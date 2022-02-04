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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Мучные блюда Пельмени, манты, хинкали
  • 4 февраля 2022, 11:32
  • 4578

Пельмени из заварного теста

Рецепт: Пельмени из заварного теста

Заварному тесту, приготовленному по этому рецепту, почти не требуется мука при раскатывании. Тесто обладает пластилиновым эффектом, края слепливаются идеально. Такое тесто очень мягкое, не рвётся.

Категория: Горячие блюда Мучные блюда Пельмени, манты, хинкали

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Пельмени из заварного теста»:

Тесто

Начинка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3147.2 ккал 		белки
52.2 г 		жиры
41.9 г 		углеводы
361.4 г
100 г блюда
ккал
155.8 ккал		 белки
2.6 г		 жиры
2.1 г		 углеводы
17.9 г


Рецепт «Пельмени из заварного теста»:

В кипяток добавить масло, всыпать соль и постепенно добавлять часть муки. Далее добавить яйцо и оставшуюся муку. Замесить тесто.
Важно‼ не добавлять сразу всю муку. У меня ушло 450 гр. Тесто убрать отдыхать на 20 минут.

Пока тесто отдыхает, приготовить начинку для пельменей. Мясо вымыть и пропустить через мясорубку, добавить лук, посолить, поперчить. Тщательно перемешать до однородности.

У меня форма для пельменей металлическая. Пельменницу посыпать мукой. Из теста раскатать тонкий лист, толщиной около 1 мм, по размеру формы и положить на неё. Выложить начинку. Раскатать второй лист теста, накрыть им форму с заготовкой из теста и мяса. Руками слегка прижать второй лист теста. Скалкой прокатать.

Готовые пельмени кидать в кипящую воду. Варить в подсоленной воде 7 минут.

Получилось формовочных 185 штук и 3 ручных.

Приятного аппетита 😋
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На полдник / На ужин На обед : На второе На ужин

Теги: второе обед ужин суп быстро

Вкусы: соленый мясной

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Пельмени из заварного теста
Рецепт: Пельмени из заварного теста

Заварному тесту, приготовленному по этому рецепту, почти не требуется мука при раскатывании. Тесто обладает пластилиновым эффектом, края слепливаются идеально. Такое тесто очень мягкое, не рвётся.

Ингредиенты для «Пельмени из заварного теста»:

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Комментарии и отзывы

Можно вставлю свой пятак? Моя свекровь была из села, а там и коровка была, и курочки. Но, тесто она готовила на вареники и пельмени на простой воде. Вода должна быть как "парное молоко". Никакой соли, ни каких яиц. На вареники помягче, на пельмени немного поплотнее. Я сколько рецептов теста испробовала, но всегда возвращаюсь к рецепту моей свекрови, моей второй мамы. А само тесто наверное зависит от хозяйки. В морозилке и пельмени, и вареники хорошо сохраняются. Всегда делаю про запас.
Правильно вы сказали, что тесто зависит от хозяйки даже если ингредиенты будут одинаковые, то вкус будет 1000% разный
Не понравились пельмени на этом тесте больше делать не буду.
я с вами полностью согласна
Ответ для dlatehktopishet
Сколько людей столько и вкусов)) я вас не принуждаю на трем готовить ))
Чтобы пельмени были сочные внутри, нужно в фарш воды добавить перед формовкой.
Верно, если мясо постое. У меня телятина молодая. Пельмени сочные получаются.
Всё-равно нужно. Сочней будут и вкусней.
Добавляйте. Напишите в своём рецепте об этом. Я этого не делаю, когда мясо сочное.
Ну и зря! Я же от души советую! И по опыту знаю многолетнему!
Сколько воды нужно добавлять?
Я фаршу даю созреть ночь в холодильнике. Воды добавляю в зависимости от плотности созревшего фарша. Жидкий-то не нужно делать. Я так фарш делаю для пельменей из свинины, свинины-говядины, тройной фарш (говядина-свинина-баранина, кстати, самый вкусный фарш для пельменей) делаю 45 лет! Как замуж вышла и меня научили так делать, потому что муж очень любил пельмени и в его семье их делали помногу.
Ответ для Okoolina
В пельмени автор лук добавила, это уже сочность. А если в ручную лепить, то с жидким фаршем ничего не получится. А я люблю чесночок, привычка из детства. Для меня пельмени без чеснока, это не пельмени. У нас так делали в российской глубинке. Лук у нас в пельмени никогда не добавляли.
Зачем фарш делать жидким-то? Нужно долить воды в меру в созревший фарш. Лук в фарш обязательно добавляю во все времена. Мясо, лук, соль, перец.
на заварном тесте делаю вареники с любой начинкой, в морозилке лежат не трескаются. А вот на пельмени делаю классическое тесто, на заварном выходят пельмени кляклые
Возможно технологию нарушили или что-то с морозильной камерой.

Я на нем всегда делаю, никогда ничего не трескается. Тесто как пластилин, очень эластичное. После заморозки варятся отлично, не лопаются. Начинку держат.
у меня две новые огромные морозильные камеры. я и говорю , что именно пельмени не нравятся на таком тесте ( оно кляклое). А вот вареники просто замечательные
Сколько людей столько и вкусов. Я делаю на нем и мне очень нравится это тесто. Оно хорошо держит начинку, не рвётся, сваренные и замороженные изделия полностью сохраняют вкус. Знаю что на нем делают ещё манты, чебуреки.
Подскажите, можно ли такое тесто приготовить заранее и заморозить, а потом слепить из него пельмени?
Я не пробовала, думаю лучше заморозить готовые пельмени. Я так всегда делаю.
Даже не слышала про заварное тесто для пельменей, заинтриговали, буду пробовать.
Даже не слышала про заварное тесто для пельменей, заинтриговали, буду пробовать.
сто восемьдесят пять порций - это неправильно. не по штуке же на человека
сто восемьдесят пять порций - это неправильно. не по штуке же на человека
в описании написано, что шт. в пельменях сложно рассчитать порции, потому что кто-то есть 5 шт, кто-то 25
это понятно. в таких случаях порции не нужно указывать вовсе
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