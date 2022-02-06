У меня для вас очередное вкусное блюдо. Красивый, вкусный и легкий в приготовлении пирог. Сочетание продуктов - изюм, орехи и мак. Сладкий изюм, хрустящие орешки и конечно же зерна мака, делают любую выпечку просто великолепной.
- 6 февраля 2022, 14:01
- 722
Творожный пирог из лаваша
Ингредиенты для «Творожный пирог из лаваша»:
- Творог — 600 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сахар коричневый — 4 ст. л.
- Ваниль — 2 г
- Соль
- Лаваш — 2 шт
- Изюм — 50 г
- Орехи грецкие — 50 г
- Мак — 50 г
- Сметана — 2 ст. л.
- Масло растительное — 1 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3282.9 ккал
|
белки
178.7 г
|
жиры
100.9 г
|
углеводы
431.3 г
|Порции
|ккал
547.2 ккал
|белки
29.8 г
|жиры
16.8 г
|углеводы
71.9 г
|100 г блюда
|ккал
211.8 ккал
|белки
11.5 г
|жиры
6.5 г
|углеводы
27.8 г
Рецепт «Творожный пирог из лаваша»:
2. В глубокой миске смешиваю творог, яйца, коричневый сахар, соль, ваниль, все хорошо перемешиваю вилкой до однородности.
3. Творожную массу разделяю на три равные части и раскладываю по трем салатникам.
4. В первый салатник кладу орехи, во второй - изюм, и в третий - мак, перемешиваю содержимое каждого салатника.
5. Лаваш нарезаю на круги, диаметром 16 см с помощью тарелки.
6. Беру кондитерское кольцо, дно формирую из небольшого кусочка фольги, а во внутрь кладу подготовленный круглый лист пергамента диаметром 16 см, чтобы пирог не приставал к фольге в процессе выпекания.
7. Бока формы смазываю растительным маслом.
8. Собираю пирог: на дно кладу первый лист лаваша, сверху наношу творожную начинку с орехами и равномерно распределяю. Кладу следующий лист лаваша смазываю начинкой из мака, дальше кладу третий лист лаваша и на него выкладываю последнюю начинку с творога и изюма. Накрываю пирог последним листом лаваша и смазываю сметаной.
9. Выпекаю при температуре 180С, 30 минут.
Комментарии и отзывы
вчера в 16:31 qwerrty121 #
А лаваш из чего? Мука, соль, вода
вчера в 14:47 vlada ta #
вчера в 14:52 ludmilamostova # (автор рецепта)
вчера в 15:39 vlada ta #
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