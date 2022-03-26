Булка с творогом и лимонной глазурью

Вот такая вот симпатичная булка получилась. Она очень румяная, очень воздушная, очень ароматная. В принципе можно было уже подождать, пока она остынет, и кушать. Но я бы посоветовал вам приготовить глазурь. Тем более, что делается она очень легко и тот, кто любит сочетание кисло-сладенького по достоинству это оценит. Все довольно просто. Смешиваем 3 столовые ложки лимонного сока и 12 столовых ложек сахарной пудры с очень маленькой горочкой. Все хорошенько перемешиваем и перекладываем в пакетик. Срезаем носик и покрываем булку глазурью. Глазурь не должна получиться слишком жидкой, но и не должна быть слишком густой, для того, чтобы было удобно наносить её на булку. Всё, что было лишним- стечет, а оставшаяся глазурь буквально в течение 10 минут хорошо схватится. Наносить глазурь нужно на остывшее изделие. Приятно аппетита!