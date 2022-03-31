Творожный пасхальный кулич с вяленой клюквой

После этого, по желанию, снимаем бумажную форму и приступаем к украшению. Я использую глазурь без яиц на желатине. Готовится она просто. Вам понадобится 180 г сахара, 1 ч. л. лимонного сока, 6 ст. л. воды и 1 ч. л. желатина. Желатин распускаем в 2 ст. л. воды. В сотейник к 4 ст. л. воды добавляем 180 г сахара и варим на среднем огне, пока сахар не раствориться. Кипятить не нужно. Добавляем в сироп набухший желатин и взбиваем с помощью миксера. Когда глазурь начнёт густеть, добавляем лимонный сок. Взбиваем до нужной Вам густоты. Чем дольше взбиваете, тем гуще глазурь. Глазури мне хватает на 5 куличей диаметром около 14 см.

Творожный пасхальный кулич готов! Надеюсь, Вам он придётся по вкусу! Приятного аппетита!

