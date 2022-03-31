Рецепты праздничной пасхальной выпечки бывают не только на дрожжах, но и бездрожжевые. Творожный кулич, который сегодня приготовлю, как раз из этой категории. По большому счёту, выпечка напоминает кекс на твороге- очень нежный и ароматный, только в виде традиционного для Пасхи кулича. Несомненным его плюсом является скорость и простота в приготовлении. Это своеобразная "палочка-выручалочка" для тех, у кого времени не так много, как хотелось бы.
- 31 марта 2022, 10:46
- 14510
Творожный пасхальный кулич с вяленой клюквой
Ингредиенты для «Творожный пасхальный кулич с вяленой клюквой»:
- Мука пшеничная / Мука — 200 г
- Масло сливочное — 130 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сахар — 130 г
- Творог — 170 г
- Разрыхлитель теста (с маленькой горочкой) — 1 ч. л.
- Соль — 1/3 ч. л.
- Ванилин — 1/3 ч. л.
- Цедра лимона (апельсина, лайма) — 1 шт
- Клюква (вяленая) — 80 г
Время приготовления:
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2577 ккал
|
белки
64.2 г
|
жиры
124.8 г
|
углеводы
295.7 г
|Порции
|ккал
1288.5 ккал
|белки
32.1 г
|жиры
62.4 г
|углеводы
147.9 г
|100 г блюда
|ккал
303.2 ккал
|белки
7.6 г
|жиры
14.7 г
|углеводы
34.8 г
Рецепт «Творожный пасхальный кулич с вяленой клюквой»:
Все необходимые ингредиенты должны быть комнатной температуры. К 170 г творога (5% жирности и более ) добавляем 1 яйцо и 1/3 ч. л. соли. Измельчаем всё блендером до однородной массы.
В отдельной посуде к 130 г сливочного масла комнатной температуры добавляем 130 г сахара и 1/3 ч. л. ванилина. Сначала всё хорошенько перемешиваем, а затем взбиваем миксером до тех пор, пока масса не посветлеет и не увеличится в объёме. Это примерно 2-3 минуты. Отправляем сюда же оставшееся яйцо и ещё 1-2 минуты взбиваем.
В полученную массу добавляем ранее измельчённый творог и ещё раз хорошенько перемешиваем. Добавляем цедру одного лимона (лайма, апельсина).
Сухие ингредиенты смешиваем отдельно. К заранее просеянным 200 г муки добавляем 1 ч. л. с маленькой горочкой разрыхлителя и перемешиваем. В качестве наполнения буду использовать вяленую клюкву. Я заранее замочила её в горячей воде, затем воду слила и просушила ягоды полотенцем. Отправляем клюкву к сухим ингредиентам.
В 2-3 этапа добавляем сухие ингредиенты в творожно- масляную смесь, каждый раз хорошо перемешиваем. В результате должно получиться довольно вязкое густое тесто.
Полученное количество теста рассчитано на две небольшие бумажные формочки диаметром 9 см. Равномерно распределяем тесто по формочкам и разравниваем его сверху с помощью смоченной в воде ложечки.
Отправляем форму в духовку, разогретую до 170 градусов на 45-50 минут. Моя духовка работает в режиме «низ-верх» без конвекции. В любом случае выпекаем до сухой шпажки. Затем достаем выпечку из духовки и даём ей полностью остыть.
После этого, по желанию, снимаем бумажную форму и приступаем к украшению. Я использую глазурь без яиц на желатине. Готовится она просто. Вам понадобится 180 г сахара, 1 ч. л. лимонного сока, 6 ст. л. воды и 1 ч. л. желатина. Желатин распускаем в 2 ст. л. воды. В сотейник к 4 ст. л. воды добавляем 180 г сахара и варим на среднем огне, пока сахар не раствориться. Кипятить не нужно. Добавляем в сироп набухший желатин и взбиваем с помощью миксера. Когда глазурь начнёт густеть, добавляем лимонный сок. Взбиваем до нужной Вам густоты. Чем дольше взбиваете, тем гуще глазурь. Глазури мне хватает на 5 куличей диаметром около 14 см.
Творожный пасхальный кулич готов! Надеюсь, Вам он придётся по вкусу! Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
30 апреля Narigela #
30 апреля Olga Just Food # (автор рецепта)
27 апреля ortri #
30 апреля Olga Just Food # (автор рецепта)
25 апреля Nette #
30 апреля Olga Just Food # (автор рецепта)
25 апреля Svetlananovo #
30 апреля Olga Just Food # (автор рецепта)
23 апреля kt221179 #
30 апреля Olga Just Food # (автор рецепта)
21 апреля larsav376 #
30 апреля Olga Just Food # (автор рецепта)
18 апреля kulema100 #
20 апреля Olga Just Food # (автор рецепта)
17 апреля Кирина7786 #
18 апреля Olga Just Food # (автор рецепта)
17 апреля pussycat16 87 #
18 апреля Olga Just Food # (автор рецепта)
10 апреля super puchka #
5 с ++++++++👏👏👏
18 апреля Olga Just Food # (автор рецепта)
2 апреля alenanat #
3 апреля Olga Just Food # (автор рецепта)
1 апреля акчуч #
2 апреля alenanat #
2 апреля акчуч #
3 апреля Olga Just Food # (автор рецепта)
3 апреля alenanat #
3 апреля акчуч #
11 апреля kny75 #
11 апреля акчуч #
11 апреля kny75 #
1 апреля ИРепка #
3 апреля Olga Just Food # (автор рецепта)
31 марта Ирушенька #
1 апреля Olga Just Food # (автор рецепта)
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