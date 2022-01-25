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Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из птицы Салаты из курицы
  • 25 января 2022, 12:50
  • 15056

Салат "Буржуйский"

Рецепт: Салат Буржуйский

Пока готовила салат, в памяти вдруг всплыло двустишие Маяковского: "Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй"... Так родилось название. Очень вкусный, сочный, гармоничный и лёгкий салат. Угощайтесь!

Категория: Салаты Салаты из птицы Салаты из курицы

Ингредиенты для «Салат "Буржуйский"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1469.6 ккал 		белки
97.4 г 		жиры
59.1 г 		углеводы
136.3 г
100 г блюда
ккал
158 ккал		 белки
10.5 г		 жиры
6.4 г		 углеводы
14.7 г


Рецепт «Салат "Буржуйский"»:

Продукты для салата.

С кукурузы слить жидкость.

Крупными кусочками нарезать ананасы,

Огурец,

И копчёное куриное мясо.

Перемешать сметану с зернистой горчицей.

Заправить салат, добавив соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу.

Сочный и вкусный салат готов!




Приятного аппетита и хорошего настроения!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : Легкий / На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На закуску Неожиданные гости

Теги: обед ужин второе салат закуска быстро гости праздник

Вкусы: ананасовый куриный огуречный кукурузный горчичный

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Салат "Буржуйский"
Рецепт: Салат Буржуйский

Пока готовила салат, в памяти вдруг всплыло двустишие Маяковского: "Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй"... Так родилось название. Очень вкусный, сочный, гармоничный и лёгкий салат. Угощайтесь!

Ингредиенты для «Салат "Буржуйский"»:

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
О мой бог! Зачем так позориться Это стихотворение полноценное, а не двустишие и автор Игорь Северянин
Мне хочется уйти куда-то,
В глаза кому-то посмотреть,
Уйти из дома без возврата
И там — там где-то — умереть.
Кому-то что-то о поэте
Споют весною соловьи.
Чего-то нет на этом свете,
Что мне сказало бы: "Живи!.."
Скорее салат «Нищебродский» с таким то сочетанием продуктов
Вы знаете, ваш рецепт теперь называется "Салат городской". Дело в том, что французский термин "а-ля буржуаз", вызывающий у большинства переводчиков затруднение, буквально переводится «по-городскому» и происходит от слова "бург"/ bourg – так называли поселения, возникавшие в X веке вокруг замков или монастырей в Западной и Северной Франции, на Рейне и т.п. В таких поселениях развивались ремесла и торговля, поэтому «бурги» со временем выстраивали собственные укрепления и стены, превращались в города и становились местом жительства обеспеченных людей (горожан), которых именовали "буржуа"/ bourgeois. В России для обозначения низшего разряда городских обывателей (мелкого домовладельца, торговца, ремесленника – не дворянина и не купца) использовалось слово «мещанин» -- от польского miasto — «город». Поэтому даже известная пьеса Мольера «Bourgeois – gentil homme» была точно переведена на русский как «Мещанин во дворянстве». Мещанское сословие в России было отменено вместе с прочими сословиями и званиями в 1917 году, а само слово «мещанин» (как и «буржуа», «буржуй») приобрело негативную окраску – так стали называть человека, для которого характерны мелочность, скупость, отсутствие твердых убеждений, чувства ответственности перед обществом. Между тем немецкий писатель Герман Гессе (1877–1962) дал такое определение: «Мещанство подразумевало спокойное следование большинству, для ведения средней умеренной жизни, оно пытается осесть посредине между крайностями, в умеренной и здоровой зоне, без яростных бурь и гроз». Извините за подробности, но это мало, кто сегодня знает. Поэтому я и решил поделиться...
Огромная благодарность Вам за исторические знания и информацию. Мне было очень интересно все это узнать. Кое что было известно, но вот никак не могла понять почему в советские времена так негативно употребляли слово мещанство. Чуть человек вырвался из серой массы, где все равны, каждому по труду например накопил себе на "Жигули"- так его сразу мещанство, скупердяй и т.д.
А сейчас весь интернет пестрит- как сделать свой интерьер, чтобы не показаться бедным, убогим.
Так что- к мещанству возвращаемся?
Даже салат хотим буржуйский, не холопский.
Меняются вкусы.
Маяковский уже -час твой последний приходит буржуй-не подходит в теперешнее время. Раньше старались показать, что выходцы из рабочих, крестьян, а теперь стараются некоторые свои гербы найти, показать, что их предки из знатного дворянского рода.
До смешного доходит.
Ответ для esmarhov
Большое спасибо за историческую справку. Интересно, познавательно
Это моя профессия. Заходите ко мне на esmarhov_ss. Обещаю -- там много интересного!!!
Ответ для esmarhov
Большое спасибо за интересную и познавательную информацию!
Заходите почаще.
Заходите и ко мне на esmarhov_ss
Буду рад!
а как оценку поставить + - цифры?
Очень просто: хотите порадовать человека, то нажимаете "+", хотите огорчить - соответственно "-" .
а можно извините заменить сметану майонезом-мясное и молочное для меня не смешивается принципиально, а так салат должен быть вкусный, красивый очень
Конечно можно! Некоторые ещё любят 50/50 сметана-майонез. Дело вкуса и предпочтений))
Благодарю!
Ответ для pieriepiechienova
Можно. Готовьте на здоровье! Надеюсь всё получится и понравится!
На оригинальность этот салат конечно не претендует, так как известен давно. Но вот кукуруза совершенно лишняя, сладости и от ананаса достаточно. Для создания тяжести в желудке? но салат это не основное блюдо.
P.S. Оппонентам хочу заметить, только курица и только копченая., тогда салат получится.
И всё же, без кукурузы не тот вкус.
С "Р. S." полностью согласна.
Благодарю за внимание.
Ничего особенного, сделала,попробовала, больше не буду готовить
На вкус и цвет....
Жаль, конечно, что не понравилось.
Моя семья в восторге от этого салата.
У меня в холодильнике копченой курицы и ананаса не оказалось, но попробовала сделать из того, что было)) Вместо курицы положила карбонад ремитовский, ананас вообще убрала, а горчицу взяла обычную. Получилось немного суровее, но тоже вкусно)
С карбонадом тоже вкусно, конечно. А почему ананас подвергся репрессии? Не любите? С ним сочнее салат, и по вкусу интереснее.
Спасибо за внимание и комментарий!
одеколон не ем и не пью
Ответ для oksi dudanova
У вас совсем другой салат получился !
Жанночка, славный салатик!
Светочка, очень славный!
Спасибо большущее за внимание и одобрение!
окорочка копченые , как у вас лучше не покупать, по цвету они не копченые, а напичканные специальной кислотой, когда правильно коптят( в спец камерах)они намного темнее и пахнут по другому. И согласна ,надоело курица и ананас.
Спасибо большое, учту, а на вкус окорочка были хороши...

