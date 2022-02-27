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Версия для печати Рецепты Выпечка Тесто Пресное тесто
  • 27 февраля 2022, 17:50
  • 2971

Закваска для хлеба

Рецепт: Закваска для хлеба

Сегодня приготовим ржаную и пшеничную закваску для вкусного домашнего хлеба. Уже на 5 день наша закваска будет готова. Убираем в холодильник и подкармливаем 1-2 раза в неделю, когда печём хлеб. Из закваски можно печь домашний хлебушек, делать блины и готовить квас.

Категория: Выпечка Тесто Пресное тесто

Ингредиенты для «Закваска для хлеба»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
172.5 ккал 		белки
3.5 г 		жиры
0.6 г 		углеводы
38.5 г
100 г блюда
ккал
172.5 ккал		 белки
3.5 г		 жиры
0.6 г		 углеводы
38.5 г


Рецепт «Закваска для хлеба»:

1 день. Смешиваем 50 гр ржаной муки и 50 гр воды комнатной температуры. Накрываем марлей, делаем отметку уровня закваски и убираем в тёплое, тёмное место без сквозняков.

2 день. Закваска осталась на том же уровне. Так и должно быть. Хорошо перемешиваем. И подкармливаем по той же схеме 50 гр ржаной муки и 50 гр воды. Подкармливаем в одно и тоже время. Накрываем марлей, делаем отметку уровня закваски и убираем в тёплое, тёмное место без сквозняков.

3 день. Закваска заметно выросла, появились пузырьки воздуха и неприятных запах. Хорошо перемешиваем. И подкармливаем по той же схеме 50 гр ржаной муки и 50 гр воды. Накрываем марлей, делаем отметку уровня закваски и убираем в тёплое, тёмное место без сквозняков.

4 день. Закваска активно бродит. Хорошо перемешиваем. И подкармливаем по той же схеме 50 гр ржаной муки и 50 гр воды. Накрываем марлей, делаем отметку уровня закваски и убираем в тёплое, тёмное место без сквозняков.

5 день. Закваска выросла и начала опадать, это значит что закваска готова. Убираем в холодильник и подкармливаем 1-2 раза в неделю, когда печём хлеб.

Чтобы из ржаной закваски сделать пшеничную, готовую ржаную закваску делим на 2 части и в одную часть добавляем 50 гр пшеничной муки и 50 гр воды комнатной температуры. Подкармливаем все по той же схеме. На 5 день закваска будет готова. В итоге у вас будет и пшеничная и ржаная закваска. Храним также в холодильнике.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На ужин : На закуску

Теги: хлеб выпечка

Вкусы: хлебный

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Закваска для хлеба
Рецепт: Закваска для хлеба

Сегодня приготовим ржаную и пшеничную закваску для вкусного домашнего хлеба. Уже на 5 день наша закваска будет готова. Убираем в холодильник и подкармливаем 1-2 раза в неделю, когда печём хлеб. Из закваски можно печь домашний хлебушек, делать блины и готовить квас.

Ингредиенты для «Закваска для хлеба»:

