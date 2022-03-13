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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 13 марта 2022, 15:41
  • 8215

Безглютеновый пирог с творогом и яблоками

Рецепт: Безглютеновый пирог с творогом и яблоками

Безусловно, пирог получится вкусным и из традиционной пшеничной муки, но мне очень нравится этот вариант на безглютеновой рисовой муке - рассыпчатый, нежный, как будто тортик с кремом. На второй день он становится ещё вкуснее, если сможет достоять.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Безглютеновый пирог с творогом и яблоками»:

Тесто

Посыпка

Время приготовления:

Количество порций: 5

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3645.9 ккал 		белки
80.6 г 		жиры
123.9 г 		углеводы
568.7 г
Порции
ккал
729.2 ккал		 белки
16.1 г		 жиры
24.8 г		 углеводы
113.7 г
100 г блюда
ккал
270.1 ккал		 белки
6 г		 жиры
9.2 г		 углеводы
42.1 г


Рецепт «Безглютеновый пирог с творогом и яблоками»:

Духовку поставить нагреваться до 180С. Сливочное масло комнатной температуры нарезать кусочками. Если масло слишком твердое, для взбивания можно слегка подогреть в микроволновой печи на 250-300W, но не растапливать. Добавить к нему сахар (у меня смесь белого и тростникового), ванильный сахар, соль. Смешать всё миксером.

В получившуюся смесь вбить яйца, тщательно перемешать 3-5 минут до пышной массы. Добавить творог, снова тщательно взбить. Постепенно ввести в тесто всю муку с разрыхлителем. Если мука используется пшеничная, то её будет достаточно 300-320г. Тесто должно получиться достаточно густым, но при этом размешивающимся миксером.

Яблоки вымыть, очистить от кожуры, нарезать кубиками. Смешать с крахмалом и корицей.
Форму смазать маслом. У меня овальная 22*30см, подойдет круглая 24..28см. Если форма не стеклянная, а металлическая, то лучше использовать дополнительно пергамент.
В форму выложить половину теста, разровнять. На тесто выложить половину яблок, втапливая их ложкой. Сверху выложить остатки теста, на них остатки яблок. Вдавить яблоки в тесто, разровняв поверхность пирога.

Сверху аккуратно присыпать сахаром и разложить кусочки холодного сливочного масла. Это станет аппетитной сахарной корочкой.

Отправить в духовку на 40-50 минут, до зарумянивания и сухой шпажки.
Вытащив, дать остыть 15-20 минут, и можно нарезать.

Идеальный вариант - приготовить с вечера, а пробу снимать утром.

Полностью остывший, пирог набирает весь свой вкус.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт Специальное питание : Безглютеновые рецепты

Теги: десерт пирог завтрак полдник выпечка безглютеновый

Вкусы: нежный яблочный сладкий

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Безглютеновый пирог с творогом и яблоками
Рецепт: Безглютеновый пирог с творогом и яблоками

Безусловно, пирог получится вкусным и из традиционной пшеничной муки, но мне очень нравится этот вариант на безглютеновой рисовой муке - рассыпчатый, нежный, как будто тортик с кремом. На второй день он становится ещё вкуснее, если сможет достоять.

Ингредиенты для «Безглютеновый пирог с творогом и яблоками»:

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Фотографии «Безглютеновый пирог с творогом и яблоками» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Ничего не понимаю. Что толку в безглютеновом пироге при таком гигантском количестве масла и сахара...
Толк - в отсутствии глютена, на который у некоторых есть непереносимость. В остальном - это просто вкусный пирог, не заявленный в качестве диетического. Ну и сахар всегда можно убавить на свой вкус.
Отличный пирог! Мы с мужем оценили. На фото пирог уже надгрызен спасибо за рецепт.
Очень рада, что всё получилось и понравилось! Спасибо за вкусный фотоотчет к рецепту
Это очень, очень вкусно. Спасибо за рецепт.
Спасибо за отзыв, мне очень приятно!
А ч хочу попробовать заменить творог риккотой думаю должно быть не хуже
Да, наверняка должно получиться вкусно
Я тоже так думаю. Из рикоты и сырники вкусно получаются
Спасибо
Люблю выпечку с яблоком, будем пробовать
Красивый и нехлопотный, это здорово!
Спасибо, надеюсь пригодится рецепт
Отличный пирог !
Благодарю
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