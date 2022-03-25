Постное печенье из банана и тыквы. Ароматное, рассыпчатое, очень вкусное. Интересное! Пеку такое печенье раз в неделю точно. Утром с кофе, в обед с компотом и вечером к чашке крепкого чая... Просто замечательно. Готовится без сложностей, быстро и из доступных продуктов. Попробуйте!
- 25 марта 2022, 8:23
- 12094
Постное тыквенно-банановое печенье
Ингредиенты для «Постное тыквенно-банановое печенье»:
- Тыква — 150 г
- Банан — 125 г
- Сахар — 125 г
- Сода — 7 г
- Сок лимонный — 25 мл
- Масло растительное (рафинированное) — 125 мл
- Соль — 1/4 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука (+ - 25 г) — 450 г
- Стружка кокосовая — 50 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3448.2 ккал
|
белки
49.2 г
|
жиры
138.2 г
|
углеводы
519.4 г
|100 г блюда
|ккал
331.6 ккал
|белки
4.7 г
|жиры
13.3 г
|углеводы
49.9 г
Рецепт «Постное тыквенно-банановое печенье»:
Отварную тыкву (приведен вес сырого овоща), спелый, мягкий банан и сахар пюрировать погружным блендером.
Можно размять банан и тыкву вилкой, добавить сахар и перемешать все венчиком, если блендера нет. Немного дольше, но результат то же.
Печенье получается умеренно сладким. Поэтому сладкоежки смело могут увеличить количество сахара на 30-35 граммов.
Добавить в чашу с ингредиентами рафинированное растительное масло и соду. Перемешать. Влить лимонный сок и снова перемешать. На этом этапе масса начнет пениться и побелеет.
Можно использовать любое растительное масло без запаха: кукурузное, рапсовое, оливковое, конечно, подсолнечное. Я очень люблю готовить печенье на кокосовом масле.
Муку просеять, смешать с солью. Постепенно ввести муку и кокосовую стружку к жидким ингредиентам. Замесить тесто. (удобно делать это лопаткой)
Тесто должно получиться довольно плотным, но послушным, мягким и удобным в работе. Оно не липнет к рукам и хорошо держит форму.
Вместо кокосовой стружки можно добавить в тесто дробленый арахис, изюм или мак.
Сформировать из теста шарики, размером чуть больше грецкого ореха. Разложить заготовки на противень, простеленный пекарской бумагой или силиконовым ковриком, на небольшом расстоянии друг от друга.
Выпекать печенье в заранее разогретой до 180° духовке 13-15 минут. До румяности. Главное, не пересушить выпечку.
Готовое печенье выложить на решетку, посыпать (по желанию) сахарной пудрой или полить глазурью.
Все готово.
Приятного аппетита.
Комментарии и отзывы
28 марта mariana82 #
28 марта Mary Stone # (автор рецепта)
28 марта grahovaa v #
28 марта Mary Stone # (автор рецепта)
28 марта dzmitry #
28 марта Mary Stone # (автор рецепта)
На сливочном масле печенье (печенье! ) получается значительно тяжелее, нежели на растительном. Это не предположения - проверено на практике.
28 марта dzmitry #
29 марта Mary Stone # (автор рецепта)
И о каком первоисточнике идет речь?
29 марта dzmitry #
29 марта Mary Stone # (автор рецепта)
Согласна абсолютно, на пряники очень похоже. Вы знаете, если добавить больше муки, а лучше приготовить из пшеничной и рисовой 1:1, то сходство с пряниками будет еще больше.
29 марта dzmitry #
30 марта Mary Stone # (автор рецепта)
Прошу прощения за свою недалекость и несообразительность, но что же Вы хотите мне донести? Что мой рецепт неправильный, с неверными пропорциями и далек от классики? Ну так и так... Расстроилась минут на пять. В мировой кухне тонны рецептов, не имеющих к классической кулинарии никакого отношения.
Слушайте! Может, Вы предложите какой-то новый, интересный, оригинальный рецепт, составленный по всем классическим канонам, с классическими пропорциями? Обещаю, я первая ринусь готовить по нему.
Ну не понравилось Вам печенье по моему рецепту. Вы высказались, я Вас поблагодарила за мнение. Так вкусы то разные, одно и то же блюдо не может вызывать восторг у всех без исключения. Мою семью и моих близких все устраивает абсолютно.
30 марта dzmitry #
6 апреля Людмила Кислушко #
Всегда уважала умных мужчин!
А Вы химик или математик, если не секрет?
6 апреля dzmitry #
27 марта kliepko #
28 марта Mary Stone # (автор рецепта)
27 марта Silverina1 #
Маша, хочу тебя попросить, при случае можешь взвесить готовое тыквенное пюре? У меня сырой тыквы нет, а вот готовое пюре заморожено с осени.
28 марта Mary Stone # (автор рецепта)
Понадобится 120-125 граммов уже готового тыквенного пюре. (взвесила )
28 марта Silverina1 #
27 марта Дарлиша #
27 марта Mary Stone # (автор рецепта)
27 марта Дарлиша #
я-то как раз знаю, зачем кладется сода... что внутри теста может гасить её, и что делает температура... гашеная сода - это ничто, проще вообще ничего не класть, смысла в гашенной нет, можно изучить технологию и химиков кулинарии... у вас же она прошипела уже, газ, необходимый для разрыхления и пышности, ВЫШЕЛ. потому и спрашиваю, может что еще задумано этим действием...
27 марта Mary Stone # (автор рецепта)
Диалог окончен. Всего доброго.
28 марта dzmitry #
26 марта ira-lila #
27 марта Mary Stone # (автор рецепта)
26 марта zhakh #
26 марта ira-lila #
26 марта Chihiro #
26 марта Kuss #
26 марта Mary Stone # (автор рецепта)
26 марта tatabilga-2015 #
26 марта Mary Stone # (автор рецепта)
25 марта nelliundco #
26 марта Mary Stone # (автор рецепта)
25 марта Ирушенька #
26 марта Mary Stone # (автор рецепта)
25 марта jannasimf #
26 марта Mary Stone # (автор рецепта)
25 марта Himbeeren #
26 марта Mary Stone # (автор рецепта)
25 марта ИРепка #
26 марта Mary Stone # (автор рецепта)
25 марта Людмила НК #
26 марта Mary Stone # (автор рецепта)
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