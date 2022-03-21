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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 21 марта 2022, 10:20
  • 10151

Двухцветный пирог с творожной прослойкой

Рецепт: Двухцветный пирог с творожной прослойкой

Двухцветный пирог с творожной прослойкой- это простая, но довольно эффектная выпечка к чаю. В нем прекрасно сочетаются шоколадно-цитрусовые нотки и творожная нежная начинка. Готовьте, пробуйте! Вам понравится!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Двухцветный пирог с творожной прослойкой»:

Для теста

Для начинки

Для глазури

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5350.9 ккал 		белки
115.9 г 		жиры
274.1 г 		углеводы
596.4 г
Порции
ккал
535.1 ккал		 белки
11.6 г		 жиры
27.4 г		 углеводы
59.6 г
100 г блюда
ккал
330.3 ккал		 белки
7.2 г		 жиры
16.9 г		 углеводы
36.8 г


Рецепт «Двухцветный пирог с творожной прослойкой»:

Все ингредиенты для пирога должны быть комнатной температуры, поэтому заранее достаньте их из холодильника. Для приготовления творожной прослойки берем 250 грамм жирного творога, 1 яйцо, 80 грамм сахара, 50 грамм сметаны, 2 чайные ложки с горкой кукурузного крахмала, 1/3 чайной ложки ванилина и цедру половины лимона. Жирность сметаны особого значения не имеет, а вот творог желательно взять пожирнее. Например, у меня 9%. Все сначала перемешиваем ложкой, а затем хорошенько измельчаем при помощи блендера, чтобы начинка была как можно нежнее.

Творожную массу пока отставляем в сторонку и займемся приготовлением теста.
Сначала смешаем все сухие ингредиенты: 300 грамм пшеничной муки,1 чайную ложку разрыхлителя, пол чайной ложки пищевой соды, 1\3 чайной ложки ванилина

Их тоже пока отставляем в сторонку, а в отдельную миску отправляем 2 яйца, щепотку соли и 200 грамм сахара. Сначала все перемешиваем венчиком, а затем уже взбиваем с помощью миксера. Взбивать нужно до тех пор, пока яичная масса значительно не посветлеет и не увеличится в объеме как минимум в 2 раза. Затем добавляем 200 миллилитров кефира. Не забываем, что он должен быть комнатной температуры. Кефир можно брать не жирный. Еще раз хорошенько все перемешиваем и туда же отправляем 150 миллилитров растительного масла ( у меня на подсолнечное).

В полученную массу в два-три этапа просеиваем сухие ингредиенты и после каждого раза все хорошенько перемешиваем для того, чтобы в тесте не оставалось комочков.

После того как тесто хорошо вымешали, делим его на две приблизительно равные части. В одну часть добавляем одну столовую ложку с горкой муки, во вторую столько же какао-порошка. Обе части теста перемешиваем хорошенько.

Для выпечки лучше использовать разъемную форму, дно которой нужно застелить пергаментной бумагой. Диаметр формы 20-21 см. Первым слоем выкладываем светлое тесто и аккуратненько разравниваем его лопаточкой.
Можно первым слоем выкладывать и тесто с какао-порошком. Здесь принципиальной разницы нет никакой. Следующим слоем выкладываем творожную начинку. Небольшими порциями распределения её по поверхности теста, а затем лопаточка аккуратненько разравниваем. Затем выкладываем тесто с какао- порошком. Для удобства я переложила его в обычный пакет и срезала носик. Так получится более или менее равномерно. Затем его также нужно будет разровнять. На поверхности темного теста с помощью шпажки можно делать произвольно рисунок, тогда на разрезе пирог будет смотреться немножко интереснее.

Выпекать буду в духовке, разогретой до 180 градусов на среднем уровне около 50 минут. Режим "низ-верх" без конвекции. Когда достанете пирог из духовки, дайте ему остыть 20-25 минут форме, затем снимите ее. В процессе остывания пирог чуть-чуть осядет за счет творожной прослойки. В принципе на этом этапе уже можно кушать пирог, а можно продолжить и украсить его шоколадной глазурью.

Для приготовления глазури в равных пропорциях растапливаем на водяной бане шоколад и сливочное масло. В данном случае у меня ушло 70 грамм шоколада и, соответственно, 70 грамм сливочного масла. Ждем, пока глазурь остывая слегка загустеет, и наносим ее на пирог также комнатной температуры. Оставляем глазурь застывать. Хорошо она застывает и при комнатной температуре. Буквально через пол часика можно кушать.

Пирог получается в меру сладкий, с легким шоколадно-цитрусовым ароматом и вкусненькой творожной прослойкой. Приятного всем аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На полдник На завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : Пасха На ужин : На десерт

Теги: пирог духовка чаепитие детям

Вкусы: творожный шоколадный цитрусовый сливочный бесподобный

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Двухцветный пирог с творожной прослойкой
Рецепт: Двухцветный пирог с творожной прослойкой

Двухцветный пирог с творожной прослойкой- это простая, но довольно эффектная выпечка к чаю. В нем прекрасно сочетаются шоколадно-цитрусовые нотки и творожная нежная начинка. Готовьте, пробуйте! Вам понравится!

Ингредиенты для «Двухцветный пирог с творожной прослойкой»:

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Фотографии «Двухцветный пирог с творожной прослойкой» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

Спасибо вам огромное за рецепт у меня тоже получилось с первого раза) вот что значит правильно всё написать и граммы, и температуру. Очень вкусный
Здравствуйте! Очень рада, что у Вас всё получилось! Готовьте на здоровье!
Замечательный пирог! У меня только творожный слой оказался жидковат, но на вкус это ни капельки не повлияло
Здравствуйте! Спасибо за приятный отзыв!
Готовила не отступая от рецепта , пропустила только шаг с глазурью)
Нежно и вкусно!Форма 26 см, пекла 45 минут.
Буду повторять.
Спасибо !
Здравствуйте! Рада, что пирог понравился! Спасибо за фотоотчет!
Очень вкусный и ароматный. Готовила строго по рецепту. В духовке стоял ровно 50 минут. Рекомендую. Автору огромное спасибо 🌼🌼🌼
Олеся, спасибо большое!"
Красивый пирог! С творогом всегда нежно и вкусно!
Людмила, спасибо большое!
Какая красота, обязательно испеку!
Здравствуйте! Пробуйте обязательно!
Ольга! Очень аппетитный пирог! Уверена, что очень вкусный! Красивый разрез!
Ирина, здравствуйте! Спасибо большое!
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