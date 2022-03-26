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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 26 марта 2022, 15:34
  • 11299

Пирог с яблоками "12 ложек"

Рецепт: Пирог с яблоками 12 ложек

Сегодня приготовим очень нежный и вкусный пирог из простых продуктов, которые отмеряются простой столовой ложкой без использования весов, поэтому приготовить его не составит никакого труда. Обязательно попробуйте, уверена, он останется у вас в фаворитах.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог с яблоками "12 ложек"»:

Время приготовления:

Количество порций: 9

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4358.2 ккал 		белки
63.8 г 		жиры
182.6 г 		углеводы
615 г
Порции
ккал
484.2 ккал		 белки
7.1 г		 жиры
20.3 г		 углеводы
68.3 г
100 г блюда
ккал
290.5 ккал		 белки
4.3 г		 жиры
12.2 г		 углеводы
41 г


Рецепт «Пирог с яблоками "12 ложек"»:

Для приготовления теста 3 яйца среднего размера комнатной температуры вбиваем в глубокую емкость.
Добавляем треть чайной ложки соли и бзбиваем миксером до образования пены.
Поочередно добавляем продукты, которые я заранее отмерила в количестве 12 столовых ложек: сахар, теплый кефир и растительное масло. Всыпаем ванильный сахар по вкусу.
Отдельно смешиваем 12 столовых ложек с горкой муки с разрыхлителем. Просеивая, добавляем в миску к остальным продуктам и
вымешиваем лопаткой до однородного состояния. Тесто получается консистенции густой сметаны.
Переливаем тесто в форму для выпечки, диаметр моей формы 22 см.
Очищеные от кожуры и сердцевины яблоки режем на крупные дольки. Распределяем поверх теста слегка вдавливая.
Для образования легкой карамельной корочки посыпаем верх пирога сахаром и кладем кусочки сливочного масла.
Пирог выпекается примерно 35 минут при 180 градусах. Готовый пирог охлаждаем и подаем к столу.
Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: выпечка детям духовка пирог сладкое чаепитие

Вкусы: яблочный сладкий нежный

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Пирог с яблоками "12 ложек"
Рецепт: Пирог с яблоками 12 ложек

Сегодня приготовим очень нежный и вкусный пирог из простых продуктов, которые отмеряются простой столовой ложкой без использования весов, поэтому приготовить его не составит никакого труда. Обязательно попробуйте, уверена, он останется у вас в фаворитах.

Ингредиенты для «Пирог с яблоками "12 ложек"»:

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Комментарии и отзывы

Очень вкусно и быстро. Спасибо.
Очень рада, что вам понравилось
Фото к сожалению не сделала! Не ожидала, что он так быстро исчезнет. Спасибо за рецепт, простой в приготовлении и очень вкусный пирог!
Спасибо Вам за оставленный отзыв. Рада, что Вам понравилось.
На фото аппетитный пирог!
Но если бы под видео разместить фото готового пирога, то его можно было бы лучше разглядеть.
Просто видео не все и не всегда смотрят
Здравствуйте, на фото и есть готовый пирог
Здравствуйте! Просто когда фото расположено в самом рецепте, то тогда появляется возможность его увеличить и рассмотреть структуру блюда.
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