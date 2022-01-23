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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт
  • 23 января 2022, 18:59
  • 7710

Яблочный пирог

Рецепт: Яблочный пирог

Очень простой в приготовлении яблочный пирог. Рецепт очень простой. Пирог получается очень вкусный, рассыпчатый.

Категория: Выпечка Изделия из теста Открытый пирог, тарт

Ингредиенты для «Яблочный пирог»:

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3194.2 ккал 		белки
39.2 г 		жиры
120.6 г 		углеводы
486.2 г
Порции
ккал
319.4 ккал		 белки
3.9 г		 жиры
12.1 г		 углеводы
48.6 г
100 г блюда
ккал
215.8 ккал		 белки
2.6 г		 жиры
8.1 г		 углеводы
32.9 г


Рецепт «Яблочный пирог»:

Очищаем и нарезаем яблоки на кусочки. В сковороду 100 гр сахара, перемешиваем.

Далее добавляем сливочное масло. Как только растает масло отправляем нарезанные яблоки. Готовим 5 минут.

В миску добавляем яйцо и сахар, перемешиваем. Далее добавляем сливочное масло комнатной температуры и перемешиваем.

Добавляем муку с разрыхлителем и перетираем руками в крошку.

Тесто перекладываем в форму, распределяем по форме и утрамбовываем с помощью стакана, делая Бортики.

На тесто перекладываем яблоки и сверху аккуратно посыпаем оставшуюся крошку. Отправляем в заранее разогретую духовку до 180 гр на 30-35 минут.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На обед : На закуску На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: гости пирог выпечка

Вкусы: сладкий яблочный

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Яблочный пирог
Рецепт: Яблочный пирог

Очень простой в приготовлении яблочный пирог. Рецепт очень простой. Пирог получается очень вкусный, рассыпчатый.

Ингредиенты для «Яблочный пирог»:

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Комментарии и отзывы

Спасибо за рецепт. Просто , быстро и вкусно.
ой кто бы сделал... я бы хоть попробовал... завтра опять пойду в кофейню... кофе. тортик и мороженко...
Отличный рецепт! Тесто делала совсем без сахара. Получилось слоистое, рассыпчатое. Подходит и для киша. И масла не так много, как в других рецептах. А начинка сладенькая. Спасибо за рецепт.
Благодарю вас за отзыв!
Спасибо за рецепт! Очень любим пороги с яблоками, для моей семьи это то, что надо! Всё просто и быстро.
Рецепт неточный, ерунда какая-то.
Обычная шарлотка.
Обычная шарлотка.
Шарлотка бисквитная , а это песочное тесто
Это похоже на пирог из Макдональдса, кусочек 170 р на сегодняшний день. Очень вкусный
Благодарю вас !
Ответ для Gojiberry
Неужели в Макдональдсe есть что-то вкусное? Сомнительно...
А пирог очень хорошо выглядит, не м. б. в такого пирога в Макдональдсe
Неужели в Макдональдсe есть что-то вкусное? Сомнительно...
А пирог очень хорошо выглядит, не м. б. в такого пирога в Макдональдсe
Зачем гадать ? Зайдите и попробуйте , только в кофейню макдачки, там где торты ..
В видео дано точное количество всех ингредиентов. Спасибо за рецепт.
Благодарю
Не у всех есть возможность просматривать видео, вставьте, пожалуйста, информацию по количеству масла и сахара в текстовое описание.
У Вас есть сутки на редактирование рецепта.
Не могу найти , как редактировать рецепт? Подскажите пожалуйста.
Очень жаль, что не показан пирог в разрезе
На видео есть фрагмент в разрезе.
Не понятно в рецепте, сколько конкретно нужно масла в тесто и в начинку из яблок, и аналогично с сахаром?
Я писала отдельно, но вышла ошибка. Пришлось так написать.
Так сколько масла в тесто и сколько в начинку????
пирог "Крошка"?
Похоже!...
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