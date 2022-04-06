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Версия для печати Рецепты Выпечка Блины, оладьи, сырники Оладьи
  • 6 апреля 2022, 20:34
  • 6176

Картофельные оладьи с сыром

Рецепт: Картофельные оладьи с сыром

Люблю готовить картофельные оладьи именно по этому рецепту, т. к. оладьи всегда получаются вкусными, с хрустящей корочкой, пикантные и не требуют особых усилий.

Категория: Выпечка Блины, оладьи, сырники Оладьи

Ингредиенты для «Картофельные оладьи с сыром»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1433.1 ккал 		белки
68.7 г 		жиры
40.5 г 		углеводы
198 г
Порции
ккал
238.9 ккал		 белки
11.5 г		 жиры
6.8 г		 углеводы
33 г
100 г блюда
ккал
146.2 ккал		 белки
7 г		 жиры
4.1 г		 углеводы
20.2 г


Рецепт «Картофельные оладьи с сыром»:

Предлагаю приготовить хрустящие оладьи или драники с сыром. Это очень вкусный и простой рецепт, не требующий много времени.
Для этого подготовленный заранее сырой картофель трем на крупной терке.
С помощью сита картофель хорошенько отжимаем, чтобы удалить лишний сок, добавляем сметану любой жирности, яйца, и немного муки.
На мелкой терке натираем сыр, у меня сулугуни, т. к. отлично плавится. Вы можете использовать любой на ваше усмотрение. Отправляем к остальным продуктам, солим и перчим по вкусу. Хорошенько вымешиваем все ингредиенты до однородного состояния.
На разогретую с растительным маслом сковороду выкладываем разравнивая небольшое количество теста, формируя оладушки.
Убавляем температуру чуть меньше среднего и жарим в течение 3-4 минут с одной стороны. Затем перевернутые оладьи жарим еще 4 минуты с другой стороны накрыв крышкой.
Готовые оладьи выкладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.
Получаются такие драники очень хрустящие, имеют красивый золотистый цвет и неповторимый вкус.
Обязательно попробуйте приготовить. Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На обед : На второе / На закуску На ужин : На горячее / На закуску

Теги: быстро второе жарить закуска оладьи

Вкусы: жареный картофельный сырный хрустящий

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Картофельные оладьи с сыром
Рецепт: Картофельные оладьи с сыром

Люблю готовить картофельные оладьи именно по этому рецепту, т. к. оладьи всегда получаются вкусными, с хрустящей корочкой, пикантные и не требуют особых усилий.

Ингредиенты для «Картофельные оладьи с сыром»:

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