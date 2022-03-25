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Версия для печати Рецепты Десерты Печенье Другое
  • 25 марта 2022, 8:23
  • 12094

Постное тыквенно-банановое печенье

Рецепт: Постное тыквенно-банановое печенье

Постное печенье из банана и тыквы. Ароматное, рассыпчатое, очень вкусное. Интересное! Пеку такое печенье раз в неделю точно. Утром с кофе, в обед с компотом и вечером к чашке крепкого чая... Просто замечательно. Готовится без сложностей, быстро и из доступных продуктов. Попробуйте!

Категория: Десерты Печенье Другое

Ингредиенты для «Постное тыквенно-банановое печенье»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3448.2 ккал 		белки
49.2 г 		жиры
138.2 г 		углеводы
519.4 г
100 г блюда
ккал
331.6 ккал		 белки
4.7 г		 жиры
13.3 г		 углеводы
49.9 г


Рецепт «Постное тыквенно-банановое печенье»:

Отварную тыкву (приведен вес сырого овоща), спелый, мягкий банан и сахар пюрировать погружным блендером.

Можно размять банан и тыкву вилкой, добавить сахар и перемешать все венчиком, если блендера нет. Немного дольше, но результат то же.
Печенье получается умеренно сладким. Поэтому сладкоежки смело могут увеличить количество сахара на 30-35 граммов.

Добавить в чашу с ингредиентами рафинированное растительное масло и соду. Перемешать. Влить лимонный сок и снова перемешать. На этом этапе масса начнет пениться и побелеет.
Можно использовать любое растительное масло без запаха: кукурузное, рапсовое, оливковое, конечно, подсолнечное. Я очень люблю готовить печенье на кокосовом масле.

Муку просеять, смешать с солью. Постепенно ввести муку и кокосовую стружку к жидким ингредиентам. Замесить тесто. (удобно делать это лопаткой)

Тесто должно получиться довольно плотным, но послушным, мягким и удобным в работе. Оно не липнет к рукам и хорошо держит форму.
Вместо кокосовой стружки можно добавить в тесто дробленый арахис, изюм или мак.

Сформировать из теста шарики, размером чуть больше грецкого ореха. Разложить заготовки на противень, простеленный пекарской бумагой или силиконовым ковриком, на небольшом расстоянии друг от друга.

Выпекать печенье в заранее разогретой до 180° духовке 13-15 минут. До румяности. Главное, не пересушить выпечку.

Готовое печенье выложить на решетку, посыпать (по желанию) сахарной пудрой или полить глазурью.
Все готово.



Приятного аппетита.



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак На обед На полдник Специальное питание : Постное питание

Теги: десерт выпечка пост

Вкусы: банановый тыквенный кокосовый

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Постное тыквенно-банановое печенье
Рецепт: Постное тыквенно-банановое печенье

Постное печенье из банана и тыквы. Ароматное, рассыпчатое, очень вкусное. Интересное! Пеку такое печенье раз в неделю точно. Утром с кофе, в обед с компотом и вечером к чашке крепкого чая... Просто замечательно. Готовится без сложностей, быстро и из доступных продуктов. Попробуйте!

Ингредиенты для «Постное тыквенно-банановое печенье»:

