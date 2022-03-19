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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 19 марта 2022, 12:25
  • 12943

Постный апельсиновый пирог с яблоками

Рецепт: Постный апельсиновый пирог с яблоками

Хрустящее, рассыпчатое тесто и сочная, ароматная, начинка. Пирог апельсиновый с яблоками под ореховой крошкой. Очень вкусный! Простой и довольно быстрый в приготовлении. Удачное дополнение к чашке крепкого чай... Попробуйте!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Постный апельсиновый пирог с яблоками»:

Тесто

Начинка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3545.9 ккал 		белки
52.8 г 		жиры
118.7 г 		углеводы
558.9 г
100 г блюда
ккал
236.4 ккал		 белки
3.5 г		 жиры
7.9 г		 углеводы
37.3 г


Рецепт «Постный апельсиновый пирог с яблоками»:

Яблоки очистить, удалить сердцевину, нарезать кубиком среднего размера. Выложить в сотейник или сковороду, посыпать сахаром, перемешать. Тушить яблоки на среднем огне под закрытой крышкой до мягкости и испарения жидкости. За неимением коричневого сахара можно использовать белый. Приведен вес уже очищенных фруктов.

С крупного апельсина снять цедру, выжать сок. Нам понадобится 100 мл сока. Если сока получается меньше - добавить воды. Можно использовать пакетированный сок. (апельсиновый, мандариновый, из грейпфрута)

В глубокой чаше смешать сок, цедру, коньяк (по желанию) и растительное рафинированное масло. (подсолнечное, кукурузное, оливковое, рапсовое)

Смешать сухие ингредиенты: просеянную с разрыхлителем муку, соль, сахар.

Соединить жидкие и сухие ингредиенты. Замесить тесто.

Должна получиться неоднородная крошка. Консистенция теста такая, что из крошки можно собрать шар, но нам этого не нужно. (сразу всю муку добавлять не стоит)

Пока замешивалось тесто, яблоки тоже приготовились.
Добавить к яблокам нарезанную курагу (при необходимости замочить курагу в горячей воде), рубленные орехи и мед. Перемешать начинку.
Курагу можно заменить на изюм, финики, вяленую клюкву или вишню.

Форму для выпечки простелить крест - накрест двумя полосками пекарской бумаги. (так удобнее вынимать готовый пирог из формы) Чуть большую половину теста - крошки выложить в форму для выпечки (размер моей формы 20*20), утрамбовать крошку руками, формируя невысокие бортики.

Равномерно выложить на тесто начинку.

И присыпать оставшимся тестом - крошкой. Сверху разложить рубленные орехи.

Готовить пирог в заранее разогретой до 180° духовке 25-30 минут. До румяности. Главное, не передержать пирог в духовке. Готовый пирог полностью остудить в форме и только после этого (изделие довольно хрупкое) вынуть его из формы.
Все готово.
Пирог получается умеренно сладким, поэтому сладкоежки могут смело увеличить количество сахара в тесте до 75 мл, а в начинке по вкусу. Хранить пирог лучше в холодильнике, на следующий день, как мне кажется, он становится еще вкуснее.



Приятного аппетита.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт Специальное питание : Постное питание

Теги: выпечка чаепитие пост

Вкусы: апельсиновый яблочный сладкий

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Постный апельсиновый пирог с яблоками
Рецепт: Постный апельсиновый пирог с яблоками

Хрустящее, рассыпчатое тесто и сочная, ароматная, начинка. Пирог апельсиновый с яблоками под ореховой крошкой. Очень вкусный! Простой и довольно быстрый в приготовлении. Удачное дополнение к чашке крепкого чай... Попробуйте!

