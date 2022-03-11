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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Булочки
  • 11 марта 2022, 17:25
  • 5756

Булочки к чаю

Рецепт: Булочки к чаю

Очень вкусные булочки с творожной начинкой, тесто без яиц!

Категория: Выпечка Изделия из теста Булочки

Ингредиенты для «Булочки к чаю»:

Время приготовления:

Количество порций: 15

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3297.6 ккал 		белки
114.6 г 		жиры
95.8 г 		углеводы
524.1 г
Порции
ккал
219.8 ккал		 белки
7.6 г		 жиры
6.4 г		 углеводы
34.9 г
100 г блюда
ккал
247.9 ккал		 белки
8.6 г		 жиры
7.2 г		 углеводы
39.4 г


Рецепт «Булочки к чаю»:

В миску наливаем тёплое молоко, добавляем 3 ст. л сахара, дрожжи, соль, растительное масло. Все хорошо перемешиваем.

Постепенно добавляя муку замешиваем мягкое тесто, которое не липнет к рукам.

Накрыв пищевой пленкой оставляем на 1 час.

Достаём тесто, которое хорошо поднялось, раскатываем в тонкий пласт, примерно 0,5 см толщиной.

Смазываем тесто мягким сливочным маслом.

В творог добавляем 3 ст. л сахара, ванильный сахар. Все хорошо перемешиваем.

Далее выкладываем весь творог на тесто, и равномерно разравниваем по всей поверхности.

Сворачиваем в рулет.

Защипываем аккуратно края рулета.

Разрезаем на одинаковые части.

Каждую часть обваляем в муке.

Перекладываем на противень. Накрываем поверхность пакетом. И оставляем на 20 минут.

Смазываем желтком+1 ст. л молока, либо просто молоком.

Отправляем в духовку при 180 гр на 25-30 минут.

Вот такие аппетитные булочки!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На обед На праздничный стол На ужин

Теги: духовка сдоба

Вкусы: творожный сладкий

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Булочки к чаю
Рецепт: Булочки к чаю

Очень вкусные булочки с творожной начинкой, тесто без яиц!

Ингредиенты для «Булочки к чаю»:

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Комментарии и отзывы

Как соберусь к внучку, обязательно сделаю такие булочки. Спасибо за рецепт.
Попробовала, очень просто и вкусно! Спасибо за рецепт!
Спасибо!
Какая красота! Очень понравились булочки, значит надо печь!
И когда уже люди поймут, что это очень вредная еда! Ну возьмите кусочек сыра, сухофрукты, но не белую муку, сахар и масло!
Честно говоря, в старину бабушки пекли пироги и не думали ни о какой-то вредности, а сухофрукты тоже имеют ограничения в употреблении, так что дело тут только в количестве ! Макдональдсы не закрывают , люди ходят и едят эту дрянь вот там отрава, а здесь все хорошо, сделано своими руками.
Благодарю вас!
Ответ для valenta474
Каждый человек сам для себя решает, что ему есть.
Ответ для valenta474
И когда уже люди поймут, наконец,что здесь не сайт о ПП,Правильном Питании!
Ответ для valenta474
И когда уже люди поймут, что они "достали" своими фобиями, насмотревшись и начитавшись всякой ерунды, рассчитанной на скучающих домохозяек и бездельниц.
Ответ для valenta474
Мне всегда интересно было: а вы (и такие как вы) счастливее станете, если мы перестанем есть булочки? Ну хотите, я съем кусочек сыра?
Ответ для valenta474
Когда уже все сторонники ПП, веганы и прочие альтернативно едящие поймут, что они могут питаться хоть сухофруктами, хоть солнечным светом, но своё мнение по этому поводу оставлять при себе. Зачем заходить на кулинарные сайты? Из тяги к мазохизму?

P.S. А булочки испеку, как только время появится.
А с вареньем можно такие булочки сделать или с замороженными ягодами?
С вареньем не пробовала.
Ответ для mar1824
Вряд ли можно такую формовку использовать для начинки из варенья-оно просто вытечет и пригорит к противню.
Красивые и очень аппетитные булочки.
Подскажите, а какие дрожжи были использованы? Прессованные живые, сухие...? От этого вес зависит.
Сухие дрожжи! Если у вас свежие дрожжи, добавляете 15 гр!
Спасибо
Хороши булочки , люблю выпечку с творогом ! Небольшая просьба , добавьте,пожалуйста, в пошаговых фото готовых булочек, они такие аппетитные на главном фото !
Благодарю! Добавила!
Ой, вкусненько. Тёпленькую и с молоком.
Аппетитные булочки!
Благодарю!
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