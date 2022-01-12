Очень вкусное и нежное куриное филе в духовке, запеченное под шубкой.
- 12 января 2022, 17:05
- 9055
Куриное филе под овощной шубой
Ингредиенты для «Куриное филе под овощной шубой»:
- Филе куриное — 3 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Огурец соленый (средние) — 4 шт
- Сметана (2-3 ч.л.)
- Чеснок (+ гранулированный) — 3 зуб.
- Сыр твердый (100-150 г)
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Укроп
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1045.9 ккал
|
белки
183.8 г
|
жиры
10 г
|
углеводы
42.9 г
|100 г блюда
|ккал
72.1 ккал
|белки
12.7 г
|жиры
0.7 г
|углеводы
3 г
Рецепт «Куриное филе под овощной шубой»:
Нарезать на полукольца или четвертинки лук и крупно натереть морковь. Жарить на среднем огне, помешивая, пока овощи не станут мягкими. Выложить в тарелку.
Соленые огурцы натереть на крупной тёрке и немного отжать. Обжарить на среднем огне 3 минуты, помешивая. У огурцов должен остаться хруст.
В жареные огурцы выложить лук с морковью, измельчённый чеснок и сметану. Перемешать и попробовать на соль.
Подготовленные овощи распределить на филе. Запекать в духовке при температуре 200°С, 15 минут. Затем посыпать натертым сыром и убрать в духовку ещё на 10 минут. Перед подачей посыпать свежим укропом.
Комментарии и отзывы
позавчера топиарий #
14 января alsunchik #
14 января AneleRu #
14 января Wera13 #
13 января 359111 #
13 января syaba #
13 января syaba #
13 января ssnegireva44 #
13 января vsegda0503 #
13 января ГАЛИНА8 #
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