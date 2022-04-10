Рецепт этого кекса собран из нескольких рецептов, путем моих изменений и добавлений. Кекс получился со вкусом топленого молока, немного карамельной ноты, в меру влажный и очень вкусный!
- 10 апреля 2022, 7:44
- 4011
Кекс простой к чаю
Ингредиенты для «Кекс простой к чаю»:
- Сахар тростниковый — 150 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Ряженка — 250 мл
- Масло сливочное (растопить) — 80 г
- Хлопья овсяные (быстрого приготовления) — 60 г
- Мука пшеничная / Мука — 140 г
- Мука рисовая — 100 г
- Разрыхлитель теста — 10 г
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2510.4 ккал
|
белки
48.9 г
|
жиры
89.9 г
|
углеводы
385 г
|Порции
|ккал
418.4 ккал
|белки
8.2 г
|жиры
15 г
|углеводы
64.2 г
|100 г блюда
|ккал
282.1 ккал
|белки
5.5 г
|жиры
10.1 г
|углеводы
43.3 г
Рецепт «Кекс простой к чаю»:
Яйца взбить с сахаром. Сразу оговорюсь насчет сахара, - вы конечно можете взять обычный сахар, и даже взять кефир вместо ряженки, но тогда вкус у кекса будет совершенно другой).
Добавить хлопья ( у меня с кусочками сушеных фруктов, так что можно смело добавлять наполнители по вашему вкусу), рисовую муку
Выложить тесто в форму и поставить в предварительно разогретую до 180С духовку на 40-60 минут, все зависит от размеров вашей формы и вашей духовки.
Кекс очень вкусный и в теплом виде, и полностью остывший, По желанию его можно сверху посыпать сахарной пудрой.
Разрез еще теплого кекса, поэтому немного смятый.
Комментарии и отзывы
позавчера Сурик #
вчера в 1:38 Ксения40 # (автор рецепта)
Спасибо тебе большое за доверие к рецепту и шикарный фото-отчет!
П.С. Ореховый привкус могут давать хлопья, я думаю
13 апреля mariana82 #
12 апреля quekni #
13 апреля Ксения40 # (автор рецепта)
12 апреля Алина Осень #
13 апреля Ксения40 # (автор рецепта)
12 апреля nadinhike #
13 апреля Ксения40 # (автор рецепта)
11 апреля harizma 84 #
11 апреля Ксения40 # (автор рецепта)
12 апреля harizma 84 #
12 апреля Ксения40 # (автор рецепта)
12 апреля Виталина 44 #
14 апреля harizma 84 #
10 апреля Mary Stone #
11 апреля Ксения40 # (автор рецепта)
11 апреля Mary Stone #
10 апреля Ирушенька #
11 апреля Ксения40 # (автор рецепта)
10 апреля nelliundco #
10 апреля Ксения40 # (автор рецепта)
Точно
10 апреля bozkovainna777 #
10 апреля Ксения40 # (автор рецепта)
10 апреля Сурик #
10 апреля Ксения40 # (автор рецепта)
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