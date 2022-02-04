Заварному тесту, приготовленному по этому рецепту, почти не требуется мука при раскатывании. Тесто обладает пластилиновым эффектом, края слепливаются идеально. Такое тесто очень мягкое, не рвётся.
- 4 февраля 2022, 11:32
- 4578
Пельмени из заварного теста
Ингредиенты для «Пельмени из заварного теста»:
Тесто
- Вода (Кипяток) — 250 мл
- Мука пшеничная / Мука (450-500 ориентируйтесь на свою муку) — 450 г
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Яйцо куриное — 1 шт
- Соль — 1/2 ч. л.
Начинка
- Фарш мясной — 1 кг
- Лук репчатый — 3 шт
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3147.2 ккал
|
белки
52.2 г
|
жиры
41.9 г
|
углеводы
361.4 г
|100 г блюда
|ккал
155.8 ккал
|белки
2.6 г
|жиры
2.1 г
|углеводы
17.9 г
Рецепт «Пельмени из заварного теста»:
Важно‼ не добавлять сразу всю муку. У меня ушло 450 гр. Тесто убрать отдыхать на 20 минут.
Пока тесто отдыхает, приготовить начинку для пельменей. Мясо вымыть и пропустить через мясорубку, добавить лук, посолить, поперчить. Тщательно перемешать до однородности.
У меня форма для пельменей металлическая. Пельменницу посыпать мукой. Из теста раскатать тонкий лист, толщиной около 1 мм, по размеру формы и положить на неё. Выложить начинку. Раскатать второй лист теста, накрыть им форму с заготовкой из теста и мяса. Руками слегка прижать второй лист теста. Скалкой прокатать.
Готовые пельмени кидать в кипящую воду. Варить в подсоленной воде 7 минут.
Получилось формовочных 185 штук и 3 ручных.
Приятного аппетита 😋
Комментарии и отзывы
3 часа назад VALENTINA161251 #
3 часа назад 1716944 # (автор рецепта)
2 часа назад VALENTINA161251 #
вчера в 21:15 dlatehktopishet #
3 часа назад alenanat #
3 часа назад 1716944 # (автор рецепта)
вчера в 12:11 Okoolina #
вчера в 12:39 1716944 # (автор рецепта)
вчера в 13:08 Okoolina #
вчера в 13:24 1716944 # (автор рецепта)
вчера в 14:59 Okoolina #
вчера в 15:14 Мария и Катюшка #
вчера в 15:26 Okoolina #
2 часа назад VALENTINA161251 #
2 часа назад Okoolina #
вчера в 11:59 alenanat #
вчера в 12:41 1716944 # (автор рецепта)
Я на нем всегда делаю, никогда ничего не трескается. Тесто как пластилин, очень эластичное. После заморозки варятся отлично, не лопаются. Начинку держат.
вчера в 15:51 alenanat #
3 часа назад 1716944 # (автор рецепта)
позавчера maser777 #
позавчера 1716944 # (автор рецепта)
позавчера Фифильонка #
позавчера 1716944 # (автор рецепта)
позавчера специалист # (модератор)
позавчера 1716944 # (автор рецепта)
позавчера специалист # (модератор)
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