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Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из птицы Салаты из субпродуктов птицы
  • 4 февраля 2022, 18:44
  • 4002

Салат "Печёнкин"

Рецепт: Салат Печёнкин

Вкусный, сытный и, если можно так сказать про салат, добротный. Из тех, что много не съешь. Скорее мужской, чем женский. Прошу к столу!

Категория: Салаты Салаты из птицы Салаты из субпродуктов птицы

Ингредиенты для «Салат "Печёнкин"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1631.1 ккал 		белки
128.3 г 		жиры
112.3 г 		углеводы
25.4 г
100 г блюда
ккал
120.8 ккал		 белки
9.5 г		 жиры
8.3 г		 углеводы
1.9 г


Рецепт «Салат "Печёнкин"»:

Я готовила с майонезом, но этот салат получается нисколько не хуже со сметаной и с растительным маслом. Выбирайте сами чем заправлять салат.
По одному разбить яйца, взбить венчиком.

Испечь на медленном огне блинчики. Остудить, свернуть рулетиком.

Разогреть в сковороде масло и слегка обжарить лук.

Добавить к нему печень и довести до готовности. Приправить солью и смесью перцев, остудить.

Морковь отварить, остудить и нарезать небольшими кубиками.

Маринованные огурцы нарезать кубиками среднего размера.

Нарезать соломкой свёрнутые в рулеты яичные блинчики.

Нарезать печень кусочками среднего размера. Добавить по вкусу специи (если нужно).

Заправить майонезом, аккуратно перемешать.

Убрать в холодильник на 10-15 минут.
Я не знаю подойдёт ли этот салат на праздничный стол, но для обеда в будни он однозначно хорош.




Приятного аппетита и хорошего настроения!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : Легкий / На второе / На закуску На ужин : На закуску Неожиданные гости

Теги: обед второе ужин закуска салат гости

Вкусы: печеночный морковный яичный луковый огуречный

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Салат "Печёнкин"
Рецепт: Салат Печёнкин

Вкусный, сытный и, если можно так сказать про салат, добротный. Из тех, что много не съешь. Скорее мужской, чем женский. Прошу к столу!

Ингредиенты для «Салат "Печёнкин"»:

Другие варианты рецепта

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Фотографии «Салат "Печёнкин"» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Печенку не люблю, не готовлю , но иногда нужно для пользы питания. Считаю, что все ингредиенты связались, как родные. Завтра приготовлю , пойду достану печенку из морозилки. Спасибо, автор!!!
Замечательный, вкусный и сытный салат! Гармоничное сочетание продуктов, от себя немного посыпала готовый салат кунжутом. Отличный рецепт, рекомендую!
Жанночка, поздравляю с Поваренком Дня!
Жанна, как же смачно!
Жаннчик , весьма питательно , колоритный салат
МоНа без хлеба
для любителей печенки
Жанночка! Обожаю такое сочетание! Вкусный и нажористый салатик!
Забрала! Спасибки!
Все эти же ингредиенты, только не яйца, а консервированный зелёный горошек.
Делала подобный на конкурс с говяжьей печенью. Любим его.
Сытный и вкусный салатик, Жанночка!
Жанночка, какой интересный салат! Очень красивые фотографии!
Вкусный салат! По мне так целый прием пищи!!
Добротный!
Лучше и не сказать!!!
Обожаю такое сочетание
Старая добрая классика
Хорош салатик ! Сытный и несомненно вкусный !
Хорош салат ИК, почти второе на ужин, Жанна, отлично придумала.
Один из любимых мной салатиков.
хороший салат!
Точно,сытный! И ужин готовить не надо! Заменит салатик!
Жанночка, спасибо за фантазию!
Какой симпатичный салатик, Жанночка!
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