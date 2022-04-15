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Версия для печати Рецепты Выпечка Блины, оладьи, сырники Сырники
  • 15 апреля 2022, 2:19
  • 7056

Сырники с секретом

Рецепт: Сырники с секретом

Сырники получаются удачные, мягкие и очень вкусные! Такие сырники не расплываются на сковороде. Секрет в твороге, который нужно отжать, а также в манке, которая забирает лишнюю влагу! Я этот рецепт нашла после многих неудачных попыток. Прикрепляю видео для удобства приготовления сырников!

Категория: Выпечка Блины, оладьи, сырники Сырники

Ингредиенты для «Сырники с секретом»:

Для основы

Для жарки и оформления

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1535.5 ккал 		белки
108.8 г 		жиры
56.6 г 		углеводы
148.4 г
100 г блюда
ккал
204.7 ккал		 белки
14.5 г		 жиры
7.5 г		 углеводы
19.8 г


Рецепт «Сырники с секретом»:

Советую сразу посмотреть видео, там я все показываю наглядно. Творог отжимаем через марлю и далее к нему добавляем яйцо, сахар, ванильный сахар и хорошо перемешиваем. Теперь добавляем манную крупу и снова тщательно перемешиваем. Оставляем на 15 - 20 минут при комнатной температуре, чтобы манка набухла и взяла на себя лишнюю влагу.

После перемешиваем и формируем шарики как показано на видео.

Далее шарики обваливаем в муке со всех сторон и с помощью стеклянного стакана или вырезки для печенья формируем сырники как показано на видео.

Жарим в хорошо разогретой сковороде на не большом количестве растительного масла, сначала с двух сторон на сильном огне до золотистого цвета, а далее с двух сторон по 2 - 3 минуты на медленном огне. По желанию можно на этом этапе закрыть крышкой.

Сырники готовы! Подаем с вареньем или сметаной.

Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На обед / На полдник На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На обед : Легкий / На десерт На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год На ужин : На десерт Неожиданные гости

Теги: завтрак детям обед ужин перекус полдник гости

Вкусы: творожный нежный мягкий

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Сырники с секретом
Рецепт: Сырники с секретом

Сырники получаются удачные, мягкие и очень вкусные! Такие сырники не расплываются на сковороде. Секрет в твороге, который нужно отжать, а также в манке, которая забирает лишнюю влагу! Я этот рецепт нашла после многих неудачных попыток. Прикрепляю видео для удобства приготовления сырников!

Ингредиенты для «Сырники с секретом»:

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Комментарии и отзывы

У меня тоже проблема с сырниками, растекаются, поэтому попробую Ваш рецепт с удобольствием)) Надоело есть тестники изза большого количества муки, чтоб не разтекались))
Благодарю! Удачи в приготовлении!
Не понимаю, почему набросились на автора. Вот у меня сырники никак не получаются - расплываются. Запеканки - да, а сырники - ну никак. Сегодня попробую этот рецепт. И для меня отжим творога был секретом.
Благодарю, за комментарий!
Вот не знаю. Я никогда ничего не отжимаю. Кладу на полкило творога яйцо , сахар, 3 ст. л. манки, 2 ст. л. муки. Никогда ничего не плывет. Причем, сахара кладу много: 3, а то и 5 ст. л. на это количество - муж у меня сладкоежка.)) Вот правда - никогда ничего не плывёт. Плотненькие получаются, с явно выраженным творожным вкусом.
Творог покупаю самый обыкновенный - магазинный. Причем, вообще любой жирности - какой есть на уценке.))
Творог -500гр,яйцо,3ст ложки сахара,40 гр муки,чуть соли.Не отжимать,смешал,постояло минут 10,чтоб клейковина в муке набухла и вперёд!Ни в чем не обваливаю.Ничего не плывет,даже не представляю,как это…
вот и я о том же)) Что там где плыть должно?..)))
Ответ для нинель королева
Спасибо, за то что поделились своим рецептом!
В чем секрет?
Открою еще один секрет - при добавлении в даже самый сухой творог целого яйца и сахарного песка образуется дополнительная влага, поэтому сырники при жарке плывут. Повара добавляют в творог только желтки (2 шт. на 500 г творога), 2-3 ст.л. сахарной пудры и 2-3 ст.л. муки, потом формовка, панировка в муке и жарка. И ничего не плывет. Но творог действительно надо хорошо отжать.
Блпгодарю за то, что поделились секретами! Я об этом не знала, беру себе на заметку!
Ответ для Janna_k
Ерунда, никогда не отжимаю, манку не добавляю, зачем?
Что у вас за творог такой, вода сплошная?
Жазгуль, такие у тебя аппетитные сырники! Сразу захотелось приготовить.
Большое спасибо, Ирушенька! Очень приятно!
Дааа!!!!
Будет время, научу поварят варить куриные яйца вкрутую.
Вдруг не все знают.
в прикрепленном варианте совершенно аналогичные ингредиенты и количество. повтор ради рейтинга? способ приготовления - никакой не секрет. точнее, уже давно открыт для поварят.
Лично я в поисках достоверного рецепта сырников и хорошего результата, очень много раз переводила творог, так как сырники просто расплывались на сковороде. Лично для меня это очень идеальный рецепт. Я здесь выкладываю рецепты не из - за рейтинга. Просто хочу, чтобы моя аудитория не переводила продукты и сразу же приготовив по рецепту были довольны результатом приготовления. В моих рецептах есть видео, если даже этим только отличие, видео облегчает путь приготовления любого блюда. На этом сайте очееееень мало кто выкладывает рецепт + видео, наверное потому, что это намного сложнее так как надо снять, смонтировать итд. Я надеюсь люди поймут какой труд я вкладываю в свои рецепты.
Какой же это секрет? Я так сырники пеку уже лет сорок! И совсем необязательно отжимать творог через марлю, достаточно его подвесить над раковиной в узелке, и сыворотка сама стечет.
Возможно для вас уже не секрет, есть начинающие поварята для них это новшество. Рада что вы знаете давно этот рецепт.
Я не отжимаю, но делаю, так как вы и получается очень вкусно Что спорить, кто-то асс кулинар, кто-то начинающий, у каждого свои секретики, Приятного всем аппетита, и делитесь с удовольствием, что-то для себя и подсмотрим))))))))))
Благодарю за комментарии!
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