Сегодня мы приготовим зеленую чечевицу. Она не только вкусная, но и содержит много витаминов группы В, которые положительно влияют на иммунитет. Советую вам ее приготовить. Я уверена, что вам понравится мой рецепт. Томатная паста придает чечевице приятный аромат. Блюдо получается очень вкусным и нежным, это прекрасная альтернатива мясу.
- 17 января 2022, 13:01
- 1721
Зеленая чечевица с луком
Ингредиенты для «Зеленая чечевица с луком»:
- Чечевица — 1 стак.
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Лук репчатый — 1 шт
- Масло оливковое — по вкусу
- Вода — 2 стак.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
740.8 ккал
|
белки
54.9 г
|
жиры
2.8 г
|
углеводы
126.1 г
|Порции
|ккал
123.5 ккал
|белки
9.2 г
|жиры
0.5 г
|углеводы
21 г
|100 г блюда
|ккал
91.5 ккал
|белки
6.8 г
|жиры
0.3 г
|углеводы
15.6 г
Рецепт «Зеленая чечевица с луком»:
Как только лук слегка подрумянится, добавляем томатную пасту и добавляем немножко воду. Тушим 2-3 минуты.
Комментарии и отзывы
3 часа назад lepa1983 #
3 часа назад Tatiana_Sa-58 #
Попробую приготовить и по Вашему рецепту.
4 часа назад pachjuli #
4 часа назад Jeannet 8 #
Полезная, вкусная и хорошо сочетается с томатами. Я бы ещё сметане добавила как самостоятельное блюдо вполне пойдет и.к. очень сытная
Обязательно попробую сварить именно в таком варианте.
4 часа назад alenanat #
7 часов назад iakunina s #
вчера в 14:31 artusinamarina #
вчера в 18:05 helenserioussoftware # (автор рецепта)
5 часов назад наталия_ласточка #
3 часа назад lepa1983 #
3 часа назад наталия_ласточка #
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