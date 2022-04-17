Основным инструментом русской кухни является дровяная печь. Поэтому приготовить свиной окорок логично именно в ней. Но за неимением печи это можно сделать и в обычной духовке, если правильно выбрать тепловые режимы.
- 17 апреля 2022, 15:20
- 5700
Свиной окорок по-русски
Ингредиенты для «Свиной окорок по-русски»:
- Свинина (В рецепте использован окорок, но точно так же можно готовить и любой другой кусок свинины) — 3 кг
- Картофель (Берется неочищенный картофель) — 8 шт
- Вода (Количество воды взято приблизительно, она доливается по уровню) — 1 л
- Специи (В рецепте использована смесь прованских трав, но можно использовать и любые другие сушеные травы.) — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
8625.2 ккал
|
белки
500.8 г
|
жиры
652 г
|
углеводы
204.9 г
|Порции
|ккал
862.5 ккал
|белки
50.1 г
|жиры
65.2 г
|углеводы
20.5 г
|100 г блюда
|ккал
171.1 ккал
|белки
9.9 г
|жиры
12.9 г
|углеводы
4.1 г
Рецепт «Свиной окорок по-русски»:
Окорок, не снимая кожи, ставим в только что разогретую печь. Если готовить в духовке, то можно использовать режим максимального нагрева с конвекцией. Держим до того момента, пока мясо не запечатается, покрывшись зажаристой корочкой. Тогда вынимаем его из печи или из духовки.
В жаровню укладываем сырой неочищенный картофель, предварительно завернутый в фольгу. Наливаем воды с таким расчетом, чтобы она доходила до середины картофелин. Дальше в воду добавляем специи по желанию (в этом рецепте использовалась смесь прованских трав).
В подготовленную жаровню укладываем запечатанный окорок, накрываем крышкой и ставим в печь на 4 часа.
Если используется духовка, то первые 2 часа готовим на температуре 200 градусов, а на следующие 2 часа ее необходимо понизить до 130-150 градусов.
Комментарии и отзывы
22 апреля dokunet #
Чеснок то где?
Обычная запеченная свинина. В духовке такую делаю.
19 апреля elenazr46 #
20 апреля metav # (автор рецепта)
17 апреля Татьяна Хрусталёва #
18 апреля metav # (автор рецепта)
Но это будет завтра! (с)
18 апреля Татьяна Хрусталёва #
18 апреля metav # (автор рецепта)
18 апреля Татьяна Хрусталёва #
19 апреля nadinf71 #
20 апреля metav # (автор рецепта)
17 апреля yugai ludmila65 #
17 апреля metav # (автор рецепта)
17 апреля yugai ludmila65 #
18 апреля metav # (автор рецепта)
Но ответ на этот вопрос зависит от такого количества параметров, что я в свое время даже отдельный материал написал: "Когда солить мясо при жарке на гриле?"
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: