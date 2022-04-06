Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из свинины
  • 6 апреля 2022, 8:25
  • 7205

Картошка по-французски

Рецепт: Картошка по-французски

Самый вкусный рецепт. Мясо и овощи получаются очень нежными, при этом майонеза в рецепте нет)

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из свинины

Ингредиенты для «Картошка по-французски»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2932 ккал 		белки
69.5 г 		жиры
21.5 г 		углеводы
263.1 г
Порции
ккал
733 ккал		 белки
17.4 г		 жиры
5.4 г		 углеводы
65.8 г
100 г блюда
ккал
123.7 ккал		 белки
2.9 г		 жиры
0.9 г		 углеводы
11.1 г


Рецепт «Картошка по-французски»:

Приготовьте нужные ингредиенты, разморозьте при необходимости мясо, помидоры вымойте, лук очистите от шелухи

Нарежьте мясо кусочками толщиной 1,5-2 см и обжарьте на сковороде с растительным маслом на сильном огне. Посолите, щедро приправьте приправой с паприкой и кориандром. Переверните, снова посолите и приправьте. Жарьте 5 минут.

Нарежьте лук полукольцами. Добавьте к мясу. Подержите 3 минуты, переверните мясо и жарьте все вместе еще 5 минут.

Смажьте мясо сверху смесью сметаны и горчицы. Снимите с огня.

Натрите картофель и сыр на терке. Перемешайте.

Выложите в противень, застеленный пергаментом, мясо, сверху - овощи и соус из сковороды.

Сверху выложите нарезанные колечками помидоры.

Последний слой - картофель с сыром.

Накройте фольгой и выпекайте 20 минут при 180 градусах. Снимите фольгу и выпекайте еще 50 минут. Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: второе обед необычно

Вкусы: мясной оригинальный нежный необычный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Картошка по-французски
Рецепт: Картошка по-французски

Самый вкусный рецепт. Мясо и овощи получаются очень нежными, при этом майонеза в рецепте нет)

Ингредиенты для «Картошка по-французски»:

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Попробуйте приготовить вместе

Комментарии и отзывы

Хороший рецепт, взяла, спасибо))
Спасибо Заинтересовал рецепт тем, что картошка на терке. Как правило, она дольше всего запекается, даже если тонкими пластинами нарезана. А здесь еще и помидоры. Вот только для сыра это не слишком ли долго будет?
Людмила, а я приспособилась обрабатывать картофель для запекания с мясом , чтобы он получался мягким в готовом виде - чищу картофель, нарезаю тонкими пластинами и недолго отвариваю в подсоленной воде до полуготовности, достаю, остужаю и только потом укладываю на мясо, все получается отлично, а то раньше тоже частенько картофель в таком блюде был жестковат
А я всю жизнь сначала на протвень укладываю кружочки сырого картофеля, потом отбитое мясо, а потом.... вариации чем укрыть. И всегда отлично пропекается. А картофель - просто изумительный.
Рецепт аппетитный, буду готовить, хотя возможно при желании заменить картофель на кабачок. Сбавить калорийность немножко. Но это будет уже совсем другое блюдо.
Мясо с картошкой люблю Спасибо, буду готовить, забрала в кк
Мясо с картошкой люблю Спасибо, буду готовить, забрала в кк
Неплохая идея. Додумать только нужно. Кабачок гораздо быстрее готовится, чем мясо. Конечно - это выйдет совсем другое блюдо.
С дебютом
Нравятся такие рецепты, где майонез заменяют на что-то менее жирное, как например, сметана
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Построим каркасный дом вашей мечты

Каркасный дом с гаражом V279 "Рино"

Каркасный дом с гаражом V279 "Рино"
Каркасный дом с мансардой V250 "Миссисипи"

Каркасный дом с мансардой V250 "Миссисипи"
Каркасный дом для узкого участка V162 "Цомптон"

Каркасный дом для узкого участка V162 "Цомптон"
Ещё 474 проекта

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

Опрос
Как вы относитесь к прививке от Covid-19?


Уже 5638 ответов Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки