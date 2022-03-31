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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Куличи
  • 31 марта 2022, 10:46
  • 14510

Творожный пасхальный кулич с вяленой клюквой

Рецепт: Творожный пасхальный кулич с вяленой клюквой

Рецепты праздничной пасхальной выпечки бывают не только на дрожжах, но и бездрожжевые. Творожный кулич, который сегодня приготовлю, как раз из этой категории. По большому счёту, выпечка напоминает кекс на твороге- очень нежный и ароматный, только в виде традиционного для Пасхи кулича. Несомненным его плюсом является скорость и простота в приготовлении. Это своеобразная "палочка-выручалочка" для тех, у кого времени не так много, как хотелось бы.

Категория: Выпечка Изделия из теста Куличи

Ингредиенты для «Творожный пасхальный кулич с вяленой клюквой»:

Время приготовления:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2577 ккал 		белки
64.2 г 		жиры
124.8 г 		углеводы
295.7 г
Порции
ккал
1288.5 ккал		 белки
32.1 г		 жиры
62.4 г		 углеводы
147.9 г
100 г блюда
ккал
303.2 ккал		 белки
7.6 г		 жиры
14.7 г		 углеводы
34.8 г


Рецепт «Творожный пасхальный кулич с вяленой клюквой»:

Все необходимые ингредиенты должны быть комнатной температуры. К 170 г творога (5% жирности и более ) добавляем 1 яйцо и 1/3 ч. л. соли. Измельчаем всё блендером до однородной массы.

В отдельной посуде к 130 г сливочного масла комнатной температуры добавляем 130 г сахара и 1/3 ч. л. ванилина. Сначала всё хорошенько перемешиваем, а затем взбиваем миксером до тех пор, пока масса не посветлеет и не увеличится в объёме. Это примерно 2-3 минуты. Отправляем сюда же оставшееся яйцо и ещё 1-2 минуты взбиваем.

В полученную массу добавляем ранее измельчённый творог и ещё раз хорошенько перемешиваем. Добавляем цедру одного лимона (лайма, апельсина).

Сухие ингредиенты смешиваем отдельно. К заранее просеянным 200 г муки добавляем 1 ч. л. с маленькой горочкой разрыхлителя и перемешиваем. В качестве наполнения буду использовать вяленую клюкву. Я заранее замочила её в горячей воде, затем воду слила и просушила ягоды полотенцем. Отправляем клюкву к сухим ингредиентам.

В 2-3 этапа добавляем сухие ингредиенты в творожно- масляную смесь, каждый раз хорошо перемешиваем. В результате должно получиться довольно вязкое густое тесто.

Полученное количество теста рассчитано на две небольшие бумажные формочки диаметром 9 см. Равномерно распределяем тесто по формочкам и разравниваем его сверху с помощью смоченной в воде ложечки.

Отправляем форму в духовку, разогретую до 170 градусов на 45-50 минут. Моя духовка работает в режиме «низ-верх» без конвекции. В любом случае выпекаем до сухой шпажки. Затем достаем выпечку из духовки и даём ей полностью остыть.

После этого, по желанию, снимаем бумажную форму и приступаем к украшению. Я использую глазурь без яиц на желатине. Готовится она просто. Вам понадобится 180 г сахара, 1 ч. л. лимонного сока, 6 ст. л. воды и 1 ч. л. желатина. Желатин распускаем в 2 ст. л. воды. В сотейник к 4 ст. л. воды добавляем 180 г сахара и варим на среднем огне, пока сахар не раствориться. Кипятить не нужно. Добавляем в сироп набухший желатин и взбиваем с помощью миксера. Когда глазурь начнёт густеть, добавляем лимонный сок. Взбиваем до нужной Вам густоты. Чем дольше взбиваете, тем гуще глазурь. Глазури мне хватает на 5 куличей диаметром около 14 см.
Творожный пасхальный кулич готов! Надеюсь, Вам он придётся по вкусу! Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На полдник На обед : На десерт На праздничный стол : Пасха / Рождество На ужин : На десерт

Теги: выпечка праздник праздничный чаепитие детям духовка

Вкусы: сливочный цитрусовый творожный нежный бесподобный

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Творожный пасхальный кулич с вяленой клюквой
Рецепт: Творожный пасхальный кулич с вяленой клюквой

Рецепты праздничной пасхальной выпечки бывают не только на дрожжах, но и бездрожжевые. Творожный кулич, который сегодня приготовлю, как раз из этой категории. По большому счёту, выпечка напоминает кекс на твороге- очень нежный и ароматный, только в виде традиционного для Пасхи кулича. Несомненным его плюсом является скорость и простота в приготовлении. Это своеобразная "палочка-выручалочка" для тех, у кого времени не так много, как хотелось бы.

