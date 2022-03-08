Свиная шея, запеченная в духовке

Скажу сразу. Никакого отношения к "свинине по французки" этот рецепт не имеет. Готовлю так хрюшку уже очень давно, и когда мой отец, годах в 70-х, научил меня так готовить свинку, то ни о каком "мясе по французки" я и не слышал. В этом рецепте мне даже не само мясо больше нравится, а соус, который получается из заливки, лука и помидоров. Кстати в холодном виде так приготовленное мясо - очень хорошая закуска!!! Думаю, что практически все ингредиенты есть у любой хозяйки. Ну кроме мяса, сыра и зиры. ;)