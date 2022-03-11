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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Лепешки
  • 11 марта 2022, 22:33
  • 11156

Лепешки с творогом и зеленью

Рецепт: Лепешки с творогом и зеленью

Лепешки очень простые в изготовлении. А такие вкусные, что съедаются сразу. Отличная закуска на праздничный стол.

Категория: Выпечка Изделия из теста Лепешки

Ингредиенты для «Лепешки с творогом и зеленью»:

Тесто

Начинка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2706.2 ккал 		белки
149.6 г 		жиры
46.5 г 		углеводы
430.2 г
100 г блюда
ккал
187.9 ккал		 белки
10.4 г		 жиры
3.2 г		 углеводы
29.9 г


Рецепт «Лепешки с творогом и зеленью»:

Муку, воду и соль соединить и замесить тесто. Оставить на 30 минут.
В тесто можно добавить 2 ст. л растительного масла. Так лепешки будут еще вкуснее и нежнее.

Для начинки творог соединить с зеленью, посолить.

Тесто разделить на порционные кусочки, раскатать в пласт и на одну половинку выложить начинку, накрыть и защепить края, можно обрезать фигурным ножом.

Обжарить с двух сторон на сухой сковороде. Горячие лепешки смазать топленым маслом.

Эти лепешки ещё можно сделать просто с зеленью или с тыквой, для постящихся. Тоже очень вкусная начинка.

Готовьте с 🧡 приятного аппетита 😋

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На ужин : На закуску

Теги: обед закуска ужин

Вкусы: соленый

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Лепешки с творогом и зеленью
Рецепт: Лепешки с творогом и зеленью

Лепешки очень простые в изготовлении. А такие вкусные, что съедаются сразу. Отличная закуска на праздничный стол.

Ингредиенты для «Лепешки с творогом и зеленью»:

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Фотографии «Лепешки с творогом и зеленью» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Здравствуйте! Скажите, сколько лепёшек выходит из данного количества ингредиентов?
Здравствуйте. Вы знаете, я забыла посчитать. И примерно не помню. Конечно, количество будет зависеть от размера.
Один раз попробуете приготовить и поймете.
А какую начинку с тыквой вы бы рекомендовали?
Здравствуйте. Я тыкву запекаю и пробиваю блендером. Лук обжариваю, все соединяю, соль, перец по вкусу.
Благодарю, обязательно попробую.
В тесте нет ни соды, ни разрыхлителя, ни дрожжей. Они точно пропекуться? Спасибо
Конечно. На сухой сковороде обжать с двух сторон, после смазать топленым маслом. Только не делайте сильно большой огонь.
Очень вкусно. Спасибо за рецепт
Очень аппетитные у вас получились лепешки Спасибо за отзыв
Эх, надо сделать немного. Муж любит лепешки.
Тоже делаю такие лепешки. Нам нравятся творог с укропом и немного соли.
Вкуснятина.
Да, я тоже их полюбила. Как-то приготовила утку и лепешки. Лепешки быстрей съели и просили добавку
Мои от лепешек пищат. Малыш ( младший внук) на даче готов целыми днями помогать мне лепешки катать.
Анна, замечательные, очень аппетитные лепешки!
Спасибо
Какие получаются лепешки: мягкие или плотные?
Мягкие и нежные. Плотные будут, если тесто раскатать толще.
Большое спасибо за разъяснение!
Вкусные простые лепешки!
Ну, это возможно кутабы?
или женгялов хац)
С армянами очень часто общаюсь и естесвенно едим вместе, а вот такое название блюда вижу впервые. Это не претензия, возможно мои друзья более "русскоязычные"
возможно)
Ну рзаговаривают точно без акцента.
акцент вообще не показатель) Знакомая несколько лет как с горной Армении приехала - речь чистая.
Да мои ещё хуже. В Москве родились.
Ответ для dokunet
Так же есть название "ЧУДУ"
В Турции подобные лепешки Гезлеме.
Как бы их где не называли, они вкусные.
Это точно. Вкусно и хорошо.
Ответ для Татьяна Крючкова
Точно. Очень вкусные они у них. Спасибо
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