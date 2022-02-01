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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы
  • 1 февраля 2022, 12:45
  • 6794

Курица с солеными огурцами

Рецепт: Курица с солеными огурцами

Блюдо получается нежным, сочным и очень ароматным. Курица благодаря соленым огурцам получает особенный шарм. Я уверена, что вам понравится ее вкус. Всем приятного аппетита.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Курица с солеными огурцами»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1235.9 ккал 		белки
150.7 г 		жиры
31.4 г 		углеводы
86.6 г
Порции
ккал
309 ккал		 белки
37.7 г		 жиры
7.9 г		 углеводы
21.7 г
100 г блюда
ккал
65 ккал		 белки
7.9 г		 жиры
1.7 г		 углеводы
4.6 г


Рецепт «Курица с солеными огурцами»:

Если огурцы перекисли и у них появился не очень приятный запах, я опускаю их в кипяток и варю 2-3 минутки. Запах исчезнет в миг, а на вкус самые обычные соленые огурцы.

После того, как они остыли, нарезаю их произвольные кусочками. Можно натереть на терке.

Лук пассирую на оливковом масле до румяности.

Добавляю к луку огурцы, перемешиваю и заливаю 1 стаканом кипятка. Готовим 3-4 минуты.

Тем временем берем 5 ст ложек домашнего йогурта и добавляем к нему 1 ст л муки. Перемешиваем. Если не хватает жидкости можно добавить немножко воды.

Заливаем этим соусом огурцы с луком и перемешиваем.

Далее выкладываем кусочки курицы, я взяла бедрышки. Можно заменить любым мясом или филе рыбы. В любом варианте получается вкусно.

Готовим блюдо до готовности на медленном огне - примерно 20-25 минут. И снимаем с плиты.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин На обед : На второе На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: второе ужин

Вкусы: соленый куриный огуречный

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Курица с солеными огурцами
Рецепт: Курица с солеными огурцами

Блюдо получается нежным, сочным и очень ароматным. Курица благодаря соленым огурцам получает особенный шарм. Я уверена, что вам понравится ее вкус. Всем приятного аппетита.

Ингредиенты для «Курица с солеными огурцами»:

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Комментарии и отзывы

Спасибо за рецепт. А огурцы только солёные можно или маринованные тоже подойдут?
Можно и маринованные, но тогда возможно понадобится добавить соль
Очень интересный рецепт, попробую!! Спасибо!
Пожалуйста
Интересный рецепт... Надо попробовать! Забрала в КК)))
Поделитесь потом результатом
Интересный рецепт! Мясо с солеными огурцами готовила, суп ... все, наверное, готовили (рассольник или солянку сборную мясную). А курицу..!? Я не припомню! Надо попробовать! Ну очень интересно!!!
Конечно пробуйте! Это не может не понравится
Интересно, спасибо!
Всегда пожалуйста!
А из йогурта в процессе готовки не выделится творожок?
нет, творог лучше из молока получается. Да и там нужно на очень медленном огне варить.
Да, рецепт интересный, мне понравилось, спасибо автору
Пожалуйста
Интересно, попробую. Забрала в кк.
Рада, что вас заинтересовал мой рецепт
Странно, что никаких специй не добавляется
я использовала соленые огурцы, мне так показалось достаточно. Вы можете взять специи по своему вкусу.
Интересный какой рецепт!
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