Вкусный, сытный и, если можно так сказать про салат, добротный. Из тех, что много не съешь. Скорее мужской, чем женский. Прошу к столу!
- 4 февраля 2022, 18:44
- 4002
Салат "Печёнкин"
Ингредиенты для «Салат "Печёнкин"»:
- Печень куриная — 500 г
- Лук репчатый (крупный) — 1 шт
- Морковь (крупная) — 1 шт
- Яйцо куриное — 3 шт
- Огурец маринованный (небольшой) — 4 шт
- Масло растительное (для жарки) — 2-3 ст. л.
- Соль (по вкусу)
- Смесь перцев (по вкусу)
- Майонез (по вкусу)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1631.1 ккал
|
белки
128.3 г
|
жиры
112.3 г
|
углеводы
25.4 г
|100 г блюда
|ккал
120.8 ккал
|белки
9.5 г
|жиры
8.3 г
|углеводы
1.9 г
Рецепт «Салат "Печёнкин"»:
Я готовила с майонезом, но этот салат получается нисколько не хуже со сметаной и с растительным маслом. Выбирайте сами чем заправлять салат.
По одному разбить яйца, взбить венчиком.
Убрать в холодильник на 10-15 минут.
Я не знаю подойдёт ли этот салат на праздничный стол, но для обеда в будни он однозначно хорош.
Приятного аппетита и хорошего настроения!
Комментарии и отзывы
вчера в 21:07 dlatehktopishet #
вчера в 18:46 Sladkoejca #
Жанночка, поздравляю с Поваренком Дня!
вчера в 17:21 Людмила НК #
вчера в 12:38 nadinhike #
МоНа без хлеба
вчера в 12:02 alenanat #
вчера в 11:30 ирпенчанка #
Забрала! Спасибки!
вчера в 9:50 serog ka #
вчера в 0:06 мисс #
позавчера jannasimf #
позавчера Ирушенька #
позавчера Анастасия АГ #
позавчера nadin0930 #
Лучше и не сказать!!!
Обожаю такое сочетание
позавчера Silverina1 #
позавчера nelliundco #
позавчера yugai ludmila65 #
позавчера obukhov11 #
позавчера Okoolina #
позавчера vlada ta #
Жанночка, спасибо за фантазию!
позавчера Аллочка-уралочка #
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