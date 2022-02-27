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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Запеканки Запеканка с мясом
  • 27 февраля 2022, 20:52
  • 8500

Запеканка из курицы и пюре

Рецепт: Запеканка из курицы и пюре

Вкусная, нежная запеканка. Блюдо простое и питательное, готовится быстро и не сложно. Попробуйте!

Категория: Горячие блюда Запеканки Запеканка с мясом

Ингредиенты для «Запеканка из курицы и пюре»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2084 ккал 		белки
167.3 г 		жиры
64 г 		углеводы
201.4 г
Порции
ккал
347.3 ккал		 белки
27.9 г		 жиры
10.7 г		 углеводы
33.6 г
100 г блюда
ккал
110.9 ккал		 белки
8.9 г		 жиры
3.4 г		 углеводы
10.7 г


Рецепт «Запеканка из курицы и пюре»:

Картофель поставить варить, добавить 1 ч. л. соли и готовить до готовности. Далее сделать пюре, добавить сливочное масло и 100 мл горячего молока.

Куриное филе пропустить через мясорубку добавить лук и растительное масло. Обжарить, добавить молоко и сливки, предварительно в нем растворить горчицу. Посолить, поперчить и протушить до испарения молока.

Выложить куриное филе в форму для запекания. Сверху мяса выложить картофельное пюре.

Запекать в разогретой духовке 25 минут при 180 градусов. Далее Посыпать запеканку натертым сыром и запекать еще 10 минут.

Приятного аппетита 😋 готовьте с 🧡

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На полдник / На ужин На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: второе обед ужин

Вкусы: соленый

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Запеканка из курицы и пюре
Рецепт: Запеканка из курицы и пюре

Вкусная, нежная запеканка. Блюдо простое и питательное, готовится быстро и не сложно. Попробуйте!

Ингредиенты для «Запеканка из курицы и пюре»:

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Комментарии и отзывы

Анна, спасибо, что напомнили.
Это вкус детства.
Нам подобную запеканку подавали и в школе и в пионерском лагере и далее по возрастающей.
Правда вместо курицы был мясной фарш и состояла она в классике из трёх слоёв: картошка, фарш, картоша.
Пожалуйста
Спасибо за рецепт! Очень люблю всякие запеканки. Легко готовить и удобно брать на работу, в дорогу и на природу.
да и самое главное можно делать с пюре, которое не доели.
спасибо, тоже так делаю, вкусно и не хлопотно
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