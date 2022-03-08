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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из свинины
  • 8 марта 2022, 9:35
  • 3281

Свиная шея, запеченная в духовке

Рецепт: Свиная шея, запеченная в духовке

Скажу сразу. Никакого отношения к "свинине по французки" этот рецепт не имеет. Готовлю так хрюшку уже очень давно, и когда мой отец, годах в 70-х, научил меня так готовить свинку, то ни о каком "мясе по французки" я и не слышал. В этом рецепте мне даже не само мясо больше нравится, а соус, который получается из заливки, лука и помидоров. Кстати в холодном виде так приготовленное мясо - очень хорошая закуска!!! Думаю, что практически все ингредиенты есть у любой хозяйки. Ну кроме мяса, сыра и зиры. ;)

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из свинины

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Свиная шея, запеченная в духовке»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4571.8 ккал 		белки
174 г 		жиры
404.2 г 		углеводы
57.4 г
Порции
ккал
762 ккал		 белки
29 г		 жиры
67.4 г		 углеводы
9.6 г
100 г блюда
ккал
211.7 ккал		 белки
8.1 г		 жиры
18.7 г		 углеводы
2.7 г


Рецепт «Свиная шея, запеченная в духовке»:

Начнём-с.
Берем обычную свиную шею. Нарезаем на порционные куски. Отрезали и сразу тыльной стороной лезвия ножа немного отбили кусочек с обеих сторон. Только волокна "подрубить". Перефразируя калассику из фильма "Джентельмены удачи"- "Отрезал, отбил, в миску". Немного соли, перца. Складываем мясо в миску и убираем в сторонку, чтобы не мешалось.

Нарезаем лук и помидоры. Не мельчим, но и большими кусками нарезать не нужно.

Делаем "заливку". Вот это самое интересное в этом рецепте и если честно - самое вкусное.:))) Смешиваем майонез, сметану и яйца. Добавляем соль, перец, мелко нарезанный зеленый лук, зиру, если кто любит, а если нет - попробуйте. Перец лучше из мелиницы добавлять. Пусть будут кусочки и перец более ароматный получается.

Берем форму для запекания. Я использую стеклянную. Форму немного смазываем растительным маслом, а можно и сливочным.
Теперь по шагам.
Кладем слой лука, потом на лук - мясо, на мясо - лук, на лук - помидоры и аккуратненько всё заливаем заправкой.

Накрываем форму фольгой и ставим в разогретую до 200 градусов духовку минут на 40.

Пока хрюря готовится, натираем на мелкой тёрке сыр. По поводу сортов сыра не скажу. Всегда разные бывают. Сегодня - "Российский". Сыр натираем на мелкой, повторюсь - на мелкой терке, чтобы потом, когда будем мясо присыпать сыром, не получалась сплошная сырная, плотная корка.

Минут через 40 достаём мясо из духовки, снимаем фольгу и посыпаем мясо сыром. Не засыпаем, как снег зимой дороги в Сибири, а просто припорошить. Потом обратно ставим противень с мясом, уже без фольги, в духовку минут на 5-10. Нужно дать сыру расплавиться и немного поджариться. Получаем вот такую сеточку.

Пробуйте. Приятного аппетита. С праздником.

(Да, кстати, мясо получается очень мягким, ножик случайно "забежал" в кадр. Можно и без него обойтись.)

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе / На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День рождения / Новый год На ужин : На горячее / На закуску

Теги: обед ужин перекус закуска

Вкусы: мясной острый луковый сырный

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Свиная шея, запеченная в духовке
Рецепт: Свиная шея, запеченная в духовке

Скажу сразу. Никакого отношения к "свинине по французки" этот рецепт не имеет. Готовлю так хрюшку уже очень давно, и когда мой отец, годах в 70-х, научил меня так готовить свинку, то ни о каком "мясе по французки" я и не слышал. В этом рецепте мне даже не само мясо больше нравится, а соус, который получается из заливки, лука и помидоров. Кстати в холодном виде так приготовленное мясо - очень хорошая закуска!!! Думаю, что практически все ингредиенты есть у любой хозяйки. Ну кроме мяса, сыра и зиры. ;)

Ингредиенты для «Свиная шея, запеченная в духовке»:

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Комментарии и отзывы

каждый пункт как-то всё не так мясо и рыба и так сами по себе вкусные главное не испортить ты попробуй что нибудь из свёклы морковки и т.д. изобразить а из шеи любой сумеет
Тоша, а, что там изображатьть -то и публиковать? Дольше фотки загружать и посуду после свеклы мыть. Хорошо, что хоть перчатки резиновые продаются.
Свеклу отварил, почистил, на терке натер, морковку можно и сырой натереть, чищенную конечно, посолил, перчику добавил, ченока из пресса или в порошке, сметаны или майонеза, всё перемешал и готов салатик. Чеснок убираем, добавляем отваренный картофель и горошек из банки, лучку репчатого, огурчик соленый, вместо сметаны - подсолнечное масло и называем эту мешанину "винегрет". Таких рецептов здесь вагон, впрочем и мой не очень сильно отличается оригинальностью. Кстати винегрет с детства не люблю.
Приготовила вчера по вашему рецепту. На самом деле, так и есть - свинина с омлетом. Мясо мягкое. Омлет с овощами вкусный. Сыну, фух!, понравилось.
Очень рад. Приятного аппетита.
Не сомневаюсь что вкусно)
Спасибо.
нет , свиная шейка и так вкусная без всяких заливок, а то у Вас вышла свинина под сырным омлетом
Так об чём и речь! Хрюшка отдельно, заливка отдельно. Но свинка получается сочной и мягкой и еще немного омлетику с овощами.
круто
Как не поздравил? А на последнем шаге?
А это вкратце "с праздником ", сильно ! Ну тыды, спасибо за поздравление !
А рецептик в подарок на праздник? Мультик советский есть такой прикольный, где жена всегда чистит кастрюлю. Называется "Любимая, я подарю тебе эту звезду"
Надо же, столько баллов и ни одного комментария !
Готовила похоже, только заливала сливками, надо попробовать с такой заливкой !

Кстати, а что же вы даже не поздравили женщин с праздником ...
Да, по поводу такой заправки. Получается что-то вроде запеченного омлета с луком, помидорами и сыром, ну и мяско еще на добавку.
Мясо в омлете? Ой...
Ну не омлет конечно, а такая вкусняшка из лука, помидоров, яиц и сока мясного. Белый хлебушек в этот получившийся соус обмакнуть и холодненькую соточку им закусить, а потом кусочком мяса заесть. Вай!!!!!!
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