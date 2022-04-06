Поиск по ингредиентам
Cкидка 300 рублей по промокоду FOOD300
Рецепты к пикнику
Рецепт: Сливочный соус с черемшой
Сливочный соус с черемшой
Рецепт: Мясные ватрушки с сыром и кабачками
Мясные ватрушки с сыром и кабачками
Рецепт: Булочки с сыром и кукурузой
Булочки с сыром и кукурузой
Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 6 апреля 2022, 8:27
  • 3595

Пирог постный с яблоками

Рецепт: Пирог постный с яблоками

Очень вкусный пирог из самых сдоступных продуктов!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог постный с яблоками»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2217.5 ккал 		белки
26.8 г 		жиры
84.8 г 		углеводы
338.2 г
100 г блюда
ккал
219.6 ккал		 белки
2.7 г		 жиры
8.4 г		 углеводы
33.5 г


Рецепт «Пирог постный с яблоками»:

  • 1. Соединяем воду, растительное масло, сок лимона, сахар, соль, цедру. Перемешиваем до растворения сахара и соли.
    2. Муку смешиваем с разрыхлителем. Просеиваем к жидким ингредиентам, замешиваем вязкое тесто.
    3. Яблоки моем, очищаем, нарезаем небольшими кубиками. По желанию добавляем корицу.

  • 4. 1/2 часть теста выкладывем в форму, распределяем по дну. На тесто выкладываем яблоки, разравниваем, немного придавливаем лопаткой. Яблоки покрываем второй частью теста. По желанию присыпаем сахаром, для придания хрустящей сахарной корочки.
    5. Выпекать в разогретой до 180С духовке, ~ 40-45 мин.

    Подробнее смотрите в видео-рецепте😉
    Приятного аппетита🧡

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт Специальное питание : Вегетарианское питание / Постное питание

Теги: пирог чаепитие

Вкусы: сладкий

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Пирог постный с яблоками
Рецепт: Пирог постный с яблоками

Очень вкусный пирог из самых сдоступных продуктов!

Ингредиенты для «Пирог постный с яблоками»:

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Комментарии и отзывы

Замечательный, очень интересный пирог!
Спасибо! Видео не всегда работает.
А какой размер формы использовали?
20*20 см. В видео-рецепте все подробно рассказано
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Рецепты к пикнику
Рецепт: Сырные крекеры Хрустяшки от Николь
Сырные крекеры "Хрустяшки от Николь"
Рецепт: Сырные шарики с виноградом
Сырные шарики с виноградом
Рецепт: Брюссельская капуста Два сыра
Брюссельская капуста "Два сыра"

Построим каркасный дом вашей мечты

Каркасный дом с эркером V410 "Колумбия"

Каркасный дом с эркером V410 "Колумбия"
Каркасный дом с 2 спальнями V066 "Янгстоун"

Каркасный дом с 2 спальнями V066 "Янгстоун"
Каркасный дом с гаражом V039 "Скрантон"

Каркасный дом с гаражом V039 "Скрантон"
Ещё 474 проекта

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

Опрос
Как вы относитесь к прививке от Covid-19?


Уже 6110 ответов Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки