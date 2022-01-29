Мандариновый пирог по этому рецепту получается всегда нежным, ароматным и тающим во рту. Я всегда готовлю его в зимний сезон. Попробуйте и вы, я уверена, что вам понравится. Такой пирог прекрасно подойдет к чаю. У меня он всегда сьедается очень быстро, особенно если приходят гости. Порадуйте и вы своих гостей. Приятного вам аппетита.
- 29 января 2022, 12:52
- 5620
Мандариновый пирог
Ингредиенты для «Мандариновый пирог»:
- Мука пшеничная / Мука — 300 г
- Мандарин — 6 шт
- Молоко — 100 мл
- Ванилин — 15 г
- Сахарная пудра — по вкусу
- Сахар — 150 г
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Яйцо куриное — 3 шт
- Разрыхлитель теста — 10 г
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2418.5 ккал
|
белки
55.8 г
|
жиры
53.6 г
|
углеводы
420.9 г
|Порции
|ккал
302.3 ккал
|белки
7 г
|жиры
6.7 г
|углеводы
52.6 г
|100 г блюда
|ккал
193.5 ккал
|белки
4.5 г
|жиры
4.3 г
|углеводы
33.7 г
Рецепт «Мандариновый пирог»:
На дно форма стелим пергамент. Низ и бока формы смазываем маслом. Можно использовать сливочное или растительное.
Выпекаем 45-50 минут в разогретой духовке при температуре 180 градусов. Достаем из духовки и переворачиваем.
Комментарии и отзывы
вчера в 1:50 keg4557 #
позавчера хирульт #
вчера в 0:23 helenserioussoftware # (автор рецепта)
позавчера хирульт #
вчера в 0:23 helenserioussoftware # (автор рецепта)
позавчера alenanat #
вчера в 0:21 helenserioussoftware # (автор рецепта)
вчера в 6:10 alenanat #
позавчера Лора Лайн #
вчера в 0:21 helenserioussoftware # (автор рецепта)
позавчера sofyborisov #
позавчера tatti yana #
позавчера СанВованыч #
позавчера Wera13 #
позавчера vlada ta #
29 января Vishnja #
29 января топиарий #
29 января helenserioussoftware # (автор рецепта)
29 января Ирушенька #
29 января helenserioussoftware # (автор рецепта)
29 января Ирушенька #
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