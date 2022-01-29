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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 29 января 2022, 12:52
  • 5620

Мандариновый пирог

Рецепт: Мандариновый пирог

Мандариновый пирог по этому рецепту получается всегда нежным, ароматным и тающим во рту. Я всегда готовлю его в зимний сезон. Попробуйте и вы, я уверена, что вам понравится. Такой пирог прекрасно подойдет к чаю. У меня он всегда сьедается очень быстро, особенно если приходят гости. Порадуйте и вы своих гостей. Приятного вам аппетита.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Мандариновый пирог»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2418.5 ккал 		белки
55.8 г 		жиры
53.6 г 		углеводы
420.9 г
Порции
ккал
302.3 ккал		 белки
7 г		 жиры
6.7 г		 углеводы
52.6 г
100 г блюда
ккал
193.5 ккал		 белки
4.5 г		 жиры
4.3 г		 углеводы
33.7 г


Рецепт «Мандариновый пирог»:

Сперва подготовим все продукты.

В глубокую миску вливаем яйца, сахар, ванилин и молоко. Перемешиваем до однородной массы.

Далее добавляем растительное масло и снова перемешиваем.

Теперь добавляем разрыхлитель и 1/3 часть муки. Тщательно перемешиваем до исчезновения комочков.

Продолжаем добавлять муку частями и перемешивать.

Мандарины очищаем.

Разрезаем мандарины на половинки и удаляем косточки.

На дно форма стелим пергамент. Низ и бока формы смазываем маслом. Можно использовать сливочное или растительное.

Выкладываем мандарины по кругу.

Сверху заливаем тестом. Оно должно слегка покрывать мандарины.

Выпекаем 45-50 минут в разогретой духовке при температуре 180 градусов. Достаем из духовки и переворачиваем.

По желанию можно украсить сахарной пудрой.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На завтрак : Быстрый завтрак На обед : На десерт На ужин : На десерт

Теги: десерт

Вкусы: мандариновый сладкий кисло-сладкий

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Мандариновый пирог
Рецепт: Мандариновый пирог

Мандариновый пирог по этому рецепту получается всегда нежным, ароматным и тающим во рту. Я всегда готовлю его в зимний сезон. Попробуйте и вы, я уверена, что вам понравится. Такой пирог прекрасно подойдет к чаю. У меня он всегда сьедается очень быстро, особенно если приходят гости. Порадуйте и вы своих гостей. Приятного вам аппетита.

Ингредиенты для «Мандариновый пирог»:

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Комментарии и отзывы

Середину можно уложить другими фруктами, которые есть зимой в магазине
как бы увидеть и прочитать отзывы тех кто все таки испек этот замечательный пирог
как вариант - попробуйте испечь и напишите отзыв)
раньше года три назад я видел такой рецепт, но все писали что это редкая кислятина... здесь мандарин похож на маниолу... она намного слаще... выбирайте самые сладкие мандарины... или что привозят в ваши магазины под их именем... но ГМО же вроде нет... а мы как проверим...
3 года назад это как раз я и готовила рецепт подобный, можете найти у меня на канале) одно из первых видео
у меня вопрос, почему все дно не выложить мандаринами
можно и так) у меня просто мандарин не хватило
все понятно
Так можно всё дно устелить мандаринами. ))) Вкуснее будет. )))
конечно, у меня мандарин не хватило
15 грамм ванилина это очень много !!! Скорее всего, 1.5 грамма.
И полтора грамма тоже много, это целый пакетик.
Ответ для sofyborisov
Судя по пакетику, тут имеется в виду ванильный сахар.
Отличный пирог получился!
Оригинальный пирожок! Спасибо за рецепт!
Пирог очень аппетитный! Надо попробовать!
Замечательный пирог разрезик очень аппетитный!!!
Спасибо, я рада, что вам понравилось
Очаровательный, нежный, ароматный пирог! Скажите, пожалуйста, в форме какого диаметра Вы его выпекали?
25 см
Спасибо огромное, за разъяснение!
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