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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 6 февраля 2022, 14:01
  • 722

Творожный пирог из лаваша

Рецепт: Творожный пирог из лаваша

У меня для вас очередное вкусное блюдо. Красивый, вкусный и легкий в приготовлении пирог. Сочетание продуктов - изюм, орехи и мак. Сладкий изюм, хрустящие орешки и конечно же зерна мака, делают любую выпечку просто великолепной.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Творожный пирог из лаваша»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3282.9 ккал 		белки
178.7 г 		жиры
100.9 г 		углеводы
431.3 г
Порции
ккал
547.2 ккал		 белки
29.8 г		 жиры
16.8 г		 углеводы
71.9 г
100 г блюда
ккал
211.8 ккал		 белки
11.5 г		 жиры
6.5 г		 углеводы
27.8 г


Рецепт «Творожный пирог из лаваша»:

1. Изюм заливаю теплой водой, чтобы он слегка размяк, орехи измельчаю, но не мелко.
2. В глубокой миске смешиваю творог, яйца, коричневый сахар, соль, ваниль, все хорошо перемешиваю вилкой до однородности.
3. Творожную массу разделяю на три равные части и раскладываю по трем салатникам.
4. В первый салатник кладу орехи, во второй - изюм, и в третий - мак, перемешиваю содержимое каждого салатника.
5. Лаваш нарезаю на круги, диаметром 16 см с помощью тарелки.
6. Беру кондитерское кольцо, дно формирую из небольшого кусочка фольги, а во внутрь кладу подготовленный круглый лист пергамента диаметром 16 см, чтобы пирог не приставал к фольге в процессе выпекания.
7. Бока формы смазываю растительным маслом.
8. Собираю пирог: на дно кладу первый лист лаваша, сверху наношу творожную начинку с орехами и равномерно распределяю. Кладу следующий лист лаваша смазываю начинкой из мака, дальше кладу третий лист лаваша и на него выкладываю последнюю начинку с творога и изюма. Накрываю пирог последним листом лаваша и смазываю сметаной.
9. Выпекаю при температуре 180С, 30 минут.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На полдник / На ужин На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На обед : На десерт На ужин : На десерт

Теги: десерт

Вкусы: нежный

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Творожный пирог из лаваша
Рецепт: Творожный пирог из лаваша

У меня для вас очередное вкусное блюдо. Красивый, вкусный и легкий в приготовлении пирог. Сочетание продуктов - изюм, орехи и мак. Сладкий изюм, хрустящие орешки и конечно же зерна мака, делают любую выпечку просто великолепной.

Ингредиенты для «Творожный пирог из лаваша»:

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Комментарии и отзывы

немного некорректно-что значит-без муки?
А лаваш из чего? Мука, соль, вода
Интересный пирожок! Мак можно чем- нибудь заменить? В Бельгии запрещённый продукт,даже на выпечку.Может два слоя с орехами? Спасибо за простой рецепт!
Думаю можно заменить семенами черного кунжута и семенами чиа.
Думаю можно заменить семенами черного кунжута и семенами чиа.
Спасибо за ответ! Эти семена есть
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