Сочный салат для желающих похудеть, держащих пост, сторонников зож /пп и просто любителей вкусно поесть. Хорош, как самостоятельное блюдо и как гарнир. Прошу к столу!
- 4 февраля 2022, 18:46
- 5774
Салат "Лёгкий"
Ингредиенты для «Салат "Лёгкий"»:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1099.2 ккал
|
белки
20 г
|
жиры
79.8 г
|
углеводы
75.5 г
|100 г блюда
|ккал
189.5 ккал
|белки
3.4 г
|жиры
13.8 г
|углеводы
13 г
Рецепт «Салат "Лёгкий"»:
Приготовить заправку для салата. Пробуйте, возможно понадобится добавить того или иного ингредиента.
Приятного аппетита и хорошего настроения!
Комментарии и отзывы
3 часа назад opetrenko968 #
9 часов назад irinakogan2014 #
15 часов назад ira-lila #
вчера в 21:01 dlatehktopishet #
вчера в 17:19 Людмила НК #
вчера в 13:35 ssnegireva44 #
вчера в 12:27 nadinhike #
Так и есть лёгкий и с лёгкостью, вкусное трио с изумительной заправкой
вчера в 12:04 alenanat #
вчера в 11:20 ирпенчанка #
вчера в 0:04 мисс #
позавчера ИРепка #
позавчера jannasimf #
позавчера Ирушенька #
позавчера Анастасия АГ #
позавчера nadin0930 #
позавчера акчуч #
позавчера Silverina1 #
позавчера nelliundco #
позавчера yugai ludmila65 #
позавчера obukhov11 #
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