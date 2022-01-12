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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы
  • 12 января 2022, 17:05
  • 9055

Куриное филе под овощной шубой

Рецепт: Куриное филе под овощной шубой

Очень вкусное и нежное куриное филе в духовке, запеченное под шубкой.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Куриное филе под овощной шубой»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1045.9 ккал 		белки
183.8 г 		жиры
10 г 		углеводы
42.9 г
100 г блюда
ккал
72.1 ккал		 белки
12.7 г		 жиры
0.7 г		 углеводы
3 г


Рецепт «Куриное филе под овощной шубой»:

Куриное филе помыть, просушить с помощью бумажного полотенца. Каждое филе разрезать вдоль на 2 части и отбить с двух сторон. Посыпать солью, перцем и гранулированным чесноком. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Тем временем приготовить начинку.
Нарезать на полукольца или четвертинки лук и крупно натереть морковь. Жарить на среднем огне, помешивая, пока овощи не станут мягкими. Выложить в тарелку.
Соленые огурцы натереть на крупной тёрке и немного отжать. Обжарить на среднем огне 3 минуты, помешивая. У огурцов должен остаться хруст.
В жареные огурцы выложить лук с морковью, измельчённый чеснок и сметану. Перемешать и попробовать на соль.
Подготовленные овощи распределить на филе. Запекать в духовке при температуре 200°С, 15 минут. Затем посыпать натертым сыром и убрать в духовку ещё на 10 минут. Перед подачей посыпать свежим укропом.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед На праздничный стол На ужин

Теги: второе обед ужин праздник

Вкусы: овощной сырный пикантный куриный

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Куриное филе под овощной шубой
Рецепт: Куриное филе под овощной шубой

Очень вкусное и нежное куриное филе в духовке, запеченное под шубкой.

Ингредиенты для «Куриное филе под овощной шубой»:

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Комментарии и отзывы

Какая вкусненькая филешечка...овощи.. ммммм
Аппетитненько!
супер!
Очень аппетитно!
получилось изумительно!
Добрый день. Пока делается начинка, филе запекается или просто маринуется на противне?
Увидела сама.
Думаю вкусняшка, спасибо!
Спасибо, попробую
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