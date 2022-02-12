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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Булочки
  • 12 февраля 2022, 9:36
  • 12142

Воздушные творожные булочки

Рецепт: Воздушные творожные булочки

Быстрые в приготовлении, в меру сладкие и воздушные булочки. Уютная домашняя выпечка!

Категория: Выпечка Изделия из теста Булочки

Ингредиенты для «Воздушные творожные булочки»:

Тесто

Начинка

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2994.1 ккал 		белки
136.7 г 		жиры
35.4 г 		углеводы
538.8 г
100 г блюда
ккал
225.1 ккал		 белки
10.3 г		 жиры
2.7 г		 углеводы
40.5 г


Рецепт «Воздушные творожные булочки»:

Все ингредиенты для теста кроме муки и разрыхлителя обьеденить в миске. Пробить погружным блендером до однородной массы.

Муку просеить вместе с разрыхлителем, добавить к творожной массе и замесить эластичное тесто. Оставить его отдохнуть на 15 минут.

Тем временем приготовим начинку. Смешаем творог с сахаром и крахмалом.

Тесто ракатываем в прямоугольный пласт толщиной 0.5 см и нарезаем на прямоугольники. Кладём на край начинку. Сворачиваем булочки рулетиками.

Выкладываем булочки на противень застеленный тефлоновым ковриком. Верх смазываем желтком и посыпаем маком.

Выпекаем при температуре 180 градусов 20 - 25 минут до золотистого колера.

Когда булочки остынут, посыпаем их сахарной пудрой и подаём к столу.

Очень вкусно!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак На обед На полдник На ужин

Теги: выпечка

Вкусы: творожный ванильный

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Воздушные творожные булочки
Рецепт: Воздушные творожные булочки

Быстрые в приготовлении, в меру сладкие и воздушные булочки. Уютная домашняя выпечка!

Ингредиенты для «Воздушные творожные булочки»:

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Фотографии «Воздушные творожные булочки» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

Я уменьшила сахар и не смазывала яйцом, получилось оч вкусно ! Даже в холодном виде ещё вкуснее
Очень аппетитно
Не понравились. Вкус пустой-не сбалансированный. На второй день- так себе- не мягкие. Первая и последняя попытка.
Булочки вкусные,тесто мягкое и нежное. Рецепт немного модернизировала: вместо молока использовала кефир,растительное масло заменила сливочным,вместо сахара использую сах.зам. Время выпечки 25 мин.при 180-190°С. Проверено,рекомендую! Спасибо автору 🙂
Тесто мягкое, но не «пушистое» , какое-то «пустое». Пеклись не 20-25 мин., а 40-45мин. Пирожкам скорее нет, чем да: вкус заурядный да и творог нынче дорог.
аппетитные булочки
Благодарю
Прекрасные булочки
Спасибо
Ответ для mariana82
Спасибо
Всё, что с творогом, - в копилочку! Обязательно попробую! Я думаю, с начинками можно поэкспериментировать. Благодарю за рецепт.
На здоровье
Люблю творожную выпечку!) А еще можно в начинку добавить не сахар, а сыр))) Ммм))
Будет здорово
красивые такие! Вкусно уж точно!
Спасибо
Прекрасные булочки
Увидела эти аппетитные булочки и тааак мне их захотелось! Сделала их бОльшего размера, в духовке выросли и немного потрескались, но засчёт крахмала начинка не вытекла. Но из-за крахмала мне показалась начинка немного суховата. Тесто получилось отличное и булочки и вкусные! Светлана, благодарю вас за рецепт!
здорово
Светлана, очаровательные булочки!
Благодарю
Замечательные булочки! Очень красивые!, и уверена - вкусные!
спасибо за добрые слова
Булочки прекрасны очень с аппетитом
Благодарю
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