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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей
  • 15 января 2022, 11:30
  • 5674

Картофель «al forno»

Рецепт: Картофель «al forno»

Учитывая, что я из Беларуси, я являюсь большим любителем картошки:)И этот итальянский рецепт мне нравится особенно.

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей

Кухня: Итальянская

Ингредиенты для «Картофель «al forno»»:

Время приготовления:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1582.3 ккал 		белки
30.8 г 		жиры
53.6 г 		углеводы
245.9 г
Порции
ккал
791.2 ккал		 белки
15.4 г		 жиры
26.8 г		 углеводы
123 г
100 г блюда
ккал
115.5 ккал		 белки
2.2 г		 жиры
3.9 г		 углеводы
17.9 г


Рецепт «Картофель «al forno»»:

Сегодня приготовим картошку в духовке, как говорят итальянцы «al forno». Картошка продукт сам по себе безвкусный или можно сказать c нейтральным вкусом, что делает ее хорошим гарниром. Таким продуктам вкус придает по большей части способ приготовления. Итак, все что нам понадобится перед вами: картошка, помидорки черри, чеснок, острый перец, свежий розмарин, соль и оливковое масло. Кому нравится больше подсолнечное берите его.

Грубо нарежем картофель. Можно назвать это кубиками.

Предварительно его посолим и дадим постоять минут 20, чтобы он дал сок.

Тем временем очистим перец от семян. При этой процедуре и некоторое время спустя старайтесь не тереть лицо, и не в коем случае не ковыряйтесь в глазах. Может очень щипать особенно если попадет в глаза. После чистки перца обязательно вымойте руки.

После того как картошка дала сок, выкладываем ее в форму оставляя сок. Обратите внимание сколько сока осталось на дне. Этот сок мы выливаем. Это нужно для того, чтобы при готовке заместить сок картофельный, соком помидор чеснока и приправ. Если этого не сделать картофель будет безвкусным и почти вареным от избытка жидкости.

Грубо нарежем перчик. Помидорки черри разрежем пополам. Закидываем все в формочку к картофелю. Обратите внимание что картошка уже соленая. Не посолите ее случайно дважды.

Крошим чеснок и закидываем в формочку к остальным ингредиентам. Не крошите слишком мелко иначе он подгорит. Сколько кидать смотрите сами.

Чуть сбрызнем оливковым маслом. Перемешаем хорошенько. Старайтесь распределить ингредиенты равномерно. Под низ заложим несколько веточек свежего розмарина. И, затем ставим в разогретую духовку, минут на 30, но лучше пробовать, чтобы быть уверенным. Если у вас картошка уложена плотно, можете в процессе пробы, разок ее поворочать, чтобы пропеклась равномерно. Старайтесь при этом не откапывать розмарин.

Все наш гарнир готов. Отлично сочетается с рыбой или грибами. Но можно есть и так. Приятного аппетита.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее Специальное питание : Вегетарианское питание

Теги: второе обед ужин полезно

Вкусы: соленый острый

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Картофель «al forno»
Рецепт: Картофель «al forno»

Учитывая, что я из Беларуси, я являюсь большим любителем картошки:)И этот итальянский рецепт мне нравится особенно.

Ингредиенты для «Картофель «al forno»»:

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Комментарии и отзывы

Я не буду критиковать. Картошка аппетитная, красивая и без сомнения вкусная.
Единственное, что могу возразить, это то, что картофель никогда не готовиться совместно с помидорами.
Химический коллапс, как говориться..
Картошка, если ее готовить вместе с помидорами, будет жёсткая.
НО!! У вас я вижу получилось!!! Браво!!
Блюдо красивое и уверена вкусное.
Вы молодец 👍
Спасибо большоеПро несовместимость продуктов такого не знаю. На самом деле с помидор сок и картошка в том числе и за счет этого вообще не жесткая и не сухая.
Аппетитная картошка.
Спасибки
Спасибо, нам понравился картофель.
Спасибо, я очень рада
ну набросились.. Обидеть художника может каждый
Это правда Обычно критикуют диванные воины. Которые сами ничего не делают и ни на что не способны. Только самоутверждаться за счет критики других.
слабое оправдание... неэтичное
Совершенно не согласна ,что у картофеля нет вкуса.Уж если Вы из Беларуси,то должны знать ,что вкус зависит от сорта картофеля и от земли.Ела картошку в Евпатории,такая вкусная даже без всяких приправ. И описание довольно странное " нарезать как попало..картофель, нарезать как попало перец.." .На видео всё аккуратно нарезанно, но описание рецепта какое-то как попало.
Полностью Вас поддерживаю! У картофеля есть вкус!
Понравилось своеобразное описание приготовления запечёного картофеля
Спасибо
Ощущение, что человек впервые картофель готовил...
Меня смущает утверждение, что картошка сама по себе продукт безвкусный.
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