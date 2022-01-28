Предлагаю вашему вниманию рецепт простого, вкусного, бюджетного пирога. С такой формовкой справится любая, даже начинающая хозяйка. Не хлопотный в приготовлении пирог с простой сытной начинкой и интересная формовка не останется незамеченным на столе!
- 28 января 2022, 14:01
- 8837
Пирог с рыбой
Ингредиенты для «Пирог с рыбой»:
Тесто
- Кефир — 150 мл
- Вода (теплая) — 150 мл
- Яйцо куриное (Желток в тесто, белок для смазывания пирога) — 1 шт
- Масло растительное — 4 ст. л.
- Дрожжи — 4 г
- Соль — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука — 500 г
- Кунжут (для посыпки) — 1 ст. л.
- Молоко (для смазывания) — 1 ст. л.
Начинка
- Консервы рыбные (250 г) — 1 бан.
- Яйцо куриное — 5 шт
- Лук зеленый — 1 пуч.
- Оливки зеленые — 100 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3797.8 ккал
|
белки
147.3 г
|
жиры
173.7 г
|
углеводы
416.2 г
|100 г блюда
|ккал
231.6 ккал
|белки
9 г
|жиры
10.6 г
|углеводы
25.4 г
Рецепт «Пирог с рыбой»:
Добавляем растительное мало и постепенно вводим просеянную муку. Муки может понадобится чуть больше или чуть меньше.
Для начинки нам понадобится 5 отварных яиц, пучок зеленого лука, примерно 100 г оливок, банка рыбных консервов. У меня тихоокеанская сайра, объем 250 г в собственном соку.
Сок я не сливала, его было немного.
Достаем из каждого куска хребты, они легко вынимаются и мнем вилкой на небольшие кусочки.
Яйца и лук мелко шинкуем. Оливки разрезаем на три-четыре части.
Оливки очень гармонично сочетаются с рыбой, но если вы их не любите, их можно заменить крепкими солеными огурцами.
Начинку перемешиваем. Солим и перчим по вкусу, т. к. и оливки и рыба уже соленые. Я добавила щепотку соли.
Подошедшее тесто обминаем. Достаем из миски и тщательно вымешиваем.
Тесто получается эластичным и податливым. Работать с ним одно удовольствие. Чтобы тесто не липло к рукам, смазываем руки растительным маслом.
Раскатываем тесто в прямоугольник, примерно 30 на 40 см.
Я раскатывала его на силиконовом коврике. Затем накрыла листом пергамента и перевернула. Сняла коврик. Отличный способ без потерь перенести тесто.
Тесто разворачиваем так, чтобы узкие края были сверху и снизу.
Выкладываем начинку посередине таким образом, чтобы со всех сторон оставалось примерно по 8-10 см.
Придаем начинке овальную форму. Ножом для пиццы нарезаем полоски с двух сторон, как показано на фото
Накрываем тесто верхним треугольником. Защипываем края, чтобы начинка не вытекала.
Нижнюю часть накрываем также, только две самые нижние полоски растягиваем вдоль начинки, образуя бортики.
Дальше попеременно накрываем полосками крест накрест пирог, защипывая каждую полоску. Вот такое плетение получается.
4 самых верхних полоски оказались лишними. Из них я слепила вот такую "ракушку" с начинкой из сливочного масла и кунжута. Раскатала тесто, смазала размягченным сливочным маслом, посыпала кунжутом и свернула в рулет. Рулет скрутила, закрепила края. Сделала надрезы ножом.
Получилась вкусная пушистая булочка.
Комментарии и отзывы
10 часов назад inulia68 #
Тоже люблю плести,и тесто у меня такое самое любимое.
А вот с сайрой не готовила,пожалуй,все больше с тунцом.Надо попробовать,спасибо,Настенька!
вчера в 19:00 Лилек3011 #
вчера в 19:12 Анастасия АГ # (автор рецепта)
вчера в 8:58 alexfluke #
вчера в 19:11 Анастасия АГ # (автор рецепта)
Такая начинка и легкая и сытная получается
позавчера pieriepiechienova #
вчера в 19:11 Анастасия АГ # (автор рецепта)
позавчера pieriepiechienova #
вчера в 19:10 Анастасия АГ # (автор рецепта)
позавчера Wera13 #
вчера в 19:10 Анастасия АГ # (автор рецепта)
позавчера Himbeeren #
вчера в 19:09 Анастасия АГ # (автор рецепта)
позавчера mariana82 #
вчера в 19:09 Анастасия АГ # (автор рецепта)
29 января топиарий #
вчера в 19:08 Анастасия АГ # (автор рецепта)
29 января Т-пушка #
29 января Анастасия АГ # (автор рецепта)
29 января alenanat #
29 января Анастасия АГ # (автор рецепта)
29 января alenanat #
29 января Анастасия АГ # (автор рецепта)
29 января ssnegireva44 #
29 января Анастасия АГ # (автор рецепта)
29 января Cita #
29 января Анастасия АГ # (автор рецепта)
29 января Kuss #
29 января Анастасия АГ # (автор рецепта)
29 января ПАПКЕВИЧ АНЖЕЛА #
29 января Анастасия АГ # (автор рецепта)
Спасибо!
29 января ПАПКЕВИЧ АНЖЕЛА #
29 января Vishnja #
29 января Анастасия АГ # (автор рецепта)
28 января tatabilga-2015 #
29 января Анастасия АГ # (автор рецепта)
28 января nelliundco #
29 января Анастасия АГ # (автор рецепта)
28 января Ирушенька #
29 января Анастасия АГ # (автор рецепта)
28 января красавица киса #
29 января Анастасия АГ # (автор рецепта)
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