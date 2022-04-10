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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Кексы
  • 10 апреля 2022, 7:44
  • 4011

Кекс простой к чаю

Рецепт: Кекс простой к чаю

Рецепт этого кекса собран из нескольких рецептов, путем моих изменений и добавлений. Кекс получился со вкусом топленого молока, немного карамельной ноты, в меру влажный и очень вкусный!

Категория: Выпечка Изделия из теста Кексы

Ингредиенты для «Кекс простой к чаю»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2510.4 ккал 		белки
48.9 г 		жиры
89.9 г 		углеводы
385 г
Порции
ккал
418.4 ккал		 белки
8.2 г		 жиры
15 г		 углеводы
64.2 г
100 г блюда
ккал
282.1 ккал		 белки
5.5 г		 жиры
10.1 г		 углеводы
43.3 г


Рецепт «Кекс простой к чаю»:

Яйца взбить с сахаром. Сразу оговорюсь насчет сахара, - вы конечно можете взять обычный сахар, и даже взять кефир вместо ряженки, но тогда вкус у кекса будет совершенно другой).

Добавить хлопья ( у меня с кусочками сушеных фруктов, так что можно смело добавлять наполнители по вашему вкусу), рисовую муку

Ряженку, все перемешать

Добавить муку пшеничную с разрыхлителем, перемешать

Добавить остывшее масло и хорошо еще раз перемешать

Тесто густое, падает с ложки

Выложить тесто в форму и поставить в предварительно разогретую до 180С духовку на 40-60 минут, все зависит от размеров вашей формы и вашей духовки.

Готовый кекс немного остудить в форме

Затем аккуратно переложить на блюдо

Кекс очень вкусный и в теплом виде, и полностью остывший, По желанию его можно сверху посыпать сахарной пудрой.

Приятного вам чаепития!





Разрез еще теплого кекса, поэтому немного смятый.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День рождения / Пасха / Рождество На природу На ужин : На десерт

Теги: чаепитие

Вкусы: сливочный сладкий

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Кекс простой к чаю
Рецепт: Кекс простой к чаю

Рецепт этого кекса собран из нескольких рецептов, путем моих изменений и добавлений. Кекс получился со вкусом топленого молока, немного карамельной ноты, в меру влажный и очень вкусный!

Ингредиенты для «Кекс простой к чаю»:

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Фотографии «Кекс простой к чаю» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Оксаночка, великолепный кекс получился! Очень вкусный, мягкий, с ореховым вкусом (как мне показалось). Всё по рецепту - ряженка, сахар тростниковый, овсяные хлопья и т.д. Добавила ещё изюм. Нарезала ещё теплым, не могла больше ждать. Спасибо большое за рецепт!
Людочка! Какой же красавчик у тебя на фото Как же мне приятно, что рецепт не подвел и вкус тебе понравился
Спасибо тебе большое за доверие к рецепту и шикарный фото-отчет!
П.С. Ореховый привкус могут давать хлопья, я думаю
Очень аппетитный кекс.
Спасибо за рецепт! Обычно у меня на кефире или ряженке все кексы/торты внутри как бы непропечённые выходят, кроме манника. Решила больше не экспериментировать, но не удержалась. Кекс получился отличный, не клёклый. Масло немного уменьшила и сахар 100 грамм вместо 150.
Спасибо Вам большое за доверие к рецепту! Очень рада, что кекс понравился, пеките на здоровье!
Рисовую муку часто использую. Думаю, с овсяное, более вязкой будет хорошо. Буду делать кексиками. Спасибо за рецепт!🥧
Все верно подметили про муку Спасибо, что заглянули
Классный кекс! Надо брать
Какой кеееексик😍 подскажите, пожалуйста, рисовую муку чем заменить можно? Никогда с ней не готовила, не понимаю особенности))
Используйте просто пшеничную муку в такой же пропорции будет 240 гр муки пшеничной
Спасибо большое за быстрый ответ! Сегодня планирую приготовить ?
надеюсь, рецепт Вас не разочарует
Ответ для harizma 84
Часто готовлю выпечку с рисовой мукой.Она делает изделия нежными и рыхлыми, не "резиновыми". У меня всегда в запасе эта мука .Обязательно попробуйте, думаю,вам понравится
Спасибо! Возьму на заметку!)
Мне понравился рецепт. Очень аппетитный кекс. Ксюш, а какая у него структура? Сильно влажная?
Машенька, нет, не очень влажная, я бы даже сказала слегка. Там же рисовая мука присутствует, разбавляет наличие хлопьев И спасибо, что заглянула
Все поняла, спасибо.
Оксаночка, чудесный кекс! Очень интересный рецепт!
Иришка, спасибо!
Хорош кекс ! Оксана так ты не только от тёплого хлеба не можешь устоять !
Оксана так ты не только от тёплого хлеба не можешь устоять !

Точно
Интересный рецепт, взяла на заметку! Приготовлю в ближайшее время.
Спасибо за отзыв! Готовьте на здоровье
Оксана, интересный рецепт кекса!
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