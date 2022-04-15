Сырники получаются удачные, мягкие и очень вкусные! Такие сырники не расплываются на сковороде. Секрет в твороге, который нужно отжать, а также в манке, которая забирает лишнюю влагу! Я этот рецепт нашла после многих неудачных попыток. Прикрепляю видео для удобства приготовления сырников!
- 15 апреля 2022, 2:19
- 7056
Сырники с секретом
Ингредиенты для «Сырники с секретом»:
Для основы
- Творог (9% творог. Отжимаем обязательно через 4 слоя марли или через платочек х/б.) — 500 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сахар (По вкусу) — 2 ст. л.
- Ванильный сахар (Или 1 ч.л) — 1 щепот.
- Крупа манная (Зависит от влажности творога) — 2-3 ст. л.
Для жарки и оформления
- Мука пшеничная / Мука (Для обваливания сырников) — 2 ст. л.
- Масло растительное — 3-4 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1535.5 ккал
|
белки
108.8 г
|
жиры
56.6 г
|
углеводы
148.4 г
|100 г блюда
|ккал
204.7 ккал
|белки
14.5 г
|жиры
7.5 г
|углеводы
19.8 г
Рецепт «Сырники с секретом»:
Советую сразу посмотреть видео, там я все показываю наглядно. Творог отжимаем через марлю и далее к нему добавляем яйцо, сахар, ванильный сахар и хорошо перемешиваем. Теперь добавляем манную крупу и снова тщательно перемешиваем. Оставляем на 15 - 20 минут при комнатной температуре, чтобы манка набухла и взяла на себя лишнюю влагу.
Далее шарики обваливаем в муке со всех сторон и с помощью стеклянного стакана или вырезки для печенья формируем сырники как показано на видео.
Жарим в хорошо разогретой сковороде на не большом количестве растительного масла, сначала с двух сторон на сильном огне до золотистого цвета, а далее с двух сторон по 2 - 3 минуты на медленном огне. По желанию можно на этом этапе закрыть крышкой.
Комментарии и отзывы
29 апреля dannchana #
29 апреля Bereke Food # (автор рецепта)
20 апреля Lorik1301 #
21 апреля Bereke Food # (автор рецепта)
18 апреля hfrif #
Творог покупаю самый обыкновенный - магазинный. Причем, вообще любой жирности - какой есть на уценке.))
18 апреля нинель королева #
18 апреля hfrif #
18 апреля Bereke Food # (автор рецепта)
18 апреля holodova737 #
18 апреля Janna_k #
18 апреля Bereke Food # (автор рецепта)
24 апреля dind9318 #
Что у вас за творог такой, вода сплошная?
15 апреля Ирушенька #
15 апреля Bereke Food # (автор рецепта)
15 апреля dokunet #
Будет время, научу поварят варить куриные яйца вкрутую.
Вдруг не все знают.
15 апреля специалист # (модератор)
15 апреля Bereke Food # (автор рецепта)
15 апреля Анири15 #
15 апреля Bereke Food # (автор рецепта)
27 апреля nadin ace #
28 апреля Bereke Food # (автор рецепта)
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