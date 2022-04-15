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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Запеканки Запеканка с мясом
  • 15 апреля 2022, 13:29
  • 7101

Запеканка с картофелем, мясом и грибами

Рецепт: Запеканка с картофелем, мясом и грибами

Всем привет! Предлагаю приготовить вкуснейшую запеканку с картошкой, грибами и мясом. Такое сытное горячее блюдо будет прекрасно смотреться на праздничном столе, а так же такую запеканку можно приготовить к обеду или ужину.

Категория: Горячие блюда Запеканки Запеканка с мясом

Ингредиенты для «Запеканка с картофелем, мясом и грибами»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
258380.6 ккал 		белки
3703.6 г 		жиры
24933.1 г 		углеводы
4188.1 г
100 г блюда
ккал
204.4 ккал		 белки
2.9 г		 жиры
19.7 г		 углеводы
3.3 г


Рецепт «Запеканка с картофелем, мясом и грибами»:

1. Нарезаем очищенный картофель кружками. Мясо нарезаем тонкими пластинами. Противень или форму для запекания смажем растительным маслом. Выкладываем полосками чередуя картофель с мясом, солим и перчим.

2. Для соуса : соединяем сметану, горчицу, кориандр и перемешиваем. Если сметана густая, добавляем немного воды (около 20 мл). Смазываем соусом запеканку. Накрываем фольгой и отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов запекаться на 40 минут.

3. Пока запеканка в духовке -нарезаем лук полукольцами и измельчаем грибы. Жарим слегка лук на сковороде с растительным маслом, добавляем грибы, соль и будем жарить до тех пор пока не испарится вся жидкость. Отдельно трем на крупной терке сыр.

4. Спустя 40 минут снимаем с запеканки фольгу, добавляем сверху грибы с луком ровным слоем и посыпаем сыром. Отправляем в духовку еще на 15 минут.

Вкуснейшая запеканка готова! Можго подавать к столу.

Всем приятного аппетита и отличного настроения!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На горячее

Теги: второе обед ужин праздничный

Вкусы: соленый мясной

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Запеканка с картофелем, мясом и грибами
Рецепт: Запеканка с картофелем, мясом и грибами

Всем привет! Предлагаю приготовить вкуснейшую запеканку с картошкой, грибами и мясом. Такое сытное горячее блюдо будет прекрасно смотреться на праздничном столе, а так же такую запеканку можно приготовить к обеду или ужину.

Ингредиенты для «Запеканка с картофелем, мясом и грибами»:

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Комментарии и отзывы

Старый рецепт,у нас он называется дипломат.Муж его обожает,только из-за сырной корочки.
Ровным счётом ничего нового. Старинный рецепт...
Спасибо Вам большое за интересную идею Все ингрдиенты очень любимы моим мужем,да и кстати у нас скоро сезон грибов пойдет,а муж мой их просто обожает собирать(приносит их гордый,как "мамонта"добытого собственными трудами )и потом с очень большим удовольствием поедает то ,что я из них готовлю
Сохраню рецепт,в негрибной сезон и с шампиньонами попробуем конечно ,благо,они в продаже круглый год
категория блюда изменена
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