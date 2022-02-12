Быстрые в приготовлении, в меру сладкие и воздушные булочки. Уютная домашняя выпечка!
- 12 февраля 2022, 9:36
- 12142
Воздушные творожные булочки
Ингредиенты для «Воздушные творожные булочки»:
Тесто
- Молоко — 150 мл
- Творог — 270 г
- Сахар — 150 г
- Масло растительное — 30 мл
- Соль — 1 щепот.
- Ванилин — по вкусу
- Мука пшеничная / Мука — 380 г
- Разрыхлитель теста — 1.5 ч. л.
Начинка
- Сахар — 45 г
- Крахмал кукурузный — 25 г
- Творог — 270 г
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2994.1 ккал
|
белки
136.7 г
|
жиры
35.4 г
|
углеводы
538.8 г
|100 г блюда
|ккал
225.1 ккал
|белки
10.3 г
|жиры
2.7 г
|углеводы
40.5 г
Рецепт «Воздушные творожные булочки»:
Все ингредиенты для теста кроме муки и разрыхлителя обьеденить в миске. Пробить погружным блендером до однородной массы.
Муку просеить вместе с разрыхлителем, добавить к творожной массе и замесить эластичное тесто. Оставить его отдохнуть на 15 минут.
Тесто ракатываем в прямоугольный пласт толщиной 0.5 см и нарезаем на прямоугольники. Кладём на край начинку. Сворачиваем булочки рулетиками.
Выкладываем булочки на противень застеленный тефлоновым ковриком. Верх смазываем желтком и посыпаем маком.
Комментарии и отзывы
вчера в 12:43 klubklub5 #
вчера в 12:58 svetlanaboyko75 # (автор рецепта)
18 февраля ebutrimova #
17 февраля Олеся Екимова #
17 февраля svetlanaboyko75 # (автор рецепта)
15 февраля chizhowaelena71 #
13 февраля Valushok #
15 февраля svetlanaboyko75 # (автор рецепта)
13 февраля mariana82 #
13 февраля svetlanaboyko75 # (автор рецепта)
15 февраля svetlanaboyko75 # (автор рецепта)
13 февраля tanu6kin21 #
13 февраля svetlanaboyko75 # (автор рецепта)
13 февраля tanu6kin21 #
13 февраля anuta200583 #
13 февраля svetlanaboyko75 # (автор рецепта)
13 февраля Okoolina #
13 февраля svetlanaboyko75 # (автор рецепта)
13 февраля мисс #
13 февраля svetlanaboyko75 # (автор рецепта)
12 февраля nelliundco #
12 февраля svetlanaboyko75 # (автор рецепта)
12 февраля nelliundco #
12 февраля Ирушенька #
12 февраля svetlanaboyko75 # (автор рецепта)
12 февраля yugai ludmila65 #
12 февраля svetlanaboyko75 # (автор рецепта)
12 февраля nadinhike #
12 февраля svetlanaboyko75 # (автор рецепта)
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