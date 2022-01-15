Учитывая, что я из Беларуси, я являюсь большим любителем картошки:)И этот итальянский рецепт мне нравится особенно.
- 15 января 2022, 11:30
- 5674
Картофель «al forno»
Ингредиенты для «Картофель «al forno»»:
- Картофель — 1 кг
- Помидоры черри — 8 шт
- Чеснок — 5 зуб.
- Перец красный жгучий — 2 шт
- Розмарин — 3 веточ.
- Масло оливковое — 3 ст. л.
- Соль — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1582.3 ккал
|
белки
30.8 г
|
жиры
53.6 г
|
углеводы
245.9 г
|Порции
|ккал
791.2 ккал
|белки
15.4 г
|жиры
26.8 г
|углеводы
123 г
|100 г блюда
|ккал
115.5 ккал
|белки
2.2 г
|жиры
3.9 г
|углеводы
17.9 г
Рецепт «Картофель «al forno»»:
Грубо нарежем картофель. Можно назвать это кубиками.
Предварительно его посолим и дадим постоять минут 20, чтобы он дал сок.
Тем временем очистим перец от семян. При этой процедуре и некоторое время спустя старайтесь не тереть лицо, и не в коем случае не ковыряйтесь в глазах. Может очень щипать особенно если попадет в глаза. После чистки перца обязательно вымойте руки.
После того как картошка дала сок, выкладываем ее в форму оставляя сок. Обратите внимание сколько сока осталось на дне. Этот сок мы выливаем. Это нужно для того, чтобы при готовке заместить сок картофельный, соком помидор чеснока и приправ. Если этого не сделать картофель будет безвкусным и почти вареным от избытка жидкости.
Грубо нарежем перчик. Помидорки черри разрежем пополам. Закидываем все в формочку к картофелю. Обратите внимание что картошка уже соленая. Не посолите ее случайно дважды.
Крошим чеснок и закидываем в формочку к остальным ингредиентам. Не крошите слишком мелко иначе он подгорит. Сколько кидать смотрите сами.
Чуть сбрызнем оливковым маслом. Перемешаем хорошенько. Старайтесь распределить ингредиенты равномерно. Под низ заложим несколько веточек свежего розмарина. И, затем ставим в разогретую духовку, минут на 30, но лучше пробовать, чтобы быть уверенным. Если у вас картошка уложена плотно, можете в процессе пробы, разок ее поворочать, чтобы пропеклась равномерно. Старайтесь при этом не откапывать розмарин.
Все наш гарнир готов. Отлично сочетается с рыбой или грибами. Но можно есть и так. Приятного аппетита.
Комментарии и отзывы
вчера в 23:19 u alen #
Единственное, что могу возразить, это то, что картофель никогда не готовиться совместно с помидорами.
Химический коллапс, как говориться..
Картошка, если ее готовить вместе с помидорами, будет жёсткая.
НО!! У вас я вижу получилось!!! Браво!!
Блюдо красивое и уверена вкусное.
Вы молодец 👍
14 часов назад trofimuk1982 # (автор рецепта)
вчера в 13:37 Wera13 #
вчера в 14:14 trofimuk1982 # (автор рецепта)
вчера в 13:26 Наташенька-2019 #
вчера в 14:14 trofimuk1982 # (автор рецепта)
вчера в 11:50 lemeshusya #
вчера в 14:15 trofimuk1982 # (автор рецепта)
вчера в 20:20 специалист # (модератор)
вчера в 11:21 vlada ta #
вчера в 18:14 nadinf71 #
вчера в 8:59 tatmal0921 #
вчера в 9:52 trofimuk1982 # (автор рецепта)
вчера в 0:55 lisitsaeg #
позавчера chipolin #
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