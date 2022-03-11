Очень вкусные булочки с творожной начинкой, тесто без яиц!
- 11 марта 2022, 17:25
- 5756
Булочки к чаю
Ингредиенты для «Булочки к чаю»:
- Молоко (+1 ст. л для смазывания) — 300 мл
- Сахар (3 ст.л для тесто, 3 ст. л для начинки) — 6 ст. л.
- Дрожжи — 5 г
- Мука пшеничная / Мука — 460 г
- Соль — 0,5 ч. л.
- Масло растительное — 4 ст. л.
- Творог — 300 г
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Масло сливочное — 30 г
- Желток яичный — 1 шт
Время приготовления:
Количество порций: 15
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3297.6 ккал
|
белки
114.6 г
|
жиры
95.8 г
|
углеводы
524.1 г
|Порции
|ккал
219.8 ккал
|белки
7.6 г
|жиры
6.4 г
|углеводы
34.9 г
|100 г блюда
|ккал
247.9 ккал
|белки
8.6 г
|жиры
7.2 г
|углеводы
39.4 г
Рецепт «Булочки к чаю»:
В миску наливаем тёплое молоко, добавляем 3 ст. л сахара, дрожжи, соль, растительное масло. Все хорошо перемешиваем.
Комментарии и отзывы
вчера в 13:46 Татьяна Крючкова #
позавчера ya nyshina #
позавчера ssnegireva44 #
позавчера акчуч #
позавчера valenta474 #
позавчера sharm 69 #
позавчера gulvaira # (автор рецепта)
позавчера puchinina #
позавчера korztat #
позавчера Анатолий Соколов #
позавчера Алька Екатеринбург #
вчера в 12:13 Гвен #
P.S. А булочки испеку, как только время появится.
позавчера mar1824 #
позавчера gulvaira # (автор рецепта)
позавчера korztat #
11 марта yugai ludmila65 #
11 марта amonet #
11 марта gulvaira # (автор рецепта)
11 марта amonet #
11 марта nelliundco #
11 марта gulvaira # (автор рецепта)
11 марта dokunet #
11 марта jannasimf #
11 марта gulvaira # (автор рецепта)
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