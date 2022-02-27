Сегодня приготовим ржаную и пшеничную закваску для вкусного домашнего хлеба. Уже на 5 день наша закваска будет готова. Убираем в холодильник и подкармливаем 1-2 раза в неделю, когда печём хлеб. Из закваски можно печь домашний хлебушек, делать блины и готовить квас.
- 27 февраля 2022, 17:50
- 2971
Закваска для хлеба
Ингредиенты для «Закваска для хлеба»:
- Мука ржаная (на одну подкормку) — 50 г
- Вода (на одну подкормку) — 50 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
172.5 ккал
|
белки
3.5 г
|
жиры
0.6 г
|
углеводы
38.5 г
|100 г блюда
|ккал
172.5 ккал
|белки
3.5 г
|жиры
0.6 г
|углеводы
38.5 г
Рецепт «Закваска для хлеба»:
1 день. Смешиваем 50 гр ржаной муки и 50 гр воды комнатной температуры. Накрываем марлей, делаем отметку уровня закваски и убираем в тёплое, тёмное место без сквозняков.
2 день. Закваска осталась на том же уровне. Так и должно быть. Хорошо перемешиваем. И подкармливаем по той же схеме 50 гр ржаной муки и 50 гр воды. Подкармливаем в одно и тоже время. Накрываем марлей, делаем отметку уровня закваски и убираем в тёплое, тёмное место без сквозняков.
3 день. Закваска заметно выросла, появились пузырьки воздуха и неприятных запах. Хорошо перемешиваем. И подкармливаем по той же схеме 50 гр ржаной муки и 50 гр воды. Накрываем марлей, делаем отметку уровня закваски и убираем в тёплое, тёмное место без сквозняков.
4 день. Закваска активно бродит. Хорошо перемешиваем. И подкармливаем по той же схеме 50 гр ржаной муки и 50 гр воды. Накрываем марлей, делаем отметку уровня закваски и убираем в тёплое, тёмное место без сквозняков.
5 день. Закваска выросла и начала опадать, это значит что закваска готова. Убираем в холодильник и подкармливаем 1-2 раза в неделю, когда печём хлеб.
Чтобы из ржаной закваски сделать пшеничную, готовую ржаную закваску делим на 2 части и в одную часть добавляем 50 гр пшеничной муки и 50 гр воды комнатной температуры. Подкармливаем все по той же схеме. На 5 день закваска будет готова. В итоге у вас будет и пшеничная и ржаная закваска. Храним также в холодильнике.
Комментарии и отзывы
8 часов назад Перепетуя-2017 #
8 часов назад Cita #
7 часов назад Липач Галина # (автор рецепта)
9 часов назад Cita #
7 часов назад Липач Галина # (автор рецепта)
10 часов назад nelliundco #
10 часов назад Липач Галина # (автор рецепта)
9 часов назад nelliundco #
9 часов назад Липач Галина # (автор рецепта)
41 минуту назад nelliundco #
8 часов назад Cita #
7 часов назад Липач Галина # (автор рецепта)
11 часов назад yugai ludmila65 #
10 часов назад Липач Галина # (автор рецепта)
10 часов назад yugai ludmila65 #
12 часов назад Ира Khabarova #
11 часов назад Липач Галина # (автор рецепта)
вчера в 19:58 Лиса Петровна #
вчера в 21:36 Липач Галина # (автор рецепта)
15гр закваски
100гр муки
100гр воды
опару оставляю на ночь
Ну а дальше все как обычно
12 часов назад Лиса Петровна #
вчера в 18:58 ИРепка #
вчера в 19:37 Липач Галина # (автор рецепта)
вчера в 20:39 ИРепка #
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