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Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из птицы Салаты из курицы
  • 29 марта 2022, 7:59
  • 13418

Салат с курицей, яблоком и черносливом

Рецепт: Салат с курицей, яблоком и черносливом

Салат довольно простой, но очень вкусный, сочный и сытный. Запросто может заменить полноценный ужин. Да и на праздничном столе будет смотреться достойно. И готовится быстро! Попробуйте.

Категория: Салаты Салаты из птицы Салаты из курицы

Ингредиенты для «Салат с курицей, яблоком и черносливом»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
850.2 ккал 		белки
58.4 г 		жиры
48.1 г 		углеводы
45.1 г
100 г блюда
ккал
144.1 ккал		 белки
9.9 г		 жиры
8.2 г		 углеводы
7.6 г


Рецепт «Салат с курицей, яблоком и черносливом»:

  • Пекинскую капусту нашинковать тонкой соломкой.
    Капусту можно заменить на салат айсберг или романо.

  • Добавить к капусте нарезанное яйцо...

  • ... нарезанный чернослив (заранее промыть и обсушить сухофрукты).

  • Добавить куриное филе (отварное, запеченное или обжаренное), разобранное на волокна...

  • ... тертый сыр...

  • ... и яблоко, нарезанное соломкой. Яблоко можно очистить, я этого не делаю.

  • Перемешать салат, заправить смесью домашнего майонеза и йогурта, попробовать на соль, посолить, если нужно.
    Все готово.



Приятного аппетита.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : Легкий / На второе / На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску Неожиданные гости

Теги: закуска салат

Вкусы: куриный яблочный капустный

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Салат с курицей, яблоком и черносливом
Рецепт: Салат с курицей, яблоком и черносливом

Салат довольно простой, но очень вкусный, сочный и сытный. Запросто может заменить полноценный ужин. Да и на праздничном столе будет смотреться достойно. И готовится быстро! Попробуйте.

Ингредиенты для «Салат с курицей, яблоком и черносливом»:

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Фотографии «Салат с курицей, яблоком и черносливом» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Готовила половину нормы. Очень понравился салат. Тонкая кислинка яблока и сладость чернослива дают необыкновенную вкусовую изюминку составляющим салата. Буду обязательно повторять!
Оленька, я очень рада, что салат понравился. Спасибо тебе огромное за высокую оценку и за такое очаровательное фото. Ну просто прелесть! Готовь в радость и на здоровье.
Очень вкусный салат, буду готовить ещё и ещё. Спасибо за рецепт!
Готовьте на доброе здоровье. Спасибо Вам большое!
очень вкусный получился
Спасибо Вам за внимание. Рада, что салат понравился.
Мммм, как аппетитно и очень красиво!
Благодарю от души, Оленька.
Люблю такие салатики! Машенька, спасибо за такую вкусность!
И тебе спасибо большое, Олюшка, за внимание.
Суперский салатик!!! Фоточки ну очень красивые!!!!Машенька замечательный рецепт!!!
Спасибо тебе большущее, Анечка.
Аппетитный салатик, Машенька! Красивые фото!
Спасибо тебе большое, Жанночка.
Великолепный салатик, Машуля! Красивый и очень аппетитный!
Маришечка, спасибо. Готовь, не пожалеешь.
Аппетитный салат ! Несомненно вкусный !
Благодарю тебя, Нелли, дорогая.
Машуля, очаровательный,нежный салат! Красотища!
Благодарю тебя от души, Иришенька.
Красиво как! Не могу не отметить посуду, очень симпатичная
Спасибо! Так приятно... Красивая посуда наша общая слабость. Еще бы дополнительную кухню для всей этой красоты.
И не говори И денег побольше, чтобы можно было купить все, что захочется! У меня есть пара магазинов на примете, где бы я в таком случае затарилась)))
Как-то денежный вопрос я упустила из виду...Сразу о глобальном, о доп. кухне.
Классный салат! Посуда красивущая!
Людочка, благодарю от души.
Мария! Вкусный салат! Чернослив придает копченый вкус! А всё вместе - прекрасный союз, гармоничный вкус!
Спасибо за внимание, Ирина.
Супер салат
Благодарю тебя, Танечка.
Отличный салатик!
Большущее спасибо!
Интересный салат. Забираю в КК.
Надеюсь, салат Вам понравится. Спасибо!
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