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Версия для печати Рецепты Закуски Закусочные торты Рыбные закусочные торты
  • 8 апреля 2022, 19:38
  • 6032

Закусочный торт

Рецепт: Закусочный торт

Этот закусочный торт очень легко готовится из простых и всем доступных ингредиентов. Тут все зависит от вашей фантазии, можно просто посыпать крошкой, а можно пофантазировать и украсить, тогда он станет украшение любого праздничного стола. Блюдо конечно не диетическое, но иногда можно😉

Категория: Закуски Закусочные торты Рыбные закусочные торты

Ингредиенты для «Закусочный торт»:

  • Корж (Коржи готовые как для наполеона, одна упаковка, с ними как правило идёт и посыпка) — 1 упак.
  • Творог 350 г
  • Сайра (Можно взять скумбрию или горбушу) — 1 бан.
  • Чеснок (Берите по своему вкусу) — 2-3 зуб.
  • Соль по вкусу
  • Майонез по вкусу

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1797.7 ккал 		белки
129.2 г 		жиры
77 г 		углеводы
148.3 г
100 г блюда
ккал
197.5 ккал		 белки
14.2 г		 жиры
8.5 г		 углеводы
16.3 г


Рецепт «Закусочный торт»:

Творог растереть.

Добавить к нему измельчённый чеснок и майонез, попробовать и если нужно досолить по вкусу. Нужно добиться нежной кремовой текстуры.

Рыбные консервы так же измельчить, убрать крупные косточки

Первый корж смазываем майонезом и выкладываем на него половину творожной массы

Сверху положить корж и смазать его майонезом.

Распределить всю рыбу.

И смажем майонезом.

Сверху ещё один корж, смазать майонезом и выложить оставшуюся творожную массу.

Укладываем последний корж, смазываем майонезом.

Посыпаем сверху крошкой, украшаем на свой вкус.

Коржи покупала вот такие

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: закуска торт обед ужин

Вкусы: чесночный творожный

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Закусочный торт
Рецепт: Закусочный торт

Этот закусочный торт очень легко готовится из простых и всем доступных ингредиентов. Тут все зависит от вашей фантазии, можно просто посыпать крошкой, а можно пофантазировать и украсить, тогда он станет украшение любого праздничного стола. Блюдо конечно не диетическое, но иногда можно😉

Ингредиенты для «Закусочный торт»:

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Комментарии и отзывы

У нас такие коржи не купить. А можно их заменить на пример слоёным тестом?
Отличный рецепт, взяла в кк))) Коржи продаются и в Перекрёстке и в Пятерочке, не нужно делать проблему. Автору благодарность!!!!
углубите категорию рецепта до закусочных тортов
А что за коржи для наполеона? Жаль, их не сфоткали. И на разрезе хотелось бы посмотреть.
Ох))) в разрезе не успела даже сформировать, быстро все съели а фото коржей попробую прикрепить. Ещё толком не разобралась как тут все устроено)))
Ответ для Светлана Че
Прекрепила фото к рецепту в конце, если интересно посмотрите
Спасибо, что так оперативно. Но это коробка от коржей, все равно непонятно, как они выглядят. Ни разу не видела у нас в магазинах таких.
У нас, такие продают везде. Это тоже самое что самому испечь коржи для торта "Наполеон" только уже готовые
Ответ для Светлана Че
Я даже как-то не подумала, что их не везде продают((( мой косяк( в Беларуси у нас можно их купить везде, поэтому и не подумала об этом
А с вафельными коржами, интересно, как получится?
Можно взять печенье крекеры, с ними я пробовала, тоже отлично получается. Вафельные думаю сильно размокнут(
Несладкие крекеры просто выстелить ими слои и все отлично будет
Но они как правило соленые и тут надо соли поубавить, что не пересолить
Ответ для Tina_food
Попробуйте тогда купить слоеное тесто бездрожжевое и с ним сделать. Это феерично.
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