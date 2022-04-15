Всем привет! Предлагаю приготовить вкуснейшую запеканку с картошкой, грибами и мясом. Такое сытное горячее блюдо будет прекрасно смотреться на праздничном столе, а так же такую запеканку можно приготовить к обеду или ужину.
- 15 апреля 2022, 13:29
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Запеканка с картофелем, мясом и грибами
Ингредиенты для «Запеканка с картофелем, мясом и грибами»:
- Картофель (очищенный) — 1 кг
- Свинина (мякоть) — 1 кг
- Шампиньоны — 500 г
- Лук репчатый — 3 шт
- Сыр твердый — 200 г
- Сметана — 150 мл
- Горчица — 1 ст. л.
- Кориандр — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Масло растительное (для жарки) — 1 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
258380.6 ккал
|
белки
3703.6 г
|
жиры
24933.1 г
|
углеводы
4188.1 г
|100 г блюда
|ккал
204.4 ккал
|белки
2.9 г
|жиры
19.7 г
|углеводы
3.3 г
Рецепт «Запеканка с картофелем, мясом и грибами»:
2. Для соуса : соединяем сметану, горчицу, кориандр и перемешиваем. Если сметана густая, добавляем немного воды (около 20 мл). Смазываем соусом запеканку. Накрываем фольгой и отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов запекаться на 40 минут.
3. Пока запеканка в духовке -нарезаем лук полукольцами и измельчаем грибы. Жарим слегка лук на сковороде с растительным маслом, добавляем грибы, соль и будем жарить до тех пор пока не испарится вся жидкость. Отдельно трем на крупной терке сыр.
4. Спустя 40 минут снимаем с запеканки фольгу, добавляем сверху грибы с луком ровным слоем и посыпаем сыром. Отправляем в духовку еще на 15 минут.
Вкуснейшая запеканка готова! Можго подавать к столу.
Всем приятного аппетита и отличного настроения!
Комментарии и отзывы
29 апреля yak ev2011 #
17 апреля mar632 #
16 апреля natalabarkova613 #
Сохраню рецепт,в негрибной сезон и с шампиньонами попробуем конечно ,благо,они в продаже круглый год
15 апреля специалист # (модератор)
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