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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из бобовых
  • 17 января 2022, 13:01
  • 1721

Зеленая чечевица с луком

Рецепт: Зеленая чечевица с луком

Сегодня мы приготовим зеленую чечевицу. Она не только вкусная, но и содержит много витаминов группы В, которые положительно влияют на иммунитет. Советую вам ее приготовить. Я уверена, что вам понравится мой рецепт. Томатная паста придает чечевице приятный аромат. Блюдо получается очень вкусным и нежным, это прекрасная альтернатива мясу.

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из бобовых

Ингредиенты для «Зеленая чечевица с луком»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
740.8 ккал 		белки
54.9 г 		жиры
2.8 г 		углеводы
126.1 г
Порции
ккал
123.5 ккал		 белки
9.2 г		 жиры
0.5 г		 углеводы
21 г
100 г блюда
ккал
91.5 ккал		 белки
6.8 г		 жиры
0.3 г		 углеводы
15.6 г


Рецепт «Зеленая чечевица с луком»:

Подготовим все ингредиенты.

Чечевицу заливаем водой и промываем.
Мелко нарезаем лук и жарим его на оливковом масле.

Как только лук слегка подрумянится, добавляем томатную пасту и добавляем немножко воду. Тушим 2-3 минуты.

Далее добавляем чечевицу, заливаем ее водой. На один стакан чечевицы понадобится 2 стакана воды.

Варим блюдо 45-50 минут на медленном огне, не забывая иногда помешивать. И подаем к столу.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин На обед : На второе На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: второе ужин обед

Вкусы: чечевичный

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Зеленая чечевица с луком
Рецепт: Зеленая чечевица с луком

Сегодня мы приготовим зеленую чечевицу. Она не только вкусная, но и содержит много витаминов группы В, которые положительно влияют на иммунитет. Советую вам ее приготовить. Я уверена, что вам понравится мой рецепт. Томатная паста придает чечевице приятный аромат. Блюдо получается очень вкусным и нежным, это прекрасная альтернатива мясу.

Ингредиенты для «Зеленая чечевица с луком»:

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Комментарии и отзывы

Спасибо за рецепт, люблю чечевицу!
Очень люблю чечевицу и готовлю часто. Но внешне она выглядит не очень
Попробую приготовить и по Вашему рецепту.
Не слушайте никого, рецепт отличный, я давно готовлю чечевицу, только еще добавляю тертую морковь к луку, хмели-сунели, пару зубчиков чеснока при варке и в конце зелень. Попробуйте, вам понравится еще больше и блюдо заиграет новыми красками!
Очень любим именно чечевицу из всех бобовых культур, несмотря на то, что она выглядит не очень)
Полезная, вкусная и хорошо сочетается с томатами. Я бы ещё сметане добавила как самостоятельное блюдо вполне пойдет и.к. очень сытная
Обязательно попробую сварить именно в таком варианте.
даже на фото не аппетитно, а на вкус наверное вообще ужас,
Чечевица - альтернатива мясу ?! Вы, видимо, пошутили ?
нет, по количеству белка они практически одинаковы. а что не так?
белок не тот, уже доказано....это не альтернатива мясу...
а что доказано? я вот не переношу животный белок, и чечевица замечательный продукт, богатый белком. Пол жизни живу без мяса и чувствую себя замечательно. Всё в голове. Верить можно во все, что угодно.
Дай Бог, Вам Здоровья!!! Каждому свое... растительный белок и животный - 2 большие разницы... если животный Вам не подходит, да ради Бога, подпитывайтесь растительным, лишь бы была польза.
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