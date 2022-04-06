Люблю готовить картофельные оладьи именно по этому рецепту, т. к. оладьи всегда получаются вкусными, с хрустящей корочкой, пикантные и не требуют особых усилий.
- 6 апреля 2022, 20:34
- 6176
Картофельные оладьи с сыром
Ингредиенты для «Картофельные оладьи с сыром»:
- Картофель (сырой) — 500 г
- Сыр твердый — 150 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сметана — 4 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука — 4 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1433.1 ккал
|
белки
68.7 г
|
жиры
40.5 г
|
углеводы
198 г
|Порции
|ккал
238.9 ккал
|белки
11.5 г
|жиры
6.8 г
|углеводы
33 г
|100 г блюда
|ккал
146.2 ккал
|белки
7 г
|жиры
4.1 г
|углеводы
20.2 г
Рецепт «Картофельные оладьи с сыром»:
Для этого подготовленный заранее сырой картофель трем на крупной терке.
С помощью сита картофель хорошенько отжимаем, чтобы удалить лишний сок, добавляем сметану любой жирности, яйца, и немного муки.
На мелкой терке натираем сыр, у меня сулугуни, т. к. отлично плавится. Вы можете использовать любой на ваше усмотрение. Отправляем к остальным продуктам, солим и перчим по вкусу. Хорошенько вымешиваем все ингредиенты до однородного состояния.
На разогретую с растительным маслом сковороду выкладываем разравнивая небольшое количество теста, формируя оладушки.
Убавляем температуру чуть меньше среднего и жарим в течение 3-4 минут с одной стороны. Затем перевернутые оладьи жарим еще 4 минуты с другой стороны накрыв крышкой.
Готовые оладьи выкладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
Получаются такие драники очень хрустящие, имеют красивый золотистый цвет и неповторимый вкус.
Обязательно попробуйте приготовить. Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
12 апреля dlatehktopishet #
8 апреля Cita #
8 апреля regtosait #
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