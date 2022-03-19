Хрустящее, рассыпчатое тесто и сочная, ароматная, начинка. Пирог апельсиновый с яблоками под ореховой крошкой. Очень вкусный! Простой и довольно быстрый в приготовлении. Удачное дополнение к чашке крепкого чай... Попробуйте!
- 19 марта 2022, 12:25
- 12943
Постный апельсиновый пирог с яблоками
Ингредиенты для «Постный апельсиновый пирог с яблоками»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 400 г
- Апельсин — 1 шт
- Масло растительное — 100 мл
- Соль — 1/4 ч. л.
- Разрыхлитель теста — 1,5 ч. л.
- Коньяк (по желанию) — 1 ст. л.
- Сахар коричневый — 50 г
Начинка
- Яблоко — 500 г
- Курага — 100 г
- Сахар коричневый — 50 г
- Мед — 1 ст. л.
- Орехи грецкие (+ 30-35 г для посыпки пирога) — 50 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3545.9 ккал
|
белки
52.8 г
|
жиры
118.7 г
|
углеводы
558.9 г
|100 г блюда
|ккал
236.4 ккал
|белки
3.5 г
|жиры
7.9 г
|углеводы
37.3 г
Рецепт «Постный апельсиновый пирог с яблоками»:
Яблоки очистить, удалить сердцевину, нарезать кубиком среднего размера. Выложить в сотейник или сковороду, посыпать сахаром, перемешать. Тушить яблоки на среднем огне под закрытой крышкой до мягкости и испарения жидкости. За неимением коричневого сахара можно использовать белый. Приведен вес уже очищенных фруктов.
С крупного апельсина снять цедру, выжать сок. Нам понадобится 100 мл сока. Если сока получается меньше - добавить воды. Можно использовать пакетированный сок. (апельсиновый, мандариновый, из грейпфрута)
В глубокой чаше смешать сок, цедру, коньяк (по желанию) и растительное рафинированное масло. (подсолнечное, кукурузное, оливковое, рапсовое)
Должна получиться неоднородная крошка. Консистенция теста такая, что из крошки можно собрать шар, но нам этого не нужно. (сразу всю муку добавлять не стоит)
Пока замешивалось тесто, яблоки тоже приготовились.
Добавить к яблокам нарезанную курагу (при необходимости замочить курагу в горячей воде), рубленные орехи и мед. Перемешать начинку.
Курагу можно заменить на изюм, финики, вяленую клюкву или вишню.
Форму для выпечки простелить крест - накрест двумя полосками пекарской бумаги. (так удобнее вынимать готовый пирог из формы) Чуть большую половину теста - крошки выложить в форму для выпечки (размер моей формы 20*20), утрамбовать крошку руками, формируя невысокие бортики.
Готовить пирог в заранее разогретой до 180° духовке 25-30 минут. До румяности. Главное, не передержать пирог в духовке. Готовый пирог полностью остудить в форме и только после этого (изделие довольно хрупкое) вынуть его из формы.
Все готово.
Пирог получается умеренно сладким, поэтому сладкоежки могут смело увеличить количество сахара в тесте до 75 мл, а в начинке по вкусу. Хранить пирог лучше в холодильнике, на следующий день, как мне кажется, он становится еще вкуснее.
Приятного аппетита.
Комментарии и отзывы
18 апреля Himbeeren #
Кураги не оказалось дома, брала изюм. У меня тесто получилось более влажное, поэтому я отщипывала кусочки и разбрасывала сверху.)) Оттого "крыша" несколько отличается от авторского.
Машенька, большущее спасибо за рецепт!!
18 апреля Mary Stone # (автор рецепта)
20 апреля Himbeeren #
29 марта nnav #
29 марта Mary Stone # (автор рецепта)
Благодарю Вас за фото. Пирог отличный получился!
25 марта Himbeeren #
26 марта Mary Stone # (автор рецепта)
21 марта vdovina olga61 #
22 марта Mary Stone # (автор рецепта)
27 марта chaika1908 #
27 марта elenaozerova #
28 марта vdovina olga61 #
28 марта chaika1908 #
20 марта мисс #
22 марта Mary Stone # (автор рецепта)
20 марта Людмила НК #
22 марта Mary Stone # (автор рецепта)
20 марта ИРепка #
20 марта Mary Stone # (автор рецепта)
20 марта Kuss #
20 марта Mary Stone # (автор рецепта)
20 марта красавица киса #
20 марта Mary Stone # (автор рецепта)
19 марта Valushok #
20 марта Mary Stone # (автор рецепта)
19 марта Ирушенька #
20 марта Mary Stone # (автор рецепта)
19 марта Silverina1 #
20 марта Mary Stone # (автор рецепта)
19 марта jannasimf #
19 марта Mary Stone # (автор рецепта)
19 марта акчуч #
19 марта Mary Stone # (автор рецепта)
19 марта nelliundco #
19 марта Mary Stone # (автор рецепта)
19 марта nelliundco #
19 марта ved-marina #
БОльшую часть пирога забираю?
19 марта Mary Stone # (автор рецепта)
Спасибо тебе большое.
19 марта ved-marina #
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