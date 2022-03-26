Сегодня я готовлю бесподобную булку с творогом и лимонно-сахарной глазурью. В результате получается очень вкусное сочетание. Выпечка получается нежной, воздушной, в меру сладкой и ароматной. Вам точно понравится!)
- 26 марта 2022, 12:46
- 9486
Булка с творогом и лимонной глазурью
Ингредиенты для «Булка с творогом и лимонной глазурью»:
Для теста
- Мука пшеничная / Мука — 400 г
- Дрожжи (свежие) — 20 г
- Молоко — 200 мл
- Сахар — 80 г
- Масло сливочное — 40 г
- Желток яичный — 3 шт
- Соль — 1/3 ч. л.
- Ванилин — 1/3 ч. л.
Для начинки
- Творог (у меня 5% жирности) — 300 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сахар — 40 г
Для глазури
- Сок лимонный — 3 ст. л.
- Сахарная пудра — 12 ст. л.
Для смазывания
- Желток яичный — 1 шт
- Молоко — 1 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3279.1 ккал
|
белки
134.2 г
|
жиры
84 г
|
углеводы
595.6 г
|Порции
|ккал
409.9 ккал
|белки
16.8 г
|жиры
10.5 г
|углеводы
74.5 г
|100 г блюда
|ккал
221.6 ккал
|белки
9.1 г
|жиры
5.7 г
|углеводы
40.2 г
Рецепт «Булка с творогом и лимонной глазурью»:
Начнем с приготовления опары. Нам понадобится 200 миллилитров теплого, но не горячего молока. Добавляем туда одну столовую ложку от общего количества сахара и 20 грамм свежих дрожжей. Если будете брать сухие дрожжи, то, соответственно, берите в три раза меньше. Всё слегка перемешиваем и добавляем также одну столовую ложку муки, также от общего количества. Накрываем миску полотенцем и ждем, пока дрожжи активируется. На моей кухне 27 градусов. Прошло 20 минут до появления пышной шапочки. Значит, дрожжи работают хорошо.
Продолжаем замешивать тесто: добавляем оставшийся сахар (всего понадобится 80 г ),3 яичных желтка, одну треть чайной ложки соли и столько же ванилина. Все перемешиваем. Затем будем просеивать муку. Всего понадобится 400- 430 г муки (в зависимости от размера желтков). Просеиваем её в 3 этапа, каждый раз немного перемешиваем. Добиваться полной однородности не обязательно. Этим мы займемся уже на последнем этапе. В конце замешивания теста нам понадобится сливочное масло. Оно должно быть комнатной температуры. Поэтому, перед тем, как поставить опару, достаньте кусочек масла из холодильника. В третий раз просеиваем муку и уже начинаем замешивать тесто руками. Делаем это сначала легкими движениями, затем уже работаем смелее, для того, чтобы добиться более-менее однородного состояния.
Когда тесто заберет практически всю муку, добавляем сливочное масло (40 грамм) комнатной температуры. Сейчас начинается самый ответственный этап работы. По началу, тесто будет очень неприятным, слегка липковатым, даже не очень симпатичным на вид. Но буквально через 10 минут работы все кардинально изменится. Если есть тестомес, задача конечно упрощается. Но, в любом случае нужно добиваться гладкого, однородного теста, которые не будет липнуть к рукам. Запаситесь терпением - это того стоит. Затем перекладываем тесто в чистую посуду, накрываем полотенцем и отправляем в теплое место.
А пока займемся творожной начинкой. Творог можно брать любой жирности, главное чтобы он был умеренно влажным. Если видите, что творог влажноват, то лучше его немного отожмите. У меня творог 5% жирности. Я взяла 300 грамм творога, 1 яйцо и 40 грамм сахара. Все сначала перемешиваем ложкой, а затем измельчаем блендером, для того, чтобы начинка стала более-менее однородной.
Прошло полтора часа и тесто увеличилось примерно в два с половиной- три раза. Хорошенько его обминаем, буквально, 1-1,5 минуты и будем раскатывать. Рабочую поверхность посыпаем мукой и выкладываем тесто. Сначала немного разравниваем его руками, а затем будем раскатывать с помощью скалки. Тесто буду раскатывать в круг диаметром приблизительно 35 сантиметров. Таким образом, толщина теста при этом будет приблизительно 7-8 миллиметров, то есть меньше 1 сантиметра.
После того, как раскатали круг необходимого размера, выкладываем творожную начинку. Распределяем её по поверхности. Стараемся это делать равномерно. По краям оставляем приблизительно 2 сантиметра. Это нужно для того, чтобы, когда мы будем скручивать рулет и защипывать тесто, нам было удобно. Затем аккуратненько, не спеша, начинаем скручивать тесто с начинкой в рулет. Старайтесь, чтобы рулет получался плотненьким и более-менее ровным, так его затем будет проще разрезать.
Скрутив рулет, хорошего прищипываем край и переворачиваем его швом вниз. В результате у меня получился рулет чуть больше формы, в которой я буду выпекать булку. Размер прямоугольной формы 34 на 11 сантиметров. На следующем этапе нам понадобится самый острый нож в доме. Отступите от края приблизительно 2 сантиметра и легкими движениями, слегка нажимая, не очень сильно, разрезаем рулет вдоль пополам. Полученные части аккуратненько переплетаем. При этом стараемся это делать срезом вверх. В таком случае в готовом виде наша булка будет более привлекательной. Теперь очень аккуратненько, чтобы не испортить красоту, перекладываем булку в форму. Форму я застлала пергаментной бумагой. Накрываем её полотенцем и даем подойти буквально в течение 20-30 минут.
За это время подготовим смесь, которой будем смазывать булку. А именно: смешаем 1 яичный желток и 1 столовую ложку молока. Ставим разогревать духовку до 180 градусов и смазываем изделие. Этого можно не делать, потому что мы будем покрывать булку затем глазурью, но так она будет красиво блестеть. Отправляем булку в разогретую духовку. Режим "низ-верх" без конвекции. Выпекается она 40-45 минут. В течение первых 20 минут булка у меня хорошо зарумянилась, поэтому я накрыла её фольгой и оставшиеся 20 минут выпекала в таком виде.
Вот такая вот симпатичная булка получилась. Она очень румяная, очень воздушная, очень ароматная. В принципе можно было уже подождать, пока она остынет, и кушать. Но я бы посоветовал вам приготовить глазурь. Тем более, что делается она очень легко и тот, кто любит сочетание кисло-сладенького по достоинству это оценит. Все довольно просто. Смешиваем 3 столовые ложки лимонного сока и 12 столовых ложек сахарной пудры с очень маленькой горочкой. Все хорошенько перемешиваем и перекладываем в пакетик. Срезаем носик и покрываем булку глазурью. Глазурь не должна получиться слишком жидкой, но и не должна быть слишком густой, для того, чтобы было удобно наносить её на булку. Всё, что было лишним- стечет, а оставшаяся глазурь буквально в течение 10 минут хорошо схватится. Наносить глазурь нужно на остывшее изделие. Приятно аппетита!
Комментарии и отзывы
8 апреля koshka koshka 96 #
8 апреля Olga Just Food # (автор рецепта)
28 марта inna_2107 #
Хорошее подробное описание рецепта!!!
30 марта Olga Just Food # (автор рецепта)
26 марта jannasimf #
26 марта Olga Just Food # (автор рецепта)
26 марта dokunet #
Но я такую булку точно не смогу приготовить. Тесто - это не моё.
26 марта Olga Just Food # (автор рецепта)
26 марта ИРепка #
26 марта Olga Just Food # (автор рецепта)
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