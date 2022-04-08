Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Закуски Закуски из рыбы и морепродуктов
  • 8 апреля 2022, 18:54
  • 11143

Скумбрия в пикантном маринаде

Рецепт: Скумбрия в пикантном маринаде

Малосольная скумбрия, пряная и в меру соленая. Уже много лет готовлю скумбрию именно так, для меня эти пропорции в маринаде просто идеальны. Попробуете и не пожалеете.

Категория: Закуски Закуски из рыбы и морепродуктов

Ингредиенты для «Скумбрия в пикантном маринаде»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4515.4 ккал 		белки
505.1 г 		жиры
253.3 г 		углеводы
54.3 г
100 г блюда
ккал
113.7 ккал		 белки
12.7 г		 жиры
6.4 г		 углеводы
1.4 г


Рецепт «Скумбрия в пикантном маринаде»:

В литр воды высыпать все специи.

Довести до кипения и проварить 1 минуту.

Убрать лавровый лист и гвоздику.

В ещё горячий маринад добавить горчицу и хорошо перемешать. Оставить маринад остывать. Он должен быть именно холодным! Это важно.

Скумбрию потрошим и убираем все черные пленочки, чтобы не горчило.

Рыбу нарезать на порционные кусочки, легче резать ещё слегка подмороженную рыбу.

Перекладываем рыбу в контейнер.

И заливаем холодным маринадом.

Убираем в холодильник на сутки.

Через сутки рыбка готова, подаю с отварным картофелем.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: закуска обед ужин

Вкусы: пикантный малосольный пряный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Скумбрия в пикантном маринаде
Рецепт: Скумбрия в пикантном маринаде

Малосольная скумбрия, пряная и в меру соленая. Уже много лет готовлю скумбрию именно так, для меня эти пропорции в маринаде просто идеальны. Попробуете и не пожалеете.

Ингредиенты для «Скумбрия в пикантном маринаде»:

Другие варианты рецепта

5617

Скумбрия пряного посола

3968

Спецпосол из скумбрии

3401

Сельдь пряного сухого посола

1855

Рыбка в снегу

1510

Скумбрия слабосоленая

1400

Скумбрия сухого посола

1362

Слабосоленая скумбрия

1007

Соленая скумбрия

925

Скумбрия маринованная

911

Хе из скумбрии с овощами

885

Скумбрия, посоленная с луком

707

Скумбрия маринованная пряного посола

706

Малосольная скумбрия

679

Маринованная скумбрия

630

Маринованная скумбрия за час

585

Скумбрия в маринаде

518

Скумбрия маринованная с клюквой

504

Скумбрия пряного посола

492

Скумбрия пряного посола

321

Скумбрия пряного посола

283

Скумбрия маринованная с лимоном

279

Скумбрия с семенами горчицы

239

Маринованная рыба с кориандром

220

Хе из рыбы

219

Скумбрия быстрого соления

214

Маринованная скумбрия

189

Малосольная скумбрия

154

Слабосоленая скумбрия

135

Маринованая скумбрия

128

Солeная скумбрия "Пикантная"

125

Закуска из скумбрии, с морковью и луком

101

Скумбрия, маринованная в квасе

59

Скумбрия пряного посола

49

Cкумбрия в маринаде

33

Скумбрия пряного посола

Показать все варианты рецепта (35)

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Попробуйте приготовить вместе

Комментарии и отзывы

Скумбрию очень любим классный рецепт
Делаю по такому рецепт лет десять, шикарный рецепт
Вкусная по нему и седелка, и килька.
По вкусу мне больше нравится через 1.5-2 суток.
Подскажите,пожалуйста, сколько соли и сахара- с горкой ложки, без горки??? А то я было автору тут намекала, что надо уточнить это, но она уже не ответит...
Я не с горкой и не под нож кладу, сейчас специально на весах взвесила, у меня получается на 1 литр воды 45-50 грамм соли и 20- 25 сахара
Спасибо большое!
Ответ для Катерина32
Спасибо огромное
Вопрос по количеству соли и сахара - пока сутки не прошли и есть возможность редактирования рецепта, может быть, стоило бы всё же указать , какие ложки- с горкой, без горки, я так вообще давно уже предпочитаю всё в граммах измерять, так гораздо надежнее (если переборщить- ничего хорошего, если мало положить-будет "пустая"на вкус). С Рецептом Дня!
Эх, как рыбки захотелось , да с картошечкой !
Приготовьте не пожалеете только конечно сутки ожидания(((
Очень аппетитная рыба! Замечательный, подробный рецепт! С дебютом Вас!
Спасибо
Неплохой рецепт. Здесь есть похожий, но после трёх ложек соли соли на литр воды, рыба точно не будет малосольной
Будет, проверено сто раз делала, очень умеренно по соли, хотя все субъективно и о вкусах не спорят
Я забрал Ваш рецепт в КК, с горчицей я ещё не делал, но, думаю будет очень вкусно.
Проверила на повтор- именно с данным набором специй (вводила все, что указаны и даже заменяла горчицу на горчичный порошок тоже) аналогичного рецепта поиск не выдал ,так что , очевидно, имеет место быть и такой.Но вообще-то , конечно,это должен делать автор перед публикацией , а не другие.
Спасибо конечно, но я тоже все проверила и была уверенна в своем рецепте, только тут некоторым личностям хотелось кого-то в чем-то уличить и безосновательно обвинить, какие ко мне вопросы?
Так Вы бы этой личности сразу ответили , что на повтор проверяли, идентичного не нашёл сайт и вопрос был бы исчерпан!
Я согласна с автором. Рецепты разные.
"Как на Киевском вокзале обокрали пищетрест, а на двери написали - кто не ..... тот не ест."

https://www.povarenok.ru/recipes/show/175127/

Сравните.

Поварята, решать Вам.
И что тут сравнивать? Разные рецепты. Я у кого-то что-то украла по вашему?
Ответ для dokunet
Рецепт отличается от того по ссылке, здесь нет уксуса, зато горчица. Но там добавлены больше 40 вариантов, думаю и такой есть....
Ребята, может я чего-то не поняла. Тут можно только оригинальные рецепты публикавать, которых тут ещё нет?
Оригинальные рецепты не обязательно, но и повторы зачем ? По правилам сайта при добавлении рецепта надо проверить на повтор. Но, если в вашем рецепте есть какая-то "изюминка " очень даже приветствуется !
Спасибо за совет, в будущем обязательно буду проверять, но тут разные рецепты без проверки понятно, а уже обвинили)))
Я так и написала, отличается !
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Построим каркасный дом вашей мечты

Каркасный дом с гаражом на 2 машины V181 "Флагстафф"

Каркасный дом с гаражом на 2 машины V181 "Флагстафф"
Каркасный дом с гаражом на 2 машины V190 "Опелика"

Каркасный дом с гаражом на 2 машины V190 "Опелика"
Каркасный дом с гаражом на 2 машины V172 "Хелена"

Каркасный дом с гаражом на 2 машины V172 "Хелена"
Ещё 474 проекта

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

Опрос
Как вы относитесь к прививке от Covid-19?


Уже 5638 ответов Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки