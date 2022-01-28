Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 28 января 2022, 14:01
  • 8837

Пирог с рыбой

Рецепт: Пирог с рыбой

Предлагаю вашему вниманию рецепт простого, вкусного, бюджетного пирога. С такой формовкой справится любая, даже начинающая хозяйка. Не хлопотный в приготовлении пирог с простой сытной начинкой и интересная формовка не останется незамеченным на столе!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог с рыбой»:

Тесто

Начинка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3797.8 ккал 		белки
147.3 г 		жиры
173.7 г 		углеводы
416.2 г
100 г блюда
ккал
231.6 ккал		 белки
9 г		 жиры
10.6 г		 углеводы
25.4 г


Рецепт «Пирог с рыбой»:

Для приготовления теста в миске смешиваем кефир, теплую воду, соль, сахар, желток, всыпаем дрожжи.

Добавляем растительное мало и постепенно вводим просеянную муку. Муки может понадобится чуть больше или чуть меньше.

Замешиваем гладкое тесто, накрываем полотенцем. Ставим в теплое место для подъема на час.

Для начинки нам понадобится 5 отварных яиц, пучок зеленого лука, примерно 100 г оливок, банка рыбных консервов. У меня тихоокеанская сайра, объем 250 г в собственном соку.
Сок я не сливала, его было немного.
Достаем из каждого куска хребты, они легко вынимаются и мнем вилкой на небольшие кусочки.

Яйца и лук мелко шинкуем. Оливки разрезаем на три-четыре части.
Оливки очень гармонично сочетаются с рыбой, но если вы их не любите, их можно заменить крепкими солеными огурцами.

Начинку перемешиваем. Солим и перчим по вкусу, т. к. и оливки и рыба уже соленые. Я добавила щепотку соли.

Подошедшее тесто обминаем. Достаем из миски и тщательно вымешиваем.
Тесто получается эластичным и податливым. Работать с ним одно удовольствие. Чтобы тесто не липло к рукам, смазываем руки растительным маслом.

Раскатываем тесто в прямоугольник, примерно 30 на 40 см.
Я раскатывала его на силиконовом коврике. Затем накрыла листом пергамента и перевернула. Сняла коврик. Отличный способ без потерь перенести тесто.

Тесто разворачиваем так, чтобы узкие края были сверху и снизу.
Выкладываем начинку посередине таким образом, чтобы со всех сторон оставалось примерно по 8-10 см.
Придаем начинке овальную форму. Ножом для пиццы нарезаем полоски с двух сторон, как показано на фото

Накрываем тесто верхним треугольником. Защипываем края, чтобы начинка не вытекала.
Нижнюю часть накрываем также, только две самые нижние полоски растягиваем вдоль начинки, образуя бортики.

Вот так это должно выглядеть.
Тесто эластичное и податливое, легко растягивается.

Дальше попеременно накрываем полосками крест накрест пирог, защипывая каждую полоску. Вот такое плетение получается.

4 самых верхних полоски оказались лишними. Из них я слепила вот такую "ракушку" с начинкой из сливочного масла и кунжута. Раскатала тесто, смазала размягченным сливочным маслом, посыпала кунжутом и свернула в рулет. Рулет скрутила, закрепила края. Сделала надрезы ножом.
Получилась вкусная пушистая булочка.

Пирог смазываем белком перемешанным с столовой ложкой молока и посыпаем кунжутом.

Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут. Ориентируйтесь по своей технике.

Приятного аппетита!









Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе / На закуску На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На горячее / На закуску

Теги: закуска выпечка духовка гости ужин обед

Вкусы: рыбный пикантный соленый луковый острый нежный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Пирог с рыбой
Рецепт: Пирог с рыбой

Предлагаю вашему вниманию рецепт простого, вкусного, бюджетного пирога. С такой формовкой справится любая, даже начинающая хозяйка. Не хлопотный в приготовлении пирог с простой сытной начинкой и интересная формовка не останется незамеченным на столе!