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Фотографии «Постное тыквенно-банановое печенье» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Машенька, отличное печенье!
Спасибо большое, Мариана.
Спасибо за рецепт, а если без сахара с фит парадом или с сиропом топинамбура, получится?
И Вам спасибо за внимание. Конечно, все получится. Я готовила печенье на кленовом сиропе и на сиропе агавы. Результат прекрасный. Только придется откорректировать количество муки по факту.
Это такие недобулочки или перепеченьки. В целом неплохо, но тесто тяжеловато. По ощущениям масла много. И, кстати, сливочное тут бы больше подошло. Но раз уж постные… Я бы посоветовал увеличить температуру градусов на 20-ть.
Благодарю Вас за внимание, за субъективное мнение и за то, что поделились своими впечатлениями-наблюдениями.
На сливочном масле печенье (печенье! ) получается значительно тяжелее, нежели на растительном. Это не предположения - проверено на практике.
Может вы пропорции не угадываете в вашей практике? Печенье на сливочном масле получается нежным и рассыпчатым. Но я писал не об этом - речь была об именно приведенной вами рецептуре. У меня уже в процессе замеса было желание убавить количество масла. Первоисточник рецепта известен? Поделитесь.
Мы же обмениваемся впечатлениями, верно? Вам показалось, что масла много, для меня - оптимальное количество. Вы предположили, что на сливочном будет лучше, мне такой вариант понравился меньше и выпечка показалась тяжелее. Ни в коем случае я не спорю, наверняка, у Вас и практики больше, и опыта...
И о каком первоисточнике идет речь?
Совершенно верно. Ведь в обмене мнениями рождается истина. Доля шутки. А вы сами разработали этот рецепт? Мои поздравления. Ну, тогда первоисточник это вы. Вопрос снят. Вам не напоминают ваши печенюшки по вкусу и структуре пряники?
Это мой рецепт. Неоднократно обкатанный и раз десять откорректированный: на сливочном масле, на растительном, на машином. С гашеной содой, негашеной, с разрыхлителем...
Согласна абсолютно, на пряники очень похоже. Вы знаете, если добавить больше муки, а лучше приготовить из пшеничной и рисовой 1:1, то сходство с пряниками будет еще больше.
Я еще позанудничаю? Я и добавил в замесе муки процентов на 10, оказалось мало, а больше не стоило, т.к. пришлось бы и другие пропорции менять. Решил все таки дойти до конца по оригиналу. Получилось, что получилось. Вообще в классике приняты пропорции 1 жидкая часть на 2-3 сухие. Зависит, понятно, от типа выпечки. А у вас получается практически 1/1.5: 150 вареной тыквы, 125 банана, 125 масла, 25 лимонного сока это около 325 на 450 муки. В таком наборе, мне кажется, можно смело убирать 25 масла, а то и все 50. 25 мл лимонного сока явный перебор. С учетом слабокислого банана, на 7 грамм соды хватит и одной чайной ложки сока, это около 5 мл. Вообще стоит увеличить до 10 г соды. Бананы здесь играют роль яиц, насколько я понимаю, поэтому ничего с ними не сделаешь, но их можно пересчитать. В банане 75% воды, 125 г на 0.75 = 94 г., сами собой отпадают 31 мл воды. Все вместе получается 325 - 25 масла - 20 сока - 30 банановой воды = 250 уже добиваемся пропорции 250/450, что практически близко к желаемым 1/2. А если не побояться и добавить муки процентов 10...
Да занудничайте, конечно! Если у Вас есть такая потребность.
Прошу прощения за свою недалекость и несообразительность, но что же Вы хотите мне донести? Что мой рецепт неправильный, с неверными пропорциями и далек от классики? Ну так и так... Расстроилась минут на пять. В мировой кухне тонны рецептов, не имеющих к классической кулинарии никакого отношения.
Слушайте! Может, Вы предложите какой-то новый, интересный, оригинальный рецепт, составленный по всем классическим канонам, с классическими пропорциями? Обещаю, я первая ринусь готовить по нему.
Ну не понравилось Вам печенье по моему рецепту. Вы высказались, я Вас поблагодарила за мнение. Так вкусы то разные, одно и то же блюдо не может вызывать восторг у всех без исключения. Мою семью и моих близких все устраивает абсолютно.
Ладно. Ваше дело, если не хотите поработать над совершествованием собственного рецепта. Нет, я уже выкладывал здесь свои рецепты и мне не понравилось. Овчинка выделки не стоит.
Ответ для dzmitry
Дмитрий, прошу прощения, что вмешиваюсь, но Вы, прям, мега-мозг, и это не ирония .
Всегда уважала умных мужчин!
А Вы химик или математик, если не секрет?
