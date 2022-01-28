Пирог с рыбой

Для начинки нам понадобится 5 отварных яиц, пучок зеленого лука, примерно 100 г оливок, банка рыбных консервов. У меня тихоокеанская сайра, объем 250 г в собственном соку.

Сок я не сливала, его было немного.

Достаем из каждого куска хребты, они легко вынимаются и мнем вилкой на небольшие кусочки.