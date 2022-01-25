Пока готовила салат, в памяти вдруг всплыло двустишие Маяковского: "Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй"... Так родилось название. Очень вкусный, сочный, гармоничный и лёгкий салат. Угощайтесь!
- 25 января 2022, 12:50
- 15056
Салат "Буржуйский"
Ингредиенты для «Салат "Буржуйский"»:
- Окорочок куриный (копчёный) — 350 г
- Кукуруза — 180 г
- Ананас — 200 г
- Огурец (180 грамм) — 1 шт
- Сметана — 2-3 ст. л.
- Горчица (зернистая) — 1 ст. л.
- Соль (по вкусу)
- Перец черный (по вкусу)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1469.6 ккал
|
белки
97.4 г
|
жиры
59.1 г
|
углеводы
136.3 г
|100 г блюда
|ккал
158 ккал
|белки
10.5 г
|жиры
6.4 г
|углеводы
14.7 г
Рецепт «Салат "Буржуйский"»:
Приятного аппетита и хорошего настроения!
Комментарии и отзывы
вчера в 19:39 tsirtseya #
8 часов назад Himbeeren # (автор рецепта)
В глаза кому-то посмотреть,
Уйти из дома без возврата
И там — там где-то — умереть.
Кому-то что-то о поэте
Споют весною соловьи.
Чего-то нет на этом свете,
Что мне сказало бы: "Живи!.."
вчера в 5:37 neftesbit #
позавчера esmarhov #
вчера в 1:13 Тамара Петрукович #
А сейчас весь интернет пестрит- как сделать свой интерьер, чтобы не показаться бедным, убогим.
Так что- к мещанству возвращаемся?
Даже салат хотим буржуйский, не холопский.
Меняются вкусы.
Маяковский уже -час твой последний приходит буржуй-не подходит в теперешнее время. Раньше старались показать, что выходцы из рабочих, крестьян, а теперь стараются некоторые свои гербы найти, показать, что их предки из знатного дворянского рода.
До смешного доходит.
10 часов назад idruskin2000 #
9 часов назад esmarhov #
8 часов назад Himbeeren # (автор рецепта)
Заходите почаще.
5 часов назад esmarhov #
Буду рад!
позавчера pieriepiechienova #
позавчера vi-tatiana #
позавчера pieriepiechienova #
позавчера vi-tatiana #
позавчера pieriepiechienova #
8 часов назад Himbeeren # (автор рецепта)
позавчера Ярослав Барышников #
P.S. Оппонентам хочу заметить, только курица и только копченая., тогда салат получится.
8 часов назад Himbeeren # (автор рецепта)
С "Р. S." полностью согласна.
Благодарю за внимание.
29 января orchideatanja #
позавчера Himbeeren # (автор рецепта)
Жаль, конечно, что не понравилось.
Моя семья в восторге от этого салата.
27 января oksi dudanova #
позавчера Himbeeren # (автор рецепта)
Спасибо за внимание и комментарий!
позавчера хирульт #
позавчера nelliundco #
26 января ma-ma sveta #
позавчера Himbeeren # (автор рецепта)
Спасибо большущее за внимание и одобрение!
26 января alenanat #
позавчера Himbeeren # (автор рецепта)
Знаете... я для себя(и семьи) сравнительно недавно открыла это прекрасное сочетание курицы и ананаса. Нам не скоро надоест.
позавчера alenanat #
позавчера Himbeeren # (автор рецепта)
Но спасибо, может решусь и попробую.
позавчера pieriepiechienova #
26 января Valushka2003 #
позавчера Himbeeren # (автор рецепта)
26 января dlatehktopishet #
26 января nadinhike #
И с манго уже не фантазия. У Оливера прежде салат утащила.
позавчера Himbeeren # (автор рецепта)
Спасибо, Надюша за достойный ответ!
позавчера Himbeeren # (автор рецепта)
26 января Hmiss #
позавчера Himbeeren # (автор рецепта)
Моей семье салат пришёлся по вкусу, надеюсь Вашей тоже понравится.
26 января Vishnja #
позавчера Himbeeren # (автор рецепта)
Благодарю за внимание и поддержку!
25 января jannasimf #
позавчера Himbeeren # (автор рецепта)
25 января nelliundco #
позавчера Himbeeren # (автор рецепта)
А нам и окорочок по душе.
Спасибо большое за внимание и поддержку!
позавчера nelliundco #
позавчера esmarhov #
позавчера nelliundco #
вчера в 14:44 esmarhov #
25 января nadinhike #
Буржуины отдыхают чЁ там рябчик, с копчёным окорочком уникально
позавчера Himbeeren # (автор рецепта)
Очень вкусненько и сочненько получилось, угощайся!
позавчера nadinhike #
25 января Ирушенька #
позавчера Himbeeren # (автор рецепта)
25 января Алекс Табашник #
позавчера Himbeeren # (автор рецепта)
Спасибо за внимание!
25 января yugai ludmila65 #
позавчера Himbeeren # (автор рецепта)
Вкусно и сочно.
Кому-то уже надоело, а мы только-только распробовали.
позавчера yugai ludmila65 #
позавчера Himbeeren # (автор рецепта)
позавчера yugai ludmila65 #
позавчера хирульт #
8 часов назад Himbeeren # (автор рецепта)
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