Людмила, какая ирония - вы просто смеетесь над бедным любителем. Так обсчитаться: 150 тыквы + 125 масла + 125 банана + 25 л.сока обозвать 325-ю миллитрами... Это же все 425! Т.е. там пропорция вообще почти 1:1. Гнать таких двоечников в шею и к точным наукам на пушечный выстрел не подпускать. Но даже при таких исходных непростых условиях поколдовать можно было бы, мне так кажется. А за умного спасибо. Доброе слово и кошке прятно. Что уж про кота говорить.
Скажите пожалуйста, а можно вместо пшеничной муки использовать рисовую, ржаную или кукурузную муку?
Я готовила подобное печенье из кукурузной и цз пшеничной муки (1:1) и из ржаной и пшеничной (тоже 1:1). Получалось вкусно. А вот в чистом виде ни один вид муки из перечисленных Вами не использовала. Поэтому гарантировать отличный результат не могу, к сожалению.
Хороший рецепт, надо брать
Маша, хочу тебя попросить, при случае можешь взвесить готовое тыквенное пюре? У меня сырой тыквы нет, а вот готовое пюре заморожено с осени.
Спасибо большое, Лена. Приятно, что рецепт заинтересовал.
Понадобится 120-125 граммов уже готового тыквенного пюре. (взвесила )
Спасибочки!
а какой сокровенный смысл гасить соду в данном рецепте?
Сокровенный смысл? Вы, наверное, хотели сказать сакральный? А это типа ирония или Вы действительно не понимаете, для чего гасят соду вообще в выпечке и, в частности в этом рецепте?
нет, именно сокровенный (синонимы - тайный, необнаруживаемый, свято хранимый, заветный)
я-то как раз знаю, зачем кладется сода... что внутри теста может гасить её, и что делает температура... гашеная сода - это ничто, проще вообще ничего не класть, смысла в гашенной нет, можно изучить технологию и химиков кулинарии... у вас же она прошипела уже, газ, необходимый для разрыхления и пышности, ВЫШЕЛ. потому и спрашиваю, может что еще задумано этим действием...
По - Вашему, миллионы кулинаров живут в неведении и по необразованности и недомыслию гасят бесцельно соду в выпечке? Ну как-то в это слабо верится...А давайте так поступим: Вы останетесь при своем мнении, а я при своем и буду продолжать гасить соду, как это делали всю жизнь мои бабушки, прабабушки. Ну как минимум потому, что негашеная сода придает изделию неприятный мыльный привкус, а как максимум щелочные свойства чистой соды гораздо выше, чем у гашеной. Не очень полезна эта чистая сода.
Диалог окончен. Всего доброго.
Ответ для Дарлиша
Ну, зачем же так безапелляционно. Гашение, конечно, происходит, если сразу смешать кислоту и соду, но неполное и не сразу. Даже если бы сода гасилась кислотой напрямую, при комнатной температуре полное гашение заняло бы какое-то время, а в присутствии других ингредиентов доступность молекул кислоты и соды ещё меньше. При выпечке температура увеличивается и ускоряется реакция, газообразование становится бурным и, при правильно подобранных пропорциях кислоты и соды, гашение будет полным. Так что автор рецепта не допустила ни сакральную ни сокровенную ошибку ни даже грубую ошибку. Другой вопрос, что миллионы упомянутых кулинаров отдельно смешали бы сухие ингредиенты, в том числе и соду, и отдельно жидкие, включая лимонный сок, а потом бы их свели, но если автор печёт с хорошим результатом каждую неделю и приводит фотодоказательство, то почему не последовать ее рекомендациям хотя бы первый раз? Пойду, кстати испеку это печение, потом отчитаюсь
Спасибо за рецепт ! Идеально постный и мега полезный! Вид у печенюшек,эталонный ! Обязательно буду !!!
И Вам большое спасибо за внимание. Готовьте на доброе здоровье.
Здравствуйте. А соду не надо гасить? Привкуса не будет?
В описании этапов приготовления,всё есть !!!
Ответ для zhakh
Лимонный сок отлично соду гасит. Я давно заменила уксус на него.
Для постной выпечки просто шикарно!
Огромное спасибо, Наташенька.
У меня конечно не такие красивые как у тебя Машенька . Большое спасибо за рецепт , у меня с грецким орехом ,кокосовой стружки не оказалось , муки ушло больше +50гр.с тестом приятно работать . В меру сладкие, мягкими ароматные .
Танечка! Я так тебе благодарна за столь быстрое и блестящее воплощение этого рецепта. Мне очень приятно, что эта нехитрая выпечка пришлась по вкусу. Печенье расчудесное у тебя получилось. Прекрасная работа! Спасибо большое.
Какое печенье , так и хочется угоститься !
Непременно угощайся, Нелли. Спасибо тебе!
Ах, какая красота, Машуля! Очаровательное печенье!
Иришенька, спасибо тебе большое.
Замечательные печеньки, Машенька! Аппетитные и красивые!
Благодарю тебя, Жанночка.
Аппетитные печенюшки с очаровательными трещинками.
Спасибо на добром слове, Жанночка.
Мария! Очень аппетитное печенье, без сомненья, очень вкусное! А в разломе такое солнечное!
Спасибо большое за внимание и оценку, Ирина.
Машенька, отличное печенье!
Людочка, благодарю сердечно.
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