Ингредиенты для «Постный апельсиновый пирог с яблоками»:

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Фотографии «Постный апельсиновый пирог с яблоками» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

Как я уже писала: пирог замечательный! Яркий, пёстрый, интересный! Хрупкий в горячем виде и невероятно нежный в остывшем. Очень вкусный! С таким пирогом поститься одно удовольствие!
Кураги не оказалось дома, брала изюм. У меня тесто получилось более влажное, поэтому я отщипывала кусочки и разбрасывала сверху.)) Оттого "крыша" несколько отличается от авторского.
Машенька, большущее спасибо за рецепт!!
Жанночка, это тебе большое спасибо за выбор этого рецепта, за подробный комментарий и за совершенно дивное фото. Как же мне приятно, что выпечка пришлась к столу и по вкусу. Готовь в радость и в удовольствие.
Тебе, Машенька, громадное мерси за прекрасные рецепты!!!
Замечательный рецепт! Кураги дома не было, добавила изюм, сахара коричневого были остатки, поэтому высыпала весь, вышло 75гр в начинку и 75гр в тесто. Я бы не сказала, что приторно, к несладкому чаю в самый раз. По вкусу похож на песочный штрудель. В пост хочется себя чем-то порадовать, этот пирог в самый раз! Детям тоже понравился. Единственное, я б упростила всё-таки, раскатала бы скалкой нижний слой теста, а верхний слой натерла на тёрке. В следующий раз так и попробую.
Спасибо Вам большое за выбор этого рецепта, за подробный и обстоятельный комментарий и за высокую оценку. Мне очень приятно, что выпечка понравилась и Вам, и Вашей семье. Готовьте на доброе здоровье.
Благодарю Вас за фото. Пирог отличный получился!
Замечательный пирог! Яркий, пёстрый, интересный!
Большое пребольшое спасибо!
Вчера вечером испекла этот пирог. Есть у меня подружка, глубоко-верующая, по любому поводу бегущая в церковь, знает, говорит, все службы, молитвы, соблюдающая все посты. Живём рядом. Я и позвала её на чай с постным пирогом. Прибежала сразу. И с порога - а перед чаем, есть что поесть?. Ну, да борщ со свининой, беляши, тоже со свининой. Она мне - жалко, давай, накладывай. Я робко - пост...Перекрестилась, и всё съела. И пирог с чаем. Ну, что сказать про пирог. Количество сахара в тесто, я оставила, а в начинке, убрала совсем. Сама повар-кондитер, редко, что нравится, но от этого пирога я без ума!!! Огромная благодарность за рецепт.
Спасибо Вам большое, что воспользовались рецептом и нашли время поделиться своими впечатлениями. Очень рада, что выпечка пришлась по вкусу. Особенно приятно получить такую высокую оценку от профессионала. Готовьте на доброе здоровье.
Ответ для vdovina olga61
Доброго дня) спрошу, как у профессионала, можно ли испечь этот пирог в мультиварке? Духовки нет, а рецепт понравился.
песочное тесто в мультиварке не получается
Ответ для chaika1908
Здравствуйте. Да, в мультиварке можно испечь этот пирог. Сперва выкладываем тесто, делаем высокие бортики, потом выкладываем начинку. Пирог доставать обязательно полностью остывшим, иначе пирог разломается. Будут вопросы, пишите.
Спасибо
Прекрасный ароматный пирог
Спасибо.
Маша, ну я готова к тебе за кусочком пирога прибежать, оч оч понравился!
Мне очень приятно! Спасибо большое, Люда.
Мария, очень аппетитный пирог! Уверена, что очень вкусный. С благодарностью беру рецепт
Буду рада, если рецепт окажется полезен. Спасибо, Ирина.
Душевный пирожок!
Хорошо сказано. Спасибо, Наташенька.
Отличный пирог!
Спасибо большое!
Очень аппетитный пирожок, к тому же постный это, как раз то, что сейчас нам надо
Да, пирог этот сейчас в тему. Спасибо большое за внимание.
Машенька, очаровательный пирог! Ароматный и такой красивый!
Большое спасибо тебе за комментарий, Иришенька.
Прелестный пирог, Маша! Очень аппетитный!
Благодарю сердечно, Лена.
Аппетитный и красивый пирог, Машенька!
Большущее спасибо за комментарий, Жанночка.
Машенька, замечательный пирог! такой яркий и аппетитный!!!
Спасибо тебе большое за внимание, Оленька.
ХОРОШ пирог ! Жаль, поздно увидела, надо было срочно "спасать" яблоки, только что поставила пирог в духовку !
Не переживай, я для тебя рецепт приберегу. Благодарю тебя, Нелли.
Спасибочки !
Великолепный пирог, Машуля! Красивый и очень аппетитный!
БОльшую часть пирога забираю?
Ну это как водится - бОльшая часть твоя.
Спасибо тебе большое.
Спасибо, дорогая!
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