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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Кексы
  • 25 марта 2022, 18:21
  • 9422

Лимонный кекс

Рецепт: Лимонный кекс

Очень нежный, воздушный и вкусный Лимонный кекс с кислинкой!

Категория: Выпечка Изделия из теста Кексы

Ингредиенты для «Лимонный кекс»:

Время приготовления:

Количество порций: 12

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3555.6 ккал 		белки
54.3 г 		жиры
184.1 г 		углеводы
423.8 г
Порции
ккал
296.3 ккал		 белки
4.5 г		 жиры
15.3 г		 углеводы
35.3 г
100 г блюда
ккал
341.9 ккал		 белки
5.2 г		 жиры
17.7 г		 углеводы
40.8 г


Рецепт «Лимонный кекс»:

В миску отделяем желтки от белков.

Взбиваем желтки. Добавляем сахар и продолжаем взбивать.

Добавляем мягкое сливочное масло. Перемешиваем.

Добавляем сок и цедру одного лимона ( только желтую часть. Белая часть горчит), ванильный сахар и все хорошо перемешиваем.

В муку добавляем разрыхлитель, перемешиваем. В смесь добавляем куркуму и просеиваем муку в два этапа.

В белки добавляем щепотку соли и взбиваем до пышности.

Постепенно вводим взбитые белки в тесто и перемешиваем лопаткой.

Смазываем форму маслом. Переливаем тесто и разравниваем по все поверхности.

Выпекаем при 170 гр 40-50 минут. Время выпекания зависит от диаметра вашей формы и от духовки. Необходимо проверять готовность деревянной палочкой.

Пока готовится пирог будем готовить глазурь. В
6 ч. л лимонного сока добавляем 8 ч. л сахарной пудры.

Готовый пирог остужаем, вынимаем из формы. Покрываем глазурью и наслаждаемся!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На обед На праздничный стол

Теги: выпечка духовка

Вкусы: лимонный кислый

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Лимонный кекс
Рецепт: Лимонный кекс

Очень нежный, воздушный и вкусный Лимонный кекс с кислинкой!

Ингредиенты для «Лимонный кекс»:

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Фотографии «Лимонный кекс» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

Аппетитный кекс
удалось урвать фото остатков смели махом
Гульвайра, спасибо огромное за вкусное и яркое чаепитие
Благодарю вас за отзыв!
Спасибо за вкусняшку Моей семье очень понравился кекс Буду часто готовить Фото не получается вставить…
Уау, какой красивый и аппетитный получился. Благодарю за отзыв!
Обалденный пирог получился Большое спасибо за вкусняшку
Кекс обалденно вкусный. Прям лимонный, красивый. Спасибо.
Благодарю за отзыв!
Отличный пирог, забрала в КК, спасибо за рецепт
Очень , очень вкусно!
Очееь аппетитный кекс! Такой солнечный в разрезе!
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