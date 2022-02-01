Блюдо получается нежным, сочным и очень ароматным. Курица благодаря соленым огурцам получает особенный шарм. Я уверена, что вам понравится ее вкус. Всем приятного аппетита.
- 1 февраля 2022, 12:45
- 6794
Курица с солеными огурцами
Ингредиенты для «Курица с солеными огурцами»:
- Огурец соленый — 5 шт
- Мука пшеничная / Мука — 1 ст. л.
- Курица — 800 г
- Лук репчатый — 2 шт
- Йогурт — 5 ст. л.
- Масло оливковое — по вкусу
- Вода — 1 стак.
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1235.9 ккал
|
белки
150.7 г
|
жиры
31.4 г
|
углеводы
86.6 г
|Порции
|ккал
309 ккал
|белки
37.7 г
|жиры
7.9 г
|углеводы
21.7 г
|100 г блюда
|ккал
65 ккал
|белки
7.9 г
|жиры
1.7 г
|углеводы
4.6 г
Рецепт «Курица с солеными огурцами»:
Если огурцы перекисли и у них появился не очень приятный запах, я опускаю их в кипяток и варю 2-3 минутки. Запах исчезнет в миг, а на вкус самые обычные соленые огурцы.
Тем временем берем 5 ст ложек домашнего йогурта и добавляем к нему 1 ст л муки. Перемешиваем. Если не хватает жидкости можно добавить немножко воды.
Далее выкладываем кусочки курицы, я взяла бедрышки. Можно заменить любым мясом или филе рыбы. В любом варианте получается вкусно.
Комментарии и отзывы
8 часов назад ya polina ru #
8 часов назад helenserioussoftware # (автор рецепта)
9 часов назад iverinna2006 #
8 часов назад helenserioussoftware # (автор рецепта)
23 часа назад ustinova 1974 #
8 часов назад helenserioussoftware # (автор рецепта)
вчера в 16:40 Сурик #
вчера в 17:08 helenserioussoftware # (автор рецепта)
вчера в 14:53 ssnegireva44 #
вчера в 17:08 helenserioussoftware # (автор рецепта)
вчера в 13:37 Anni68 #
вчера в 14:45 helenserioussoftware # (автор рецепта)
вчера в 12:26 AneleRu #
вчера в 17:08 helenserioussoftware # (автор рецепта)
вчера в 12:12 Cita #
вчера в 17:08 helenserioussoftware # (автор рецепта)
вчера в 11:10 svetlahen #
вчера в 14:44 helenserioussoftware # (автор рецепта)
позавчера Ирушенька #
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