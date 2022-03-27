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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Другие изделия
  • 27 марта 2022, 19:01
  • 9643

Вафли к чаю

Рецепт: Вафли к чаю

Рецепт простой и очень легкий.

Категория: Выпечка Изделия из теста Другие изделия

Ингредиенты для «Вафли к чаю»:

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2408.9 ккал 		белки
49.4 г 		жиры
104.8 г 		углеводы
318.4 г
Порции
ккал
240.9 ккал		 белки
4.9 г		 жиры
10.5 г		 углеводы
31.8 г
100 г блюда
ккал
301.1 ккал		 белки
6.2 г		 жиры
13.1 г		 углеводы
39.8 г


Рецепт «Вафли к чаю»:

В миску отправляем яйца, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Все хорошо перемешиваем.

Далее добавляем молоко и растопленное сливочное масло. Все хорошо перемешиваем.

Муку смешиваем с разрыхлителем и просеиваем в смесь.

Готовое тесто выкладываем в разогретую вафельницу по одной столовой ложке, закрываем крышку и ждём до готовности. Примерно 2-3 минуты.

Готовые вафли украшаем по желанию ягодами или мороженым.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На обед На праздничный стол На ужин

Теги: выпечка детям

Вкусы: сладкий ванильный

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Комментарии и отзывы

Вафли - это альтернатива блинчикам. Их так же можно готовить с любой начинкой
Вкусные вафли! Мягкие и ароматные. Спасибо большое за рецепт!
Как раз собираюсь приобрести вафельницу! Забираю рецепт в копилку!
Готовила точно по рецепту. Чем дольше пекутся, тем плотнее и хрустяще становятся. Нам больше понравилось подольше печь. Очень вкусно!
Благодарю за отзыв!
Подскажите пожалуйста, можно ли заменить растопленное сливочное масло растительным?
Очень аппетитные вафельки! Рецептом воспользуюсь!
Очень вкусные вафли. Хрустящие сверху и мягкие внутри. Спасибо за рецепт!
Благодарю за отзыв!
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