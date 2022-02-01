Этот рецепт - отличная возможность полакомится полезной вкусняшкой! Фаршировать финики можно орехами, которые вам по вкусу. Это лакомство не оставит вас равнодушными, обязательно попробуйте!
- 1 февраля 2022, 11:56
- 3587
Финики фаршированные орехами
Ингредиенты для «Финики фаршированные орехами»:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1095 ккал
|
белки
16.1 г
|
жиры
36.3 г
|
углеводы
174.7 г
|100 г блюда
|ккал
365 ккал
|белки
5.4 г
|жиры
12.1 г
|углеводы
58.2 г
Рецепт «Финики фаршированные орехами»:
Получила я в презент коробочку сладостей из Египта, со словами, что это национальное угощение бесподобно вкусное и мега полезное.
Чтобы не ждать очередного презента, и иметь всегда эту вкусняшку дома, решила повторить и с вами поделиться, Поварята.
Мне понравился этот вкусный и полезный десерт ещё и тем, что готовится элементарно.
Говорят, что в финиках содержится много мелатонина - "гормон сна", и их полезно есть перед сном.
Финики можно взять любые, но чем они мягче, тем вкуснее.
Ополоснув их под проточной водой, хорошо обсушила.
Кулинарным пинцетом вынула косточки из фиников.
Можно удалить косточки разрезав финики, но в той коробке, что мне подарили, финики были целые, так и я сделала.
Затем в подготовленные финики вложила орехи, в большие помещались и по два арахиса или фисташки, а кешью по одному орешку, грецкие по четвертушке.
Короче, очень даже бюджетно.
Комментарии и отзывы
11 часов назад ирпенчанка #
11 часов назад nadin0930 # (автор рецепта)
Рада тебя видеть!
Благодарю за твоё внимание!
11 часов назад ирпенчанка #
12 часов назад afetahmedova #
11 часов назад nadin0930 # (автор рецепта)
Обязательно воспользуюсь!
вчера в 20:59 nadinhike #
вчера в 21:49 nadin0930 # (автор рецепта)
Я очень рада, что тебе понравились финиковые конфетки!!!
вчера в 23:37 nadinhike #
вчера в 20:54 nadinhike #
Финики шарман ... конфеНки с орешками, оч. здорово и готовятся оперативно
Спасибочки
вчера в 21:42 nadin0930 # (автор рецепта)
вчера в 19:43 nadinhike #
Надюшик , беЖу стряпать, до встречи в эфире, прям сегодня. Клянусь
вчера в 19:45 nadinhike #
вчера в 21:38 nadin0930 # (автор рецепта)
вчера в 21:40 nadin0930 # (автор рецепта)
вчера в 19:18 Nadina1958 #
вчера в 21:38 nadin0930 # (автор рецепта)
вчера в 18:20 regtosait #
вчера в 19:13 nadin0930 # (автор рецепта)
вчера в 22:21 Zanoza_ya #
Раньше на сайте что-то путное выкладывали и комментарии были по делу.
Теперь только ахи-вздохи и рецепты оставляют желать лучшего
13 часов назад nadin0930 # (автор рецепта)
вчера в 17:27 Людмила НК #
вчера в 19:15 nadin0930 # (автор рецепта)
вчера в 12:13 virgola71 #
вчера в 12:24 nadin0930 # (автор рецепта)
вчера в 10:20 Tatiana_Sa-58 #
вчера в 10:43 nadin0930 # (автор рецепта)
позавчера nelliundco #
позавчера nadin0930 # (автор рецепта)
Спасибо, что заглянула!
позавчера Akira Shinrei #
позавчера nadin0930 # (автор рецепта)
Очень красиво!!!
И надпись на доске: "Начинайте каждый день с благодарным сердцем" -
очень душевно!
Рада, что десерт приглянулся!
позавчера yugai ludmila65 #
позавчера nadin0930 # (автор рецепта)
Действительно, что там делать в том Египте! К пирамидам через военные посты только проедешь, а сладости теперь и сами можем наготовить!
позавчера Ирушенька #
позавчера nadin0930 # (автор рецепта)
Соблазняйся, вкусно!
позавчера гошлена #
позавчера nadin0930 # (автор рецепта)
Да, с шоколадом очень вкусно!
В коробке тоже были финики в шоколаде.
позавчера Okoolina #
позавчера nadin0930 # (автор рецепта)
позавчера ИРепка #
позавчера nadin0930 # (автор рецепта)
позавчера Анастасия АГ #
позавчера nadin0930 # (автор рецепта)
Ты права, вкусно и полезно!
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