Двухцветный пирог с творожной прослойкой- это простая, но довольно эффектная выпечка к чаю. В нем прекрасно сочетаются шоколадно-цитрусовые нотки и творожная нежная начинка. Готовьте, пробуйте! Вам понравится!
- 21 марта 2022, 10:20
- 10151
Двухцветный пирог с творожной прослойкой
Ингредиенты для «Двухцветный пирог с творожной прослойкой»:
Для теста
- Кефир — 200 мл
- Мука пшеничная / Мука (+ 1 ст.л. с горкой) — 300 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сахар — 200 г
- Масло растительное — 150 г
- Какао-порошок (с горкой) — 1 ст. л.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Сода — 1/2 ч. л.
- Соль — 1 щепот.
- Ванилин — 1/3 ч. л.
Для начинки
- Творог (у меня 9%) — 250 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сахар — 80 г
- Сметана (любой жирности) — 50 г
- Крахмал кукурузный (с горкой) — 2 ч. л.
- Цедра лимона — 1/2 шт
- Ванилин — 1/3 ч. л.
Для глазури
- Шоколад темный — 70 г
- Масло сливочное — 70 г
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5350.9 ккал
|
белки
115.9 г
|
жиры
274.1 г
|
углеводы
596.4 г
|Порции
|ккал
535.1 ккал
|белки
11.6 г
|жиры
27.4 г
|углеводы
59.6 г
|100 г блюда
|ккал
330.3 ккал
|белки
7.2 г
|жиры
16.9 г
|углеводы
36.8 г
Рецепт «Двухцветный пирог с творожной прослойкой»:
Все ингредиенты для пирога должны быть комнатной температуры, поэтому заранее достаньте их из холодильника. Для приготовления творожной прослойки берем 250 грамм жирного творога, 1 яйцо, 80 грамм сахара, 50 грамм сметаны, 2 чайные ложки с горкой кукурузного крахмала, 1/3 чайной ложки ванилина и цедру половины лимона. Жирность сметаны особого значения не имеет, а вот творог желательно взять пожирнее. Например, у меня 9%. Все сначала перемешиваем ложкой, а затем хорошенько измельчаем при помощи блендера, чтобы начинка была как можно нежнее.
Творожную массу пока отставляем в сторонку и займемся приготовлением теста.
Сначала смешаем все сухие ингредиенты: 300 грамм пшеничной муки,1 чайную ложку разрыхлителя, пол чайной ложки пищевой соды, 1\3 чайной ложки ванилина
Их тоже пока отставляем в сторонку, а в отдельную миску отправляем 2 яйца, щепотку соли и 200 грамм сахара. Сначала все перемешиваем венчиком, а затем уже взбиваем с помощью миксера. Взбивать нужно до тех пор, пока яичная масса значительно не посветлеет и не увеличится в объеме как минимум в 2 раза. Затем добавляем 200 миллилитров кефира. Не забываем, что он должен быть комнатной температуры. Кефир можно брать не жирный. Еще раз хорошенько все перемешиваем и туда же отправляем 150 миллилитров растительного масла ( у меня на подсолнечное).
В полученную массу в два-три этапа просеиваем сухие ингредиенты и после каждого раза все хорошенько перемешиваем для того, чтобы в тесте не оставалось комочков.
После того как тесто хорошо вымешали, делим его на две приблизительно равные части. В одну часть добавляем одну столовую ложку с горкой муки, во вторую столько же какао-порошка. Обе части теста перемешиваем хорошенько.
Для выпечки лучше использовать разъемную форму, дно которой нужно застелить пергаментной бумагой. Диаметр формы 20-21 см. Первым слоем выкладываем светлое тесто и аккуратненько разравниваем его лопаточкой.
Можно первым слоем выкладывать и тесто с какао-порошком. Здесь принципиальной разницы нет никакой. Следующим слоем выкладываем творожную начинку. Небольшими порциями распределения её по поверхности теста, а затем лопаточка аккуратненько разравниваем. Затем выкладываем тесто с какао- порошком. Для удобства я переложила его в обычный пакет и срезала носик. Так получится более или менее равномерно. Затем его также нужно будет разровнять. На поверхности темного теста с помощью шпажки можно делать произвольно рисунок, тогда на разрезе пирог будет смотреться немножко интереснее.
Выпекать буду в духовке, разогретой до 180 градусов на среднем уровне около 50 минут. Режим "низ-верх" без конвекции. Когда достанете пирог из духовки, дайте ему остыть 20-25 минут форме, затем снимите ее. В процессе остывания пирог чуть-чуть осядет за счет творожной прослойки. В принципе на этом этапе уже можно кушать пирог, а можно продолжить и украсить его шоколадной глазурью.
Для приготовления глазури в равных пропорциях растапливаем на водяной бане шоколад и сливочное масло. В данном случае у меня ушло 70 грамм шоколада и, соответственно, 70 грамм сливочного масла. Ждем, пока глазурь остывая слегка загустеет, и наносим ее на пирог также комнатной температуры. Оставляем глазурь застывать. Хорошо она застывает и при комнатной температуре. Буквально через пол часика можно кушать.
Пирог получается в меру сладкий, с легким шоколадно-цитрусовым ароматом и вкусненькой творожной прослойкой. Приятного всем аппетита!
Комментарии и отзывы
25 марта gro333 #
26 марта Olga Just Food # (автор рецепта)
23 марта 137a #
23 марта Olga Just Food # (автор рецепта)
22 марта korol a n 2014 #
Нежно и вкусно!Форма 26 см, пекла 45 минут.
Буду повторять.
Спасибо !
22 марта Olga Just Food # (автор рецепта)
21 марта Олеся Петрова #
22 марта Olga Just Food # (автор рецепта)
21 марта yugai ludmila65 #
22 марта Olga Just Food # (автор рецепта)
21 марта 137a #
22 марта Olga Just Food # (автор рецепта)
21 марта ИРепка #
22 марта Olga Just Food # (автор рецепта)
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