Этот закусочный торт очень легко готовится из простых и всем доступных ингредиентов. Тут все зависит от вашей фантазии, можно просто посыпать крошкой, а можно пофантазировать и украсить, тогда он станет украшение любого праздничного стола. Блюдо конечно не диетическое, но иногда можно😉
- 8 апреля 2022, 19:38
- 6032
Закусочный торт
Ингредиенты для «Закусочный торт»:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1797.7 ккал
|
белки
129.2 г
|
жиры
77 г
|
углеводы
148.3 г
|100 г блюда
|ккал
197.5 ккал
|белки
14.2 г
|жиры
8.5 г
|углеводы
16.3 г
Рецепт «Закусочный торт»:
Добавить к нему измельчённый чеснок и майонез, попробовать и если нужно досолить по вкусу. Нужно добиться нежной кремовой текстуры.
Комментарии и отзывы
15 апреля Anni68 #
14 апреля dlatehktopishet #
9 апреля специалист # (модератор)
8 апреля Светлана Че #
8 апреля Tina_food # (автор рецепта)
8 апреля Tina_food # (автор рецепта)
9 апреля Светлана Че #
9 апреля Tina_food # (автор рецепта)
9 апреля Tina_food # (автор рецепта)
9 апреля Светлана Че #
9 апреля Tina_food # (автор рецепта)
9 апреля Tina_food # (автор рецепта)
9 апреля Tina_food # (автор рецепта)
15 апреля ikona555 #
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