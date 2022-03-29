Салат довольно простой, но очень вкусный, сочный и сытный. Запросто может заменить полноценный ужин. Да и на праздничном столе будет смотреться достойно. И готовится быстро! Попробуйте.
- 29 марта 2022, 7:59
- 13418
Салат с курицей, яблоком и черносливом
Ингредиенты для «Салат с курицей, яблоком и черносливом»:
- Филе куриное — 120 г
- Капуста пекинская — 120 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Яблоко — 75 г
- Чернослив — 40 г
- Сыр полутвердый — 50 г
- Майонез — 2 ст. л.
- Йогурт — 3 ст. л.
- Соль — по вкусу
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
850.2 ккал
|
белки
58.4 г
|
жиры
48.1 г
|
углеводы
45.1 г
|100 г блюда
|ккал
144.1 ккал
|белки
9.9 г
|жиры
8.2 г
|углеводы
7.6 г
Рецепт «Салат с курицей, яблоком и черносливом»:
-
Пекинскую капусту нашинковать тонкой соломкой.
Капусту можно заменить на салат айсберг или романо.
-
Добавить к капусте нарезанное яйцо...
-
... нарезанный чернослив (заранее промыть и обсушить сухофрукты).
-
Добавить куриное филе (отварное, запеченное или обжаренное), разобранное на волокна...
-
... тертый сыр...
-
... и яблоко, нарезанное соломкой. Яблоко можно очистить, я этого не делаю.
-
Перемешать салат, заправить смесью домашнего майонеза и йогурта, попробовать на соль, посолить, если нужно.
Все готово.
Приятного аппетита.
Комментарии и отзывы
27 апреля акчуч #
1 мая Mary Stone # (автор рецепта)
10 апреля GlaMara #
10 апреля Mary Stone # (автор рецепта)
2 апреля флайз #
4 апреля Mary Stone # (автор рецепта)
1 апреля акчуч #
4 апреля Mary Stone # (автор рецепта)
31 марта Покусаева Ольга #
4 апреля Mary Stone # (автор рецепта)
30 марта топиарий #
4 апреля Mary Stone # (автор рецепта)
30 марта jannasimf #
30 марта Mary Stone # (автор рецепта)
30 марта ved-marina #
30 марта Mary Stone # (автор рецепта)
29 марта nelliundco #
29 марта Mary Stone # (автор рецепта)
29 марта Ирушенька #
29 марта Mary Stone # (автор рецепта)
29 марта Silverina1 #
29 марта Mary Stone # (автор рецепта)
3 апреля Silverina1 #
4 апреля Mary Stone # (автор рецепта)
29 марта Людмила НК #
29 марта Mary Stone # (автор рецепта)
29 марта ИРепка #
29 марта Mary Stone # (автор рецепта)
29 марта tatabilga-2015 #
29 марта Mary Stone # (автор рецепта)
29 марта Kuss #
29 марта Mary Stone # (автор рецепта)
29 марта gorschkovaov #
29 марта Mary Stone # (автор рецепта)
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