Знаете... я для себя(и семьи) сравнительно недавно открыла это прекрасное сочетание курицы и ананаса. Нам не скоро надоест.
нам надоело, попробуйте крабовые палочки и ананас, плюс кукуруза, сыр и не много чеснока, тоже вкусно
Плохо представляю на вкус ананас +крабовые палочки.
Но спасибо, может решусь и попробую.
Ответ для alenanat
я и пробовать не стану
Вкусный салат! Минимум ингредиентов, а результат отличный!
Спасибо большое, Валюша, за внимание и поддержку!!! Вкусно, очень даже.
Было подобное, только с горошком. На каждый день пойдёт. Сочетание курица-ананас надоело. А никто не пробовал курица-манго??? Давайте включать фантазию.
Здесь интерпретация на буржуйский дуэт: фрукт, рябчик и по сути в салат чудесно включились специи.
И с манго уже не фантазия. У Оливера прежде салат утащила.

Спасибо, Надюша за достойный ответ!
Ответ для dlatehktopishet
С горошком был совсем другой по вкусу салат. С манго/курица, кажется, был здесь салат, забейте в поисковике ингредиенты и найдёте нужный рецепт.
Ой, слюной захлебнулась. Хорош салатик и ничего лишнего.
Огромное спасибо за внимание к рецепту!
Моей семье салат пришёлся по вкусу, надеюсь Вашей тоже понравится.
Жанночка, такой салатик должен быть вкусным!
Любаша, нам очень понравился салат, сочный и вкусный.
Благодарю за внимание и поддержку!
Вкусный и красивый салат, Жанночка!
Огромное спасибо, Жанночка, за одобрение и внимание!!!
Вот, оказывается, чем буржуи питаются , хорош "буржуйский" ! А цена у него для "нормальных смертных " !
Буржуи, Неллик, наверное, устрицами и лобстерами питаются...
А нам и окорочок по душе.
Спасибо большое за внимание и поддержку!
Ответ для nelliundco
Обратите внимание на мой ответ -- все поймете!
Спасибо за разъяснение , что такое бург , мне известно
Так что фактически "буржуины" -- это мы и есть, живущие в городах...
Вкусненный салат, Жанночка
Буржуины отдыхают чЁ там рябчик, с копчёным окорочком уникально
Спасибо, драгоценная моя, Надюша, за внимание, поддержку и одобрение!!!
Очень вкусненько и сочненько получилось, угощайся!
Жанночка, замечательный, интересный салат!
Ириночка, большое спасибо за внимание и поддержку!!!
Ананас есть.А где же рябчик?
Окорочок вместо рябчика. Жуй, буржуИН!
Спасибо за внимание!
Вкусно и красиво! Жанна, отличный салатик!
Благодарю, Людочка, за одобрение и внимание! Я как-то раньше обходила стороной рецепты салатов с ананасом, а приготовив на Новый год "Тысячу"... прониклась.
Вкусно и сочно.
Кому-то уже надоело, а мы только-только распробовали.
Мы любим с ананасами салаты, лишь бы не в сладком сиропе, а то однажды не обратила внимание, невозможно было есть.
Да, в сладком сиропе перебор. Я свежий покупаю или банку в собственном соку.
Вот и я теперь внимательно читаю.
Ответ для Himbeeren
как же Вас жаль...
Молодец, всю ленту прочитал, не поленился!
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