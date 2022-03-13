Безусловно, пирог получится вкусным и из традиционной пшеничной муки, но мне очень нравится этот вариант на безглютеновой рисовой муке - рассыпчатый, нежный, как будто тортик с кремом. На второй день он становится ещё вкуснее, если сможет достоять.
- 13 марта 2022, 15:41
- 8215
Безглютеновый пирог с творогом и яблоками
Ингредиенты для «Безглютеновый пирог с творогом и яблоками»:
Тесто
- Яйцо куриное (С0) — 3 шт
- Сахар — 200 г
- Масло сливочное — 100 г
- Яблоко (масса уже очищенных и порезанных, было 4 шт. небольших.) — 250 г
- Ванильный сахар — 10 г
- Разрыхлитель теста — 10 г
- Соль — 1/3 ч. л.
- Мука рисовая — 350 г
- Крахмал — 1 ст. л.
- Корица — 1 ч. л.
- Творог — 180 г
Посыпка
- Сахар — 2 ч. л.
- Масло сливочное — 15 г
Время приготовления:
Количество порций: 5
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3645.9 ккал
|
белки
80.6 г
|
жиры
123.9 г
|
углеводы
568.7 г
|Порции
|ккал
729.2 ккал
|белки
16.1 г
|жиры
24.8 г
|углеводы
113.7 г
|100 г блюда
|ккал
270.1 ккал
|белки
6 г
|жиры
9.2 г
|углеводы
42.1 г
Рецепт «Безглютеновый пирог с творогом и яблоками»:
Духовку поставить нагреваться до 180С. Сливочное масло комнатной температуры нарезать кусочками. Если масло слишком твердое, для взбивания можно слегка подогреть в микроволновой печи на 250-300W, но не растапливать. Добавить к нему сахар (у меня смесь белого и тростникового), ванильный сахар, соль. Смешать всё миксером.
В получившуюся смесь вбить яйца, тщательно перемешать 3-5 минут до пышной массы. Добавить творог, снова тщательно взбить. Постепенно ввести в тесто всю муку с разрыхлителем. Если мука используется пшеничная, то её будет достаточно 300-320г. Тесто должно получиться достаточно густым, но при этом размешивающимся миксером.
Яблоки вымыть, очистить от кожуры, нарезать кубиками. Смешать с крахмалом и корицей.
Форму смазать маслом. У меня овальная 22*30см, подойдет круглая 24..28см. Если форма не стеклянная, а металлическая, то лучше использовать дополнительно пергамент.
В форму выложить половину теста, разровнять. На тесто выложить половину яблок, втапливая их ложкой. Сверху выложить остатки теста, на них остатки яблок. Вдавить яблоки в тесто, разровняв поверхность пирога.
Сверху аккуратно присыпать сахаром и разложить кусочки холодного сливочного масла. Это станет аппетитной сахарной корочкой.
Отправить в духовку на 40-50 минут, до зарумянивания и сухой шпажки.
Вытащив, дать остыть 15-20 минут, и можно нарезать.
Комментарии и отзывы
31 марта svetlahen #
31 марта Operetta # (автор рецепта)
28 марта Alen4ek #
29 марта Operetta # (автор рецепта)
28 марта Alen4ek #
27 марта алька-цветочек #
27 марта Operetta # (автор рецепта)
27 марта lanochka78 #
27 марта Operetta # (автор рецепта)
27 марта lanochka78 #
15 марта Cita #
15 марта Фифильонка #
14 марта yugai ludmila65 #
14 марта Operetta # (автор рецепта)
13 марта nelliundco #
13 марта Operetta # (автор рецепта)
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