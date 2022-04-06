Самый вкусный рецепт. Мясо и овощи получаются очень нежными, при этом майонеза в рецепте нет)
- 6 апреля 2022, 8:25
- 7205
Картошка по-французски
Ингредиенты для «Картошка по-французски»:
- Мясо — 700 г
- Картофель — 1.2 кг
- Лук репчатый (один крупный или два помельче) — 1 шт
- Помидор (один крупный или два помельче) — 1 шт
- Сыр твердый — 200 г
- Сметана — 2 ст. л.
- Горчица — 1 ст. л.
- Приправа (я использую приправу с паприкой и кориандром)
- Соль — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2932 ккал
|
белки
69.5 г
|
жиры
21.5 г
|
углеводы
263.1 г
|Порции
|ккал
733 ккал
|белки
17.4 г
|жиры
5.4 г
|углеводы
65.8 г
|100 г блюда
|ккал
123.7 ккал
|белки
2.9 г
|жиры
0.9 г
|углеводы
11.1 г
Рецепт «Картошка по-французски»:
Приготовьте нужные ингредиенты, разморозьте при необходимости мясо, помидоры вымойте, лук очистите от шелухи
Нарежьте мясо кусочками толщиной 1,5-2 см и обжарьте на сковороде с растительным маслом на сильном огне. Посолите, щедро приправьте приправой с паприкой и кориандром. Переверните, снова посолите и приправьте. Жарьте 5 минут.
Нарежьте лук полукольцами. Добавьте к мясу. Подержите 3 минуты, переверните мясо и жарьте все вместе еще 5 минут.
Накройте фольгой и выпекайте 20 минут при 180 градусах. Снимите фольгу и выпекайте еще 50 минут. Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
12 апреля dlatehktopishet #
8 апреля Федотова Людмила #
8 апреля Домашова #
10 апреля svetlahen #
8 апреля fireinice #
8 апреля Cita #
8 апреля Федотова Людмила #
6 апреля Злобина Елена #
6 апреля Olga_Alexandrovna_B #
Нравятся такие рецепты, где майонез заменяют на что-то менее жирное, как например, сметана
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