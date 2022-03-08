Скажу сразу. Никакого отношения к "свинине по французки" этот рецепт не имеет. Готовлю так хрюшку уже очень давно, и когда мой отец, годах в 70-х, научил меня так готовить свинку, то ни о каком "мясе по французки" я и не слышал. В этом рецепте мне даже не само мясо больше нравится, а соус, который получается из заливки, лука и помидоров. Кстати в холодном виде так приготовленное мясо - очень хорошая закуска!!! Думаю, что практически все ингредиенты есть у любой хозяйки. Ну кроме мяса, сыра и зиры. ;)
- 8 марта 2022, 9:35
- 3281
Свиная шея, запеченная в духовке
Ингредиенты для «Свиная шея, запеченная в духовке»:
- Шейка свиная — 1 кг
- Лук репчатый (Количество зависит от размера лука) — 4 шт
- Яйцо куриное — 4 шт
- Сыр твердый — по вкусу
- Майонез — 4 ст. л.
- Сметана — 4 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный (из мельницы) — по вкусу
- Помидор (зависит от размера) — 4 шт
- Лук зеленый — по вкусу
- Зира — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4571.8 ккал
|
белки
174 г
|
жиры
404.2 г
|
углеводы
57.4 г
|Порции
|ккал
762 ккал
|белки
29 г
|жиры
67.4 г
|углеводы
9.6 г
|100 г блюда
|ккал
211.7 ккал
|белки
8.1 г
|жиры
18.7 г
|углеводы
2.7 г
Рецепт «Свиная шея, запеченная в духовке»:
Начнём-с.
Берем обычную свиную шею. Нарезаем на порционные куски. Отрезали и сразу тыльной стороной лезвия ножа немного отбили кусочек с обеих сторон. Только волокна "подрубить". Перефразируя калассику из фильма "Джентельмены удачи"- "Отрезал, отбил, в миску". Немного соли, перца. Складываем мясо в миску и убираем в сторонку, чтобы не мешалось.
Делаем "заливку". Вот это самое интересное в этом рецепте и если честно - самое вкусное.:))) Смешиваем майонез, сметану и яйца. Добавляем соль, перец, мелко нарезанный зеленый лук, зиру, если кто любит, а если нет - попробуйте. Перец лучше из мелиницы добавлять. Пусть будут кусочки и перец более ароматный получается.
Берем форму для запекания. Я использую стеклянную. Форму немного смазываем растительным маслом, а можно и сливочным.
Теперь по шагам.
Кладем слой лука, потом на лук - мясо, на мясо - лук, на лук - помидоры и аккуратненько всё заливаем заправкой.
Пока хрюря готовится, натираем на мелкой тёрке сыр. По поводу сортов сыра не скажу. Всегда разные бывают. Сегодня - "Российский". Сыр натираем на мелкой, повторюсь - на мелкой терке, чтобы потом, когда будем мясо присыпать сыром, не получалась сплошная сырная, плотная корка.
Минут через 40 достаём мясо из духовки, снимаем фольгу и посыпаем мясо сыром. Не засыпаем, как снег зимой дороги в Сибири, а просто припорошить. Потом обратно ставим противень с мясом, уже без фольги, в духовку минут на 5-10. Нужно дать сыру расплавиться и немного поджариться. Получаем вот такую сеточку.
Пробуйте. Приятного аппетита. С праздником.
(Да, кстати, мясо получается очень мягким, ножик случайно "забежал" в кадр. Можно и без него обойтись.)
Комментарии и отзывы
вчера в 21:16 tosha2158 #
4 часа назад dokunet # (автор рецепта)
Свеклу отварил, почистил, на терке натер, морковку можно и сырой натереть, чищенную конечно, посолил, перчику добавил, ченока из пресса или в порошке, сметаны или майонеза, всё перемешал и готов салатик. Чеснок убираем, добавляем отваренный картофель и горошек из банки, лучку репчатого, огурчик соленый, вместо сметаны - подсолнечное масло и называем эту мешанину "винегрет". Таких рецептов здесь вагон, впрочем и мой не очень сильно отличается оригинальностью. Кстати винегрет с детства не люблю.
вчера в 20:10 priz-2018 #
вчера в 20:17 dokunet # (автор рецепта)
вчера в 16:52 Мэриэл #
вчера в 19:04 dokunet # (автор рецепта)
вчера в 11:37 alenanat #
вчера в 11:45 dokunet # (автор рецепта)
вчера в 12:08 alenanat #
вчера в 6:01 dokunet # (автор рецепта)
вчера в 9:53 nelliundco #
вчера в 10:50 dokunet # (автор рецепта)
позавчера nelliundco #
Готовила похоже, только заливала сливками, надо попробовать с такой заливкой !
Кстати, а что же вы даже не поздравили женщин с праздником ...
вчера в 11:16 dokunet # (автор рецепта)
вчера в 18:01 nelliundco #
вчера в 19:06 dokunet # (автор рецепта)
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