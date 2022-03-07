Простой, добротный, вкусный советский салат. Который не имеет никакого отношения к Польше. Настоящая находка для тех, кто хочет очень быстро накрыть на стол. Милые мои женщины, с праздником нас!
- 7 марта 2022, 15:42
- 9431
Не польский "Польский" салат
Ингредиенты для «Не польский "Польский" салат»:
- Фасоль консервированная (белая) — 250 г
- Сельдь (филе) — 250 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Лук репчатый — 0,5 шт
- Яблоко — 2 дол.
- Майонез — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Лук зеленый (для украшения) — 2 веточ.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
886.1 ккал
|
белки
74 г
|
жиры
45.8 г
|
углеводы
44.4 г
|100 г блюда
|ккал
155.5 ккал
|белки
13 г
|жиры
8 г
|углеводы
7.8 г
Комментарии и отзывы
16 марта petrash #
19 марта Globe on plate # (автор рецепта)
14 марта swetik m80 #
19 марта Globe on plate # (автор рецепта)
13 марта ssnegireva44 #
14 марта Globe on plate # (автор рецепта)
13 марта diana175 #
Вчера на дне рождения этот салатик занял бы подобающее место, вместо отварной картошки и селедочки под соусом из банки.
И все таки сою(фасоль) я бы заменила картошечкой😋, а вместо майонеза заправку для греческого салата.
Но, тем не менее, спасибо за такой рецептик.
Обязательно использую. Великим постом в субботу - вполне уместно и сытно!
14 марта Globe on plate # (автор рецепта)
10 марта tatyana1964ua #
9 марта Нэт-61 #
Насчет названия салата... Помнится, была в советские времена: еврейская закуска, мясо по-французски, рыба по- польски, борщ украинский и тд, это ж просто названия, не обязательно привязанные к месту, главное - чтоб вкусно!
10 марта Globe on plate # (автор рецепта)
9 марта tatyana1964ua #
9 марта Globe on plate # (автор рецепта)
9 марта Ал-нка 39 #
10 марта Globe on plate # (автор рецепта)
20 марта lana lisek #
8 марта korztat #
никакого отношения к Франции, но готовили все (если "доставали" сыр, конечно)! Спасибо за ностальгию! С Праздником!
8 марта Globe on plate # (автор рецепта)
14 марта FastPasser #
А при Брежневе любимым сыром у меня были Костромской и Пикантный. Кстати вспомнил,у нас недавно открыли магазинчик и там настоящие отечественные сыры.Так вот твердый сыр "Старая Кострома" ,сделанный как раз в Костроме - очень хорош.И цена вполне подъёмная.
14 марта korztat #
14 марта FastPasser #
Но,живя в деревне,не делать свой сыр,а кататься за ним на поезде это нонсенс.Я брал молоко у соседей в деревне и делал и творог и сыр.Вообще тогда,когда как раз нечего было есть, деревня нифига не голодала.Друг из Черноголовки на работу таскал полноценный обед с собой,а я из Мск - пару бутербродов. И сейчас,когда уже 12 лет у меня есть свой дом в деревне,огород мою семью кормит.
8 марта Сивцова Наталья #
8 марта Globe on plate # (автор рецепта)
8 марта lisitsaeg #
8 марта Globe on plate # (автор рецепта)
7 марта Ал-нка 39 #
8 марта Globe on plate # (автор рецепта)
8 марта Ал-нка 39 #
8 марта Globe on plate # (автор рецепта)
7 марта nelliundco #
7 марта Globe on plate # (автор рецепта)
7 марта dokunet #
А вот если фасоль и майонез убрать, хлебушка белого добавить и всё блендером пробить - получим практически форшмак.
С праздником Вас девушки.
7 марта Globe on plate # (автор рецепта)
7 марта dokunet #
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