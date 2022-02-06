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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из субпродуктов птицы
  • 6 февраля 2022, 0:11
  • 1517

Жареная индюшиная печень

Рецепт: Жареная индюшиная печень

Вкусно и полезно. Мягкая сочная печень индейки в хрустящей панировке. Рекомендую.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из субпродуктов птицы

Ингредиенты для «Жареная индюшиная печень»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1330.2 ккал 		белки
104.6 г 		жиры
94.1 г 		углеводы
14.6 г
100 г блюда
ккал
201.5 ккал		 белки
15.8 г		 жиры
14.3 г		 углеводы
2.2 г


Рецепт «Жареная индюшиная печень»:

Приготовить продукты, печень вымыть, дать стечь жидкости.

Залить печень молоком, на 15 минут.

В это время яйца взбить с солью. Панировку и муку высыпать в разные пиалы. Муку посолить. По опыту - не высыпайте много панировки сразу, лучше периодически добавлять.

Печень отцедить от молока.

Запанировать кусочки печёнки в муке, затем обмакнуть в яйце.

Запанировать в сухарях.

Рекомендую запанировать сразу несколько, примерно на одну сковороду.

Прогреть сковороду, влить масло и разогреть его. Аккуратно выложить заготовки.

Жарить до красивого румянца, 2-3 минуты, огонь чуть выше среднего. Перевернуть, жарить ещё пару минут. Выложить на тарелку и дожарить всю печёнку.

Затем вернуть всё в сковороду, влить 2 ст. л. кипятка и протушить под крышкой на самом минимальном огне 5-7 минут.

Посыпать рубленой зеленью.

Подать горячей, с маринованными овощами, любимым гарниром.

Печенка хороша и на бутерброде, полностью остывшая.



Из интернета :
Печень индейки – вкусный и полезный субпродукт. Она намного калорийнее, чем куриная печень. Более того, по калорийности она превосходит все остальные части индейки – грудку, бедра, крылья. Но при этом она очень богата витамином К, играющим важное значение в обмене веществ в костях и соединительных тканях. Печень индейки содержит также витамины А, РР, В5, В6, В9, Е, поэтому ее рекомендуют включать даже в рацион маленьких детей. В этом субпродукте содержится также почти весь набор макро- и микроэлементов, необходимых для организма человека. Особенно много в ней калия, натрия, магния, железа и селена.



ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!









Холодная, "вчерашняя" печень вкусна на бутерброде.



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед На обед : На второе На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: жарить горячее второе обед ужин детям гости

Вкусы: жареный печеночный

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Жареная индюшиная печень
Рецепт: Жареная индюшиная печень

Вкусно и полезно. Мягкая сочная печень индейки в хрустящей панировке. Рекомендую.

Ингредиенты для «Жареная индюшиная печень»:

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Комментарии и отзывы

Спасибо большое, Алекс.
Ох,до чего де аппетитные фотографии!... Люблю жареную печеночку
Спасибо большое, Надя. И мы очень любим печень, особенно жареную.
Отличная печень , Люда! Я у нас даже не видела печень индейки, надо посмотреть.
Нелли, спасибо. У нас тоже дефицит, как удаётся - беру 1,5 - 2 кг.. Она реально , вкусней любой.
Спасибо за вкусный рецепт
Вам спасибо, готовьте на доброе здоровье.
Спасибо!!! Отличный рецепт!!
Спасибо большое за добрые слова.
Это и вкусно и питательно и приготовление несложное. Вот только надо уловить момент, когда печенку индюшиную привезут, нарасхват она у нас... Здоровья и всего самого доброго!!!
У нас тоже не в свободном доступе, приходится караулить...
Люда! Шикарная, румяная, сочная, безумно аппетитная печень!
Наташа, спасибо, все так и есть, очень вкусно вышло.
Осталось только индюшиной печени раздобыть!
Да, это задача не из лёгких.
Как же это вкусно !Не смотря на то , что позавтракали , желудок предательски заурчал !
Спасибо за интерес и такие добрые слова к рецепту.
Самая полезная печень. Её в сутки нужно съедать совсем небольшой кусочек, чтобы восполнить организм полезными веществами! Я печень обожаю, любую! и в любом приготовление!
Вкусно!
Мы тоже любители печени, часто готовлю. Спасибо, Наташа.
О, божечки, как вкусно, Люда!!!
Фото такие классные, так бы кусочек и подхватила на вилочку!
Надя, спасибо большое, дорогая.
Отличная печень!
Спасибо большое Вам, нам тоже нравится.
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