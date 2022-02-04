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Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из овощей, грибов, сыра Салаты из овощей
  • 4 февраля 2022, 18:46
  • 5774

Салат "Лёгкий"

Рецепт: Салат Лёгкий

Сочный салат для желающих похудеть, держащих пост, сторонников зож /пп и просто любителей вкусно поесть. Хорош, как самостоятельное блюдо и как гарнир. Прошу к столу!

Категория: Салаты Салаты из овощей, грибов, сыра Салаты из овощей

Ингредиенты для «Салат "Лёгкий"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1099.2 ккал 		белки
20 г 		жиры
79.8 г 		углеводы
75.5 г
100 г блюда
ккал
189.5 ккал		 белки
3.4 г		 жиры
13.8 г		 углеводы
13 г


Рецепт «Салат "Лёгкий"»:

Основные продукты для салата.

Натереть на крупной тёрке морковь,

редьку,

и яблоко.
Впервые за долгое время попалось "живое" яблоко.

Приготовить заправку для салата. Пробуйте, возможно понадобится добавить того или иного ингредиента.

Вылить заправку в салат и перемешать. Разложить по тарелкам, посыпать кунжутом. Готово.




Приятного аппетита и хорошего настроения!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : Легкий / На закуску На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску Специальное питание : Вегетарианское питание / Для диеты / Постное питание

Теги: закуска салат быстро обед второе ужин

Вкусы: морковный яблочный острый пикантный

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Салат "Лёгкий"
Рецепт: Салат Лёгкий

Сочный салат для желающих похудеть, держащих пост, сторонников зож /пп и просто любителей вкусно поесть. Хорош, как самостоятельное блюдо и как гарнир. Прошу к столу!

Ингредиенты для «Салат "Лёгкий"»:

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
Добрый день ! Все продукты в наличии . Приготовила на обед , слегка изменив пропорции . Вкусненько , все дело в заправке . Спасибо за идею .
Два вопроса: 1. Что такое ЖОЗ? ВО ВТОРЫХ В НАС нет редьки.. Можно ли заменить ее турнепсом? Впрочем попробую. Получится - доложу.
Замечательный ЗОЖный салатик !!! А счётчик каллорий "погорячился"
Салат то лёгкий...а калорийность будь здоров....делать не буду. Спасибо.
Жанна, добрый салат!
Салатик-прелесть, спасибо!
Чудесный салат, Жанночка
Так и есть лёгкий и с лёгкостью, вкусное трио с изумительной заправкой
очень любим салаты с редькой, когда яблок свежих нет, то добавляю моченые, вот этого добра много
Жанночка! Отличный витаминный салатик!
Вкусный и полезный салат
Жанночка, люблю салат из редьки. Очень интересно попробовать с кунжутом. Заправка интересная. С благодарностью беру рецепт
Сочный и аппетитный салатик, Жанночка!
Жанночка, прелестный, сочный салат!
Полезный салатик! И для фигуры самое то!!
Это в самом деле вкусный салат!
Я не очень люблю сырую морковь в салатах, но рецепт заинтересовал. Забираю в КК!
Сочный и пикантный салат
Отличный салатик , всё в моём вкусе !
Жанна, сочное сочетание, отличный салат. Красивый!
Очень вкусный салатик. Делаю такой, только без меда. Всегда идет на Ура!
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