Ингредиенты для «Пирог с рыбой»:

Другие варианты рецепта

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Пирожок чудесный,плюсанула с удовольствием!
Тоже люблю плести,и тесто у меня такое самое любимое.
А вот с сайрой не готовила,пожалуй,все больше с тунцом.Надо попробовать,спасибо,Настенька!
Настенька, очень аппетитный пирог!!! Замечательная формовка!
Лилечка, спасибо огромное!!
Бесспорно выигрышный вариант. Консерву можно подобрать на любой вкус. Очень часто готовим, но классический с рисом. Очень быстро и вкусно. А с такой подачей это еще и красиво👍🙂
Спасибо! Я вот рис в выпечке не очень люблю!
Такая начинка и легкая и сытная получается
ой и я себе заберу с Вашего позволения
На здоровье!!
красота то какая, а вкус наверняка отменный и оливки я люблю
Спасибо! Оливки здесь к месту
Замечательный пирог, очень красивый, начинка- вкусная.
Верочка, спасибо большое! Нам тоже понравился
Аппетитный пирог, румяный и красивый!
Жанна, благодарю за внимание!
Замечательный пирог ,Настенька!
Марианночка, спасибо на добром слове!
Настюша шикарный пирог разрезик ооочень аппетитный!!!
Анечка, спасибо большое за теплые слова!
Замечательный пирог ,Настенька! Красивые,соблазнительные фото готового пирога,из разряда...не проходите мимо! Конечно,рецепт утащила в КК! Спасибо,Настюша,за рецепт и соблазн!
На здоровье, моя хорошая!! Надеюсь понравится
с консервами никогда не пекла, просто с рыбой, или капустой плетенки делаю. Надо попробовать ваш вариант, тем более консервы сама делаю.
Я тоже с консервами пекла первый раз. Результат мне очень понравился!
убедили , спасибо
На здоровье!!
Настенька, пирог шикарный, СПАСИБО!
Большое спасибо за похвалу!
За рецепт спасибо
И вам спасибо!!
Пирог - красавец! И начинка интересная!
Наташа, спасибо большое!
Большое спасибо за рецепт. Люблю рыбный пирог из консервы. Подскажите пожалуйста дрожжи сухие в рецепте даны? Спасибо.
Да, дрожжи сухие, Саф-момент.
Спасибо!
Благодарю
Настя, великолепный пирог! Очень красиво зарумянился! Начинка интересная, вкусно !
Любаша, спасибо большое!! Да, румяный получился!
Настюша , очень красивый пирог готовлю такой ,только начинка -тушенная капуста с рыбой из банки , я люблю с сайрой иногда с лососем ,тоже очень вкусно надо попробовать с твоей начинкой
Спасибо, Танюша!! Пробуй на здоровье!! Оливки очень неплохо с рыбкой сочетаются
Очень красивый пирог , и с рыбкой вкуууусно !
Неллечка, спасибо!! Нам тоже очень понравился
Настенька, бесподобный, очень красивый пирог! Браво!
Ириша, большое спасибо за теплые слова!!
Настюша! Шикарный пирог ,фото вызывают аппетит .Возьму на заметку.Спасибо за рецепт!
Спасибо и тебе, моя хорошая, за поддержку!!
Страницы: 1 2
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Построим каркасный дом вашей мечты

Каркасный дом с мансардой, 4 спальнями и террасой V011 "Мюррей"

Каркасный дом с мансардой, 4 спальнями и террасой V011 "Мюррей"
Каркасный дом с сауной и 3 спальнями V166 "Белмонт"

Каркасный дом с сауной и 3 спальнями V166 "Белмонт"
Каркасный дом с с мансардой и 4 спальнями V366 "Хартфорд"

Каркасный дом с с мансардой и 4 спальнями V366 "Хартфорд"
Ещё 466 проектов

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

ВКонтакте
Facebook
Опрос
Как вы относитесь к прививке от Covid-19?


Уже 4144 ответа Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки