную.
6. Разогрейте сковороду и добавьте растительное масло.
7. Выложите отбивную в сковороду с тарелки и обжаривайте с двух сторон до золотистого цвета.
Комментарии и отзывы
1 час назад ela050p #
49 минут назад alenanat #
вчера в 15:08 Valary #
вчера в 13:15 Wera13 #
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