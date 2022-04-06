Очень вкусный пирог из самых сдоступных продуктов!
- 6 апреля 2022, 8:27
- 3595
Пирог постный с яблоками
Ингредиенты для «Пирог постный с яблоками»:
- Вода — 170 мл
- Масло растительное — 100 мл
- Сок лимонный — 2 ст. л.
- Сахар — 100 г
- Соль — 1/3 ч. л.
- Цедра лимона (по желанию) — 1 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука — 270 г
- Разрыхлитель теста — 2 ч. л.
- Яблоко — 2 шт
- Корица (по желанию) — 1/2 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2217.5 ккал
|
белки
26.8 г
|
жиры
84.8 г
|
углеводы
338.2 г
|100 г блюда
|ккал
219.6 ккал
|белки
2.7 г
|жиры
8.4 г
|углеводы
33.5 г
Рецепт «Пирог постный с яблоками»:
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1. Соединяем воду, растительное масло, сок лимона, сахар, соль, цедру. Перемешиваем до растворения сахара и соли.
2. Муку смешиваем с разрыхлителем. Просеиваем к жидким ингредиентам, замешиваем вязкое тесто.
3. Яблоки моем, очищаем, нарезаем небольшими кубиками. По желанию добавляем корицу.
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4. 1/2 часть теста выкладывем в форму, распределяем по дну. На тесто выкладываем яблоки, разравниваем, немного придавливаем лопаткой. Яблоки покрываем второй частью теста. По желанию присыпаем сахаром, для придания хрустящей сахарной корочки.
5. Выпекать в разогретой до 180С духовке, ~ 40-45 мин.
Подробнее смотрите в видео-рецепте😉
Приятного аппетита🧡
Комментарии и отзывы
6 апреля Ирушенька #
6 апреля innam17 #
6 апреля innam17 #
6 апреля kristina pakhomovaa # (автор рецепта)
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