Вкусная, нежная запеканка. Блюдо простое и питательное, готовится быстро и не сложно. Попробуйте!
- 27 февраля 2022, 20:52
- 8500
Запеканка из курицы и пюре
Ингредиенты для «Запеканка из курицы и пюре»:
- Филе куриное — 550 г
- Картофель (примерно 550) — 7 шт
- Лук репчатый (140 гр) — 1 шт
- Горчица — 2 ч. л.
- Молоко (100 мл для фарша и 100 мл для пюре) — 200 мл
- Сливки — 50 мл
- Масло сливочное — 30 г
- Сыр голландский — 50 г
- Соль (для фарша) — по вкусу
- Перец черный (для фарша) — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2084 ккал
|
белки
167.3 г
|
жиры
64 г
|
углеводы
201.4 г
|Порции
|ккал
347.3 ккал
|белки
27.9 г
|жиры
10.7 г
|углеводы
33.6 г
|100 г блюда
|ккал
110.9 ккал
|белки
8.9 г
|жиры
3.4 г
|углеводы
10.7 г
Рецепт «Запеканка из курицы и пюре»:
Картофель поставить варить, добавить 1 ч. л. соли и готовить до готовности. Далее сделать пюре, добавить сливочное масло и 100 мл горячего молока.
Куриное филе пропустить через мясорубку добавить лук и растительное масло. Обжарить, добавить молоко и сливки, предварительно в нем растворить горчицу. Посолить, поперчить и протушить до испарения молока.
Выложить куриное филе в форму для запекания. Сверху мяса выложить картофельное пюре.
Запекать в разогретой духовке 25 минут при 180 градусов. Далее Посыпать запеканку натертым сыром и запекать еще 10 минут.
Приятного аппетита 😋 готовьте с 🧡
Комментарии и отзывы
25 марта dokunet #
Это вкус детства.
Нам подобную запеканку подавали и в школе и в пионерском лагере и далее по возрастающей.
Правда вместо курицы был мясной фарш и состояла она в классике из трёх слоёв: картошка, фарш, картоша.
25 марта 1716944 # (автор рецепта)
14 марта Bad Robot #
28 февраля плотная #
28 февраля 1716944 # (автор рецепта)
28 февраля Cita #
28 февраля 1716944 # (автор рецепта)
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