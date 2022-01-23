Очень простой в приготовлении яблочный пирог. Рецепт очень простой. Пирог получается очень вкусный, рассыпчатый.
- 23 января 2022, 18:59
- 7710
Яблочный пирог
Ингредиенты для «Яблочный пирог»:
- Яблоко — 5 шт
- Сахар (для начинки - 100г, для теста - 80г) — 180 г
- Масло сливочное (для начинки - 30г, для теста - 100г) — 130 г
- Корица (По желанию) — 0,5 ч. л.
- Яйцо куриное (Тесто) — 1 шт
- Мука пшеничная / Мука (Тесто) — 300 г
- Разрыхлитель теста (Тесто) — 1 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3194.2 ккал
|
белки
39.2 г
|
жиры
120.6 г
|
углеводы
486.2 г
|Порции
|ккал
319.4 ккал
|белки
3.9 г
|жиры
12.1 г
|углеводы
48.6 г
|100 г блюда
|ккал
215.8 ккал
|белки
2.6 г
|жиры
8.1 г
|углеводы
32.9 г
Рецепт «Яблочный пирог»:
Далее добавляем сливочное масло. Как только растает масло отправляем нарезанные яблоки. Готовим 5 минут.
В миску добавляем яйцо и сахар, перемешиваем. Далее добавляем сливочное масло комнатной температуры и перемешиваем.
Тесто перекладываем в форму, распределяем по форме и утрамбовываем с помощью стакана, делая Бортики.
На тесто перекладываем яблоки и сверху аккуратно посыпаем оставшуюся крошку. Отправляем в заранее разогретую духовку до 180 гр на 30-35 минут.
Комментарии и отзывы
вчера в 1:19 Тамара Петрукович #
позавчера хирульт #
позавчера Алина Осень #
позавчера gulvaira # (автор рецепта)
позавчера tanick1974 #
26 января dlatehktopishet #
26 января dlatehktopishet #
позавчера Gojiberry #
Это похоже на пирог из Макдональдса, кусочек 170 р на сегодняшний день. Очень вкусный
позавчера gulvaira # (автор рецепта)
10 часов назад idruskin2000 #
А пирог очень хорошо выглядит, не м. б. в такого пирога в Макдональдсe
4 часа назад Gojiberry #
24 января tatjana vatanen #
24 января gulvaira # (автор рецепта)
24 января Евгения 1976 # (модератор)
У Вас есть сутки на редактирование рецепта.
24 января gulvaira # (автор рецепта)
24 января ЯЛенуська #
24 января gulvaira # (автор рецепта)
24 января Ира Саранчук #
24 января gulvaira # (автор рецепта)
24 января Светлана Смолева #
23 января qwerrty121 #
24 января lisitsaeg #
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