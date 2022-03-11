Лепешки очень простые в изготовлении. А такие вкусные, что съедаются сразу. Отличная закуска на праздничный стол.
- 11 марта 2022, 22:33
- 11156
Лепешки с творогом и зеленью
Ингредиенты для «Лепешки с творогом и зеленью»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука (550-600 гр муки) — 550 г
- Вода — 300 г
- Соль — 13 г
- Масло растительное — 2 ст. л.
Начинка
- Творог — 550 г
- Петрушка — по вкусу
- Кинза — по вкусу
- Лук зеленый — по вкусу
- Соль — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2706.2 ккал
|
белки
149.6 г
|
жиры
46.5 г
|
углеводы
430.2 г
|100 г блюда
|ккал
187.9 ккал
|белки
10.4 г
|жиры
3.2 г
|углеводы
29.9 г
Рецепт «Лепешки с творогом и зеленью»:
Муку, воду и соль соединить и замесить тесто. Оставить на 30 минут.
В тесто можно добавить 2 ст. л растительного масла. Так лепешки будут еще вкуснее и нежнее.
Тесто разделить на порционные кусочки, раскатать в пласт и на одну половинку выложить начинку, накрыть и защепить края, можно обрезать фигурным ножом.
Эти лепешки ещё можно сделать просто с зеленью или с тыквой, для постящихся. Тоже очень вкусная начинка.
Готовьте с 🧡 приятного аппетита 😋
Комментарии и отзывы
22 марта Arigel #
22 марта 1716944 # (автор рецепта)
23 марта dokunet #
21 марта forwarder #
21 марта 1716944 # (автор рецепта)
22 марта forwarder #
22 марта 1716944 # (автор рецепта)
14 марта idruskin2000 #
16 марта 1716944 # (автор рецепта)
14 марта 9706970 #
16 марта 1716944 # (автор рецепта)
13 марта Татьяна Крючкова #
13 марта Татьяна Крючкова #
Вкуснятина.
16 марта 1716944 # (автор рецепта)
16 марта Татьяна Крючкова #
16 марта 1716944 # (автор рецепта)
12 марта Ирушенька #
16 марта 1716944 # (автор рецепта)
12 марта акчуч #
16 марта 1716944 # (автор рецепта)
16 марта акчуч #
16 марта 1716944 # (автор рецепта)
12 марта galina27 1967 #
12 марта dokunet #
12 марта кубанка #
12 марта dokunet #
14 марта кубанка #
14 марта dokunet #
16 марта кубанка #
17 марта dokunet #
18 марта кубанка #
12 марта 1716944 # (автор рецепта)
13 марта Татьяна Крючкова #
Как бы их где не называли, они вкусные.
13 марта dokunet #
16 марта 1716944 # (автор рецепта)
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