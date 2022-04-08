Малосольная скумбрия, пряная и в меру соленая. Уже много лет готовлю скумбрию именно так, для меня эти пропорции в маринаде просто идеальны. Попробуете и не пожалеете.
- 8 апреля 2022, 18:54
- 11143
Скумбрия в пикантном маринаде
Ингредиенты для «Скумбрия в пикантном маринаде»:
- Скумбрия — 4 шт
- Соль — 3 ст. л.
- Сахар — 2 ст. л.
- Лист лавровый — 2 шт
- Гвоздика — 2-3 шт
- Кориандр (Целый) — 0.5 ч. л.
- Перец черный — 10 шт
- Перец душистый — 10 шт
- Горчица — 1 ст. л.
- Вода — 1 л
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4515.4 ккал
|
белки
505.1 г
|
жиры
253.3 г
|
углеводы
54.3 г
|100 г блюда
|ккал
113.7 ккал
|белки
12.7 г
|жиры
6.4 г
|углеводы
1.4 г
Рецепт «Скумбрия в пикантном маринаде»:
В ещё горячий маринад добавить горчицу и хорошо перемешать. Оставить маринад остывать. Он должен быть именно холодным! Это важно.
Комментарии и отзывы
13 апреля vitaminka860218 #
9 апреля Катерина32 #
Вкусная по нему и седелка, и килька.
По вкусу мне больше нравится через 1.5-2 суток.
9 апреля korztat #
9 апреля Катерина32 #
9 апреля korztat #
18 апреля 28olga05 #
9 апреля korztat #
8 апреля malenki #
8 апреля Tina_food # (автор рецепта)
8 апреля Ирушенька #
8 апреля Tina_food # (автор рецепта)
8 апреля wowa22 #
8 апреля Tina_food # (автор рецепта)
9 апреля wowa22 #
8 апреля korztat #
8 апреля Tina_food # (автор рецепта)
8 апреля korztat #
8 апреля tatyana1964ua #
8 апреля dokunet #
https://www.povarenok.ru/recipes/show/175127/
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8 апреля Tina_food # (автор рецепта)
8 апреля nelliundco #
8 апреля Tina_food # (автор рецепта)
8 апреля nelliundco #
8 апреля Tina_food # (автор рецепта)
8 апреля nelliundco #
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