Ингредиенты для «Творожный пасхальный кулич с вяленой клюквой»:

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Фотографии «Творожный пасхальный кулич с вяленой клюквой» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Рецепт-находка. То что нужно на Пасху! Кисленькая ягодка отлично гармонирует со сладким творожным тестом. Спасибо автору
Здравствуйте ! И Вам спасибо большое! Надеюсь, пригодится!
Большое Вам спасибо за рецепт! Испекла на Пасху, всем очень понравилось, праздник удался!
Здравствуйте! Спасибо большое за приятные слова! Рада, что рецепт оказался полезным!
Потрясающий рецепт Очень вкусные куличи получились. Буду и дальше их готовить. Благодарю!
Здравствуйте! Спасибо большое!
Ольга, благодарю за рецепт. Давно искала хороший бездрожжевой, Ваш оказался самым вкусным. пока эти не закончились, семья отказывалась есть другие .
Здравствуйте! Очень приятно, что рецепт Вам и вашей семье пришёлся по вкусу! Спасибо за приятный отзыв!
Спасибо за рецепт! Давно сама не пекла куличи. Эти получились идеальные, по крайней мере на вид. Завтра будем пробовать) мне кажется, что будет очень вкусно! Глазурь ещё не делала, жду пока остынут.
Здравствуйте! Спасибо за приятные слова и отдельное спасибо за отличное фото!
Спасибо!
Готовьте на здоровье!
Кулич великолепен!!! Пекла на выбор несколько разных, Ваш - вне конкуренции! И мои домашние, и друзья выбрали этот, хотя и другие варианты тоже вкусны. Подруга сказала, что вкуснее кулича в жизни не ела))) Дополнительный большой плюс - это минимум времени на приготовление!!!!Огромная благодарность Вам за рецепт!
Здравствуйте! Очень приятно слышать такие слова! Спасибо большое за доверие к рецепту! Пользуйтесь на здоровье!
По вашему рецепту получился безумно вкусный кулич. К Пасхе буду печь в двойном размере.
Спасибо большое! Очень рада, что кулич понравился!
Скажите пожалуйста, а сироп можно перелить и взбивать с желатином уже в другой чаше? Не обязательно же на плите?
Здравствуйте. Я обычно взбиваю в этом же сотейнике. Перелить , я думаю можно. Главное, чтобы сироп сильно не остыл.
Ура! Ура! Ура! И спасиБо))) Ну, наконец-то Кулич!!! И творожный! Я тоже пеку, но рецепт иной и мне оч.хотелось поробовать еще какой-нибудь рецепт. А тут Ваш - попробую обязательно, оч.понравился! СпасиБо большое!!!!
5 с ++++++++👏👏👏
Здравствуйте Обязательно пробуйте. Пишите понравился ли?
самые вкусные куличи , это творожные
Здравствуйте Согласна с Вами: творожные куличи вкусны Сейчас такое разнообразие пасхальной выпечки
Привыкла печь куличи на дрожжах, а здесь вариант другого теста. Какими получаются куличики: рассыпчатыми, плотными...?
они такие влажные и не сухие
Спасибо! А какие по структуре: плотные или рассыпчатые?
Ольга, здравствуйте Абсолютно согласна с вышенаписаным. Куличи не сухие, умеренно влажные. Плотными их не назовёшь, но они и не крошатся Даже маленький кусочек хорошо держит форму
точно
Ответ для Olga Just Food
Большое спасибо за подробный ответ!
Ответ для акчуч
Получается как творожный кекс.
Большое спасибо за разъяснение
Кекс получается очень вкусный - добавляю цедру апельсина или лимона или немного мендального ароматизатор. С изюмом и прочими ягодами не понравился.
Ольга! Такие нарядные куличи! Спасибо большое за рецепт !
Ирина, здравствуйте И вам спасибо большое! Очень приятно!
Ольга, великолепные куличи! Шикарные фотографии!
Ирина, здравствуйте. Спасибо большое за поддержку!
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