Вкусно и полезно. Мягкая сочная печень индейки в хрустящей панировке. Рекомендую.
- 6 февраля 2022, 0:11
- 1517
Жареная индюшиная печень
Ингредиенты для «Жареная индюшиная печень»:
- Печень индюшиная — 500 г
- Молоко — 50 мл
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сухари панировочные / Панировка (40-50 г.) — по вкусу
- Мука пшеничная / Мука (2 ст.л. с верхом) — по вкусу
- Масло растительное — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Зелень (лук зелёный, укроп) — по вкусу
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1330.2 ккал
|
белки
104.6 г
|
жиры
94.1 г
|
углеводы
14.6 г
|100 г блюда
|ккал
201.5 ккал
|белки
15.8 г
|жиры
14.3 г
|углеводы
2.2 г
Рецепт «Жареная индюшиная печень»:
В это время яйца взбить с солью. Панировку и муку высыпать в разные пиалы. Муку посолить. По опыту - не высыпайте много панировки сразу, лучше периодически добавлять.
Жарить до красивого румянца, 2-3 минуты, огонь чуть выше среднего. Перевернуть, жарить ещё пару минут. Выложить на тарелку и дожарить всю печёнку.
Затем вернуть всё в сковороду, влить 2 ст. л. кипятка и протушить под крышкой на самом минимальном огне 5-7 минут.
Из интернета :
Печень индейки – вкусный и полезный субпродукт. Она намного калорийнее, чем куриная печень. Более того, по калорийности она превосходит все остальные части индейки – грудку, бедра, крылья. Но при этом она очень богата витамином К, играющим важное значение в обмене веществ в костях и соединительных тканях. Печень индейки содержит также витамины А, РР, В5, В6, В9, Е, поэтому ее рекомендуют включать даже в рацион маленьких детей. В этом субпродукте содержится также почти весь набор макро- и микроэлементов, необходимых для организма человека. Особенно много в ней калия, натрия, магния, железа и селена.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!
Холодная, "вчерашняя" печень вкусна на бутерброде.
Комментарии и отзывы
20 минут назад Алекс Табашник #
12 минут назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
8 минут назад Алекс Табашник #
1 час назад красавица киса #
1 час назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
4 часа назад nelliundco #
3 часа назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
3 часа назад nelliundco #
5 часов назад Cita #
3 часа назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
6 часов назад наталия_ласточка #
6 часов назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
5 часов назад наталия_ласточка #
3 часа назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
7 часов назад ирпенчанка #
6 часов назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
5 часов назад ирпенчанка #
3 часа назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
7 часов назад opetrenko968 #
6 часов назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
11 часов назад Okoolina #
Вкусно!
6 часов назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
15 часов назад nadin0930 #
Фото такие классные, так бы кусочек и подхватила на вилочку!
6 часов назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
15 часов назад koshevaya katya #
6 часов назад yugai ludmila65 # (автор рецепта)
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