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Комментарии и отзывы

Да простит меня Автор, добавлю свои комментарии. Для выведения ржаной закваски нужно брать цельнозерновую муку, на крайняк - обойную. Сортов муки много и она не классифицируется просто как ржаная. Можно конечно замутить и на сеянной, и оно даже забродит скорее всего, потому как закваска - это и есть результат брожения, но это будет отрава. Что бы не плодить такое количество закваски - на выходе у Автора много, можно делать в других пропорциях - для старта взять 30+30, все последующие дни брать из баночки с закваской по 15 гр и кормить 30+30. Ржаная закваска кормится в соотношении 1:2:2. Весь остаток - все равно нужно выкидывать, потому как первые 3-4 дня идет борьба бактерий, и вот нужные - дрожжи и мкб должны победить). И поэтому закрывать нужно пока крышкой, а не марлей. Чтобы извне не сыпалась плесень и прочее. По этой же причине каждый следующий день нужно брать часть закваски и дальше ее кормить в ЧИСТОЙ банке. На 5 день - нужно не только на пузыри смотреть, а нюхать) . Для оладий, кексов и для жидкого теста , ржаная закваска пригодна на 7 день. И да, никакого дополнительного перемешивания не нужно, только первично смешать в баночке закваска-мука-вода. Для подового хлеба - на 8-й. Перекорм ржаной в пшеничную вообще занимает дней 10....
У меня вопрос - а перемешиваем закваску только один раз, перед подкармливанием, или ещё надо в течение дня?
Я перемешиваю перед кормлением.
Спасибо, очень простой рецепт, забрала в кк, буду осваивать
Спасибо большое. Пробуйте приготовить. Я думаю все получится На закваске, отличный хлебушек получается!!!
Я ещё ни разу не готовила закваску, не совсем понимаю, извините . Вот закваска готова, вы берёте 15 грамм на 500 грамм муки, остальную подкармливаете. Она же дальше растёт? Её становится больше, что с ней потом делать, каждый день хлеб печь не будешь . Поясните, пожалуйста, можно ли сделать совсем немного ?
Когда закваски набирается много, я немного отбираю подкармливаю и ставлю в холодильник. А на излишках пеку блинчики, очень вкусные , рецепт у меня есть . Делаю квас.Рецептов очень много в интернете, что можно приготовить на излишках закваски. Ну ,а если не чего не хотите готовить, тогда просто выкиньте.
Спасибо за разъяснение! Я правильно понимаю, получается 100 грамм закваски, значит можно испечь 6 булок хлеба ? Извините, что столько вопросов , хочу попробовать приготовить по вашему рецепту.
Я не взвешивала, сколько получается готовой закваски. Я вывела ржаную за 5 дней. Потом поделила пополам . Одну часть также покормила ржаной мукой 50 гр и воды 50гр. и поставила в холодильник. А вторую часть уже кормила пшеничной мукой , также 50гр и воды 50гр. И оставляю при комнатной температуре. И так 5 дней. Потом храню в холодильнике. и кормлю уже не каждый день, а два раза в неделю. В итоге получается и ржаная и пшеничная. Для хлеба беру 15 -20 грамм закваски из холодильника, готовлю из нее опару на ночь, утром замешиваю хлеб.А рецепт хлеба у меня есть посмотрите.
Спасибо большое за такое подробное разъяснение !
Ответ для Липач Галина
А разве в холодильнике нельзя хранить закваску?
Готовую закваску ,я храню в холодильнике.
Эх, у меня с закваской как то не складывалось, надо ещё раз рискнуть. Выпечка с закваской нам нравилась . Галина, спасибо.
Попробуйте приготовить по этому рецепту, именно с ржаной мукой. Она более сильная и лучше получается. Потом если захотите , перекормите на пшеничную. Хотя на ржаной можно тоже печь и белый хлеб. Я думаю в этот раз все получится, рецепт без всяких заморочек.
Спасибо , да я и раньше делала на ржаной.
Ну, что... Пожалуй я ещё раз рискну приготовить закваску, предыдущие 2 раза были провальные, а по вашему рецепту слово холодильник стало ключевым. Спасибо
Приготовьте, я думаю в этот раз все получится
Галина,сколько надо брать закваски (в граммах или мл ) для стандартного батона на 500 гр. муки?
Я обычно готовлю опару для для батона на 500 гр муки:
15гр закваски
100гр муки
100гр воды
опару оставляю на ночь
Ну а дальше все как обычно
Поняла,спасибо
Галиночка! Очень нужный и интересный рецепт! Спасибо большое! Я никогда не делала закваску и у меня вопрос: когда нужно использовать пшеничную закваску, когда из ржаной муки?
По сути из ржаной закваски можно печь и белый хлеб и ржаной. Ну, а если хочется выпечь чисто пшеничный хлеб, тогда можно и пшеничную закваску вывести.Я часто пеку белый пшеничный хлеб на ржаной закваске, она более сильная.
Спасибо большое
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