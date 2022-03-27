Рецепт простой и очень легкий.
- 27 марта 2022, 19:01
- 9643
Вафли к чаю
Ингредиенты для «Вафли к чаю»:
- Яйцо куриное — 3 шт
- Сахар — 100 г
- Ванильный сахар — 2 ч. л.
- Соль
- Молоко — 150 г
- Масло сливочное — 100 г
- Мука пшеничная / Мука — 250 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2408.9 ккал
|
белки
49.4 г
|
жиры
104.8 г
|
углеводы
318.4 г
|Порции
|ккал
240.9 ккал
|белки
4.9 г
|жиры
10.5 г
|углеводы
31.8 г
|100 г блюда
|ккал
301.1 ккал
|белки
6.2 г
|жиры
13.1 г
|углеводы
39.8 г
Рецепт «Вафли к чаю»:
Готовое тесто выкладываем в разогретую вафельницу по одной столовой ложке, закрываем крышку и ждём до готовности. Примерно 2-3 минуты.
Комментарии и отзывы
18 апреля lusi #
14 апреля Сурик #
4 апреля ОльгаИ #
2 апреля акчуч #
3 апреля gulvaira # (автор рецепта)
29 марта Beauty Lady T #
28 марта акчуч #
28 марта azarik77 #
28 марта gulvaira # (автор рецепта)
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