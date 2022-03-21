Двухцветный пирог с творожной прослойкой

Их тоже пока отставляем в сторонку, а в отдельную миску отправляем 2 яйца, щепотку соли и 200 грамм сахара. Сначала все перемешиваем венчиком, а затем уже взбиваем с помощью миксера. Взбивать нужно до тех пор, пока яичная масса значительно не посветлеет и не увеличится в объеме как минимум в 2 раза. Затем добавляем 200 миллилитров кефира. Не забываем, что он должен быть комнатной температуры. Кефир можно брать не жирный. Еще раз хорошенько все перемешиваем и туда же отправляем 150 миллилитров растительного масла ( у меня на подсолнечное).