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Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из рыбы и морепродуктов Рыбные салаты
  • 7 марта 2022, 15:42
  • 9431

Не польский "Польский" салат

Рецепт: Не польский Польский салат

Простой, добротный, вкусный советский салат. Который не имеет никакого отношения к Польше. Настоящая находка для тех, кто хочет очень быстро накрыть на стол. Милые мои женщины, с праздником нас!

Категория: Салаты Салаты из рыбы и морепродуктов Рыбные салаты

Ингредиенты для «Не польский "Польский" салат»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
886.1 ккал 		белки
74 г 		жиры
45.8 г 		углеводы
44.4 г
100 г блюда
ккал
155.5 ккал		 белки
13 г		 жиры
8 г		 углеводы
7.8 г


Рецепт «Не польский "Польский" салат»:

Нарезать на кубики отварное яйцо, лук, яблоко и филе.

Промыть фасоль и добавить к остальным ингредиентам.

Заправить майонезом. Поперчить. Перемешать. Посыпать сверху зелёным луком.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День рождения / Новый год На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: быстрый гости закуска необычно салат

Вкусы: кисло-сладкий оригинальный селедочный фасолевый

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Не польский "Польский" салат
Рецепт: Не польский Польский салат

Простой, добротный, вкусный советский салат. Который не имеет никакого отношения к Польше. Настоящая находка для тех, кто хочет очень быстро накрыть на стол. Милые мои женщины, с праздником нас!

Ингредиенты для «Не польский "Польский" салат»:

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Комментарии и отзывы

Обязательно сделаю.Большое спасибо за рецепт.
Спасибо, очень рада, что Вам понравилось.
У меня как раз сельдь есть и фасоль, сейчас приготовлю.
Спасибо за доверие к рецепту.
Спасибо!
Лаконично, но очень приятно
Салатик хорош!
Вчера на дне рождения этот салатик занял бы подобающее место, вместо отварной картошки и селедочки под соусом из банки.
И все таки сою(фасоль) я бы заменила картошечкой😋, а вместо майонеза заправку для греческого салата.
Но, тем не менее, спасибо за такой рецептик.
Обязательно использую. Великим постом в субботу - вполне уместно и сытно!
Спасибо! Удачи Вам в создании кулинарных шедевров.
В том салате , который продавали в начале 90-х в Польше , не было картошкой. Огурчик маринованный был. Я его очень часто покупала .
Легко и просто, вкусно и недорого, почему бы и нет? приготовлю на выходные... спасибо за рецепт.
Насчет названия салата... Помнится, была в советские времена: еврейская закуска, мясо по-французски, рыба по- польски, борщ украинский и тд, это ж просто названия, не обязательно привязанные к месту, главное - чтоб вкусно!
Спасибо! Готовьте на здоровье!
Как раз такой салат я ела в Польше в начале 90-х. Его даже продавали на рынке в пластиковых банках. У нас в магазинах продуктовых были полки пустые , и мы ездили раз в неделю за продуктами в Венгрию. Иногда в Польшу.
Да, поляки любят селёдочные салаты. С картошкой, со свеклой, с картошкой и свеклой, с картошкой и фасолью, и все они почти всегда с солёным или маринованным огурчиком.
Как раз такой салат я ела в Польше в начале 90-х. Его даже продавали на рынке в пластиковых банках. У нас в магазинах продуктовых были полки пустые , и мы ездили раз в неделю за продуктами в Венгрию. Иногда в Польшу.
В том то и дело, что этот салат как раз имеет прямое отношение к Польше, его там очень любят готовить. Просто автор пишет «Не польский "Польский", "не имеет никакого отношения к Польше". Зачем так писать? Сейчас опять мне полные карманы "минусов" добрые люди накидают
Польский "польский салат"-это овощной салат, картофельный, без селёдки и фасоли. В более-менее популярных польских селёдочных салатах с фасолью есть ещё огурец и картошка.
Ответ для tatyana1964ua
Да, это как раз очень польский салат. Основа сельдь, майонез или сметана (или смесь обоих), а уж добавки какие угодно, но картофель крайне редко, а огурцы (какие-либо) далеко не всегда присутствуют. Я на каждый Сочельник ищу или сама придумываю новый вид такого салата, правда обычно все же без майонеза. Добавка яблок, изюма, томатного соуса очень часто встречается.
Салат такой не ела ( или не помню уже, советская кухня-дела давно минувших дней), но вот название сразу напомнило знаменитое (в те времена) "мясо по-французски"- тоже
никакого отношения к Франции, но готовили все (если "доставали" сыр, конечно)! Спасибо за ностальгию! С Праздником!
Спасибо! И Вас с Праздником!
"мясо по-французски"- тоже
никакого отношения к Франции, но готовили все (если "доставали" сыр, конечно)!
А чего его было доставать? Открыл холодильник и достал.Это сейчас нормального сыра не найти по вменяемым ценам,все какие-то "сырные продукты". А хорошие импортные сыры у нас конечно есть,недавно брал себе на ДР кусок сыра,название не помню,но по 5тыр за кг. Не сыр, а песня!
А при Брежневе любимым сыром у меня были Костромской и Пикантный. Кстати вспомнил,у нас недавно открыли магазинчик и там настоящие отечественные сыры.Так вот твердый сыр "Старая Кострома" ,сделанный как раз в Костроме - очень хорош.И цена вполне подъёмная.
А "после Брежнева " кусок сыра привозили раз , от силы 2 раза в год , когда ездили в Москву за продуктами( ночь в поезде туда, ночь обратно).
Ну так мой сослуживец из Рязани,где отличный свой мясокомбинат также на поезде в Москву ездил за колбасой.Они рюкзаки набивали и везли домой эти запасы.Называлось это "Колбасный десант". Я то в Москве родился,знаю по-наслышке об этих проблемах. А когда "после Брежнева" - то бывало,что в магазинах шаром покати,да.Ещё было в 90-е ,оставшись без работы летом с женой в декрете 3 месяца просто ездил на рыбалку.На велике.Иначе жрать нечего было бы вообще.
Но,живя в деревне,не делать свой сыр,а кататься за ним на поезде это нонсенс.Я брал молоко у соседей в деревне и делал и творог и сыр.Вообще тогда,когда как раз нечего было есть, деревня нифига не голодала.Друг из Черноголовки на работу таскал полноценный обед с собой,а я из Мск - пару бутербродов. И сейчас,когда уже 12 лет у меня есть свой дом в деревне,огород мою семью кормит.
люблю такое сочетание забрала, спасибо
Спасибо! Готовьте на здоровье!
Почти форшмак🍏🍞🥚🍣🦐
С Праздником!
Если к Польше не имеет никакого отношения зачем вы его так назвали? Может есть смысл переименовать салат, чтобы вопросов не было?
Вы имеете в виду, зачем я его так назвала, или зачем советские повара его так назвали?
Вы имеете в виду, зачем я его так назвала, или зачем советские повара его так назвали?
Рецепт опубликовали Вы, соответственно вопрос Вам
Я его не называла, у него есть название, и оно-часть истории людей постсоветского пространства.
Хороший салат ! И вас с праздником !
Спасибо!
Прикольно. Правда в Союзе такого салата не встречал.
А вот если фасоль и майонез убрать, хлебушка белого добавить и всё блендером пробить - получим практически форшмак.
С праздником Вас девушки.
Спасибо за поздравление. А рецепт из советской "работницы".
Не спорю. Хороший салатик.
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