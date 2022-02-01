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Версия для печати Рецепты Десерты Фруктовые десерты
  • 1 февраля 2022, 11:56
  • 3587

Финики фаршированные орехами

Рецепт: Финики фаршированные орехами

Этот рецепт - отличная возможность полакомится полезной вкусняшкой! Фаршировать финики можно орехами, которые вам по вкусу. Это лакомство не оставит вас равнодушными, обязательно попробуйте!

Категория: Десерты Фруктовые десерты

Ингредиенты для «Финики фаршированные орехами»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1095 ккал 		белки
16.1 г 		жиры
36.3 г 		углеводы
174.7 г
100 г блюда
ккал
365 ккал		 белки
5.4 г		 жиры
12.1 г		 углеводы
58.2 г


Рецепт «Финики фаршированные орехами»:

Получила я в презент коробочку сладостей из Египта, со словами, что это национальное угощение бесподобно вкусное и мега полезное.
Чтобы не ждать очередного презента, и иметь всегда эту вкусняшку дома, решила повторить и с вами поделиться, Поварята.
Мне понравился этот вкусный и полезный десерт ещё и тем, что готовится элементарно.
Говорят, что в финиках содержится много мелатонина - "гормон сна", и их полезно есть перед сном.

Финики можно взять любые, но чем они мягче, тем вкуснее.
Ополоснув их под проточной водой, хорошо обсушила.

Первый раз делала с разными орехами. Но мне понравилось больше всего с обжаренным арахисом.

Кулинарным пинцетом вынула косточки из фиников.
Можно удалить косточки разрезав финики, но в той коробке, что мне подарили, финики были целые, так и я сделала.

Затем в подготовленные финики вложила орехи, в большие помещались и по два арахиса или фисташки, а кешью по одному орешку, грецкие по четвертушке.
Короче, очень даже бюджетно.

Вот такую полезную вкусняшку можно приготовить дома без труда.
Угощайтесь!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак На обед На праздничный стол На ужин

Теги: десерт завтрак обед ужин фастфуд

Вкусы: сладкий финиковый ореховый

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Финики фаршированные орехами
Рецепт: Финики фаршированные орехами

Этот рецепт - отличная возможность полакомится полезной вкусняшкой! Фаршировать финики можно орехами, которые вам по вкусу. Это лакомство не оставит вас равнодушными, обязательно попробуйте!

Ингредиенты для «Финики фаршированные орехами»:

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Фотографии «Финики фаршированные орехами» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

Надюша! Чудесное и полезное лакомство!
Наточка, милая!
Рада тебя видеть!
Благодарю за твоё внимание!
здравствуйите, я уже много лет ползуюсб этим лакомством. но мне больше нравится гречскими орехами и в добавок я всыпаю молотую корицу, получается более вкусно и полезно. Попробуйте Вы тоже.
Благодарю за внимание и рекомендации!
Обязательно воспользуюсь!
Фотка отправилась странная, двойная. Сейчас все нАрмуль
Милая Надюшенька , благодарю за твою поддержку и чудесный фото-привет!!!
Я очень рада, что тебе понравились финиковые конфетки!!!
Спасибо великое за лакомство, тёзка!
Наденька , я вернулась
Финики шарман ... конфеНки с орешками, оч. здорово и готовятся оперативно
Спасибочки
Да, Наденька, верно сказала - оперативно!!!
Лакомые финики
Надюшик , беЖу стряпать, до встречи в эфире, прям сегодня. Клянусь
Мои поздравления с Рецептом и Поварёнком дня!
Надюша, благодарю за поздравление!
Ответ для nadinhike
Милая тёзка, благодарю за добрый и сердечный комментарий!!!
Я на прошлый новый год готовила только орешки измельчила и немного чеснока добавила всем понравилось.
Спасибо за внимание к рецепту!
Рецепт БОМБА! А нет у Вас рецепта, как батон маслом намазать или видео?
Оставляю вам шанс создать такой рецепт
Ответ для regtosait
Поддерживаю.
Раньше на сайте что-то путное выкладывали и комментарии были по делу.
Теперь только ахи-вздохи и рецепты оставляют желать лучшего
Так выложите "путное"
Вот прям что доктор прописал Вкусно+полезно!
Благодарю, милая Людочка!
Полезный, вкусный, аппетитный десерт, Надюша!
Благодарю, Юлюшка!
Спасибо! Очень понравился десерт. Еще фаршированный плавленым сыром с чесноком очень люблю.
И вам спасибо за внимание к рецепту!
Надюша, полезно и вкусно , отличный десерт !
Нелличка, !
Спасибо, что заглянула!
Отличный десерт. Быстро делается, вкусный, да еще и полезный. Спасибо.
Благодарю за внимание, такое восхитительное и элегантное фото!!!
Очень красиво!!!
И надпись на доске: "Начинайте каждый день с благодарным сердцем" -
очень душевно!
Рада, что десерт приглянулся!
Как интересно, вот и не поедем больше в Египет, зайдём на страничку к Надюшке и ... вуаля - сладость на столе. Надя, классный рецепт.
Людочка, благодарю, что заглянула!
Действительно, что там делать в том Египте! К пирамидам через военные посты только проедешь, а сладости теперь и сами можем наготовить!
Наденька, как соблазнительно!
Спасибо, Солнышко!
Соблазняйся, вкусно!
Надя, это очень вкусно! Я ещё люблю одну часть финика окунуть в шоколад)
Еленочка, спасибо большое за внимание!
Да, с шоколадом очень вкусно!

В коробке тоже были финики в шоколаде.
Замечательно!
Благодарю!
Надюша, чудесный десерт!
Ирочка, спасибо огромное!!!
Красота, Надюша! Вкусное и полезное лакомство!
Благодарю, Настюша!
Ты права, вкусно и полезно!
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