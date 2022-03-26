Сегодня приготовим очень нежный и вкусный пирог из простых продуктов, которые отмеряются простой столовой ложкой без использования весов, поэтому приготовить его не составит никакого труда. Обязательно попробуйте, уверена, он останется у вас в фаворитах.
- 26 марта 2022, 15:34
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Пирог с яблоками "12 ложек"
Ингредиенты для «Пирог с яблоками "12 ложек"»:
- Яйцо куриное (с-1 или с-2) — 3 шт
- Соль — 1/3 ч. л.
- Сахар (+ 1ст.л. для карамельной корочки) — 12 ст. л.
- Кефир — 12 ст. л.
- Масло растительное — 12 ст. л.
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука (с горкой) — 12 ст. л.
- Разрыхлитель теста — 1.5 ч. л.
- Масло сливочное (для карамельной корочки) — 1 ст. л.
- Яблоко — 2 шт
Время приготовления:
Количество порций: 9
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4358.2 ккал
|
белки
63.8 г
|
жиры
182.6 г
|
углеводы
615 г
|Порции
|ккал
484.2 ккал
|белки
7.1 г
|жиры
20.3 г
|углеводы
68.3 г
|100 г блюда
|ккал
290.5 ккал
|белки
4.3 г
|жиры
12.2 г
|углеводы
41 г
Рецепт «Пирог с яблоками "12 ложек"»:
Добавляем треть чайной ложки соли и бзбиваем миксером до образования пены.
Поочередно добавляем продукты, которые я заранее отмерила в количестве 12 столовых ложек: сахар, теплый кефир и растительное масло. Всыпаем ванильный сахар по вкусу.
Отдельно смешиваем 12 столовых ложек с горкой муки с разрыхлителем. Просеивая, добавляем в миску к остальным продуктам и
вымешиваем лопаткой до однородного состояния. Тесто получается консистенции густой сметаны.
Переливаем тесто в форму для выпечки, диаметр моей формы 22 см.
Очищеные от кожуры и сердцевины яблоки режем на крупные дольки. Распределяем поверх теста слегка вдавливая.
Для образования легкой карамельной корочки посыпаем верх пирога сахаром и кладем кусочки сливочного масла.
Пирог выпекается примерно 35 минут при 180 градусах. Готовый пирог охлаждаем и подаем к столу.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
18 апреля resource2007 #
18 апреля lilu290887 # (автор рецепта)
14 апреля Tat-cka #
14 апреля lilu290887 # (автор рецепта)
28 марта inna_2107 #
Но если бы под видео разместить фото готового пирога, то его можно было бы лучше разглядеть.
Просто видео не все и не всегда смотрят
29 марта lilu290887 # (автор рецепта)
12 апреля inna_2107 #
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