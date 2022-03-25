Очень нежный, воздушный и вкусный Лимонный кекс с кислинкой!
- 25 марта 2022, 18:21
- 9422
Лимонный кекс
Ингредиенты для «Лимонный кекс»:
- Мука пшеничная / Мука — 260 г
- Сахар — 170 г
- Яйцо куриное — 4 шт
- Масло сливочное — 185 г
- Лимон (6 ч.л для глазури, остальное в тесто.) — 1 шт
- Куркума — 0,5 ч. л.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Сахарная пудра (Для глазури) — 8 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 12
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3555.6 ккал
|
белки
54.3 г
|
жиры
184.1 г
|
углеводы
423.8 г
|Порции
|ккал
296.3 ккал
|белки
4.5 г
|жиры
15.3 г
|углеводы
35.3 г
|100 г блюда
|ккал
341.9 ккал
|белки
5.2 г
|жиры
17.7 г
|углеводы
40.8 г
Рецепт «Лимонный кекс»:
Добавляем сок и цедру одного лимона ( только желтую часть. Белая часть горчит), ванильный сахар и все хорошо перемешиваем.
В муку добавляем разрыхлитель, перемешиваем. В смесь добавляем куркуму и просеиваем муку в два этапа.
Выпекаем при 170 гр 40-50 минут. Время выпекания зависит от диаметра вашей формы и от духовки. Необходимо проверять готовность деревянной палочкой.
Пока готовится пирог будем готовить глазурь. В
6 ч. л лимонного сока добавляем 8 ч. л сахарной пудры.
Комментарии и отзывы
13 апреля vitaminka860218 #
12 апреля Сивцова Наталья #
Гульвайра, спасибо огромное за вкусное и яркое чаепитие
14 апреля gulvaira # (автор рецепта)
28 марта Feya60 #
29 марта gulvaira # (автор рецепта)
28 марта Feya60 #
27 марта Akira Shinrei #
28 марта gulvaira # (автор рецепта)
27 марта Feya60 #
27 марта ssnegireva44 #
26 марта ИРепка #
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