Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из свинины
  • 17 апреля 2022, 15:20
  • 5700

Свиной окорок по-русски

Рецепт: Свиной окорок по-русски

Основным инструментом русской кухни является дровяная печь. Поэтому приготовить свиной окорок логично именно в ней. Но за неимением печи это можно сделать и в обычной духовке, если правильно выбрать тепловые режимы.

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из свинины

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Свиной окорок по-русски»:

  • Свинина (В рецепте использован окорок, но точно так же можно готовить и любой другой кусок свинины) — 3 кг
  • Картофель (Берется неочищенный картофель) — 8 шт
  • Вода (Количество воды взято приблизительно, она доливается по уровню) — 1 л
  • Специи (В рецепте использована смесь прованских трав, но можно использовать и любые другие сушеные травы.) — по вкусу

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
8625.2 ккал 		белки
500.8 г 		жиры
652 г 		углеводы
204.9 г
Порции
ккал
862.5 ккал		 белки
50.1 г		 жиры
65.2 г		 углеводы
20.5 г
100 г блюда
ккал
171.1 ккал		 белки
9.9 г		 жиры
12.9 г		 углеводы
4.1 г


Рецепт «Свиной окорок по-русски»:

Окорок, не снимая кожи, ставим в только что разогретую печь. Если готовить в духовке, то можно использовать режим максимального нагрева с конвекцией. Держим до того момента, пока мясо не запечатается, покрывшись зажаристой корочкой. Тогда вынимаем его из печи или из духовки.

В жаровню укладываем сырой неочищенный картофель, предварительно завернутый в фольгу. Наливаем воды с таким расчетом, чтобы она доходила до середины картофелин. Дальше в воду добавляем специи по желанию (в этом рецепте использовалась смесь прованских трав).

В подготовленную жаровню укладываем запечатанный окорок, накрываем крышкой и ставим в печь на 4 часа.

Если используется духовка, то первые 2 часа готовим на температуре 200 градусов, а на следующие 2 часа ее необходимо понизить до 130-150 градусов.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: горячее

Вкусы: мясной

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Свиной окорок по-русски
Рецепт: Свиной окорок по-русски

Основным инструментом русской кухни является дровяная печь. Поэтому приготовить свиной окорок логично именно в ней. Но за неимением печи это можно сделать и в обычной духовке, если правильно выбрать тепловые режимы.

Ингредиенты для «Свиной окорок по-русски»:

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Попробуйте приготовить вместе

Комментарии и отзывы

Название серьёзное конечно. Так только на Луне не умеют готовить. Шутка.
Чеснок то где?
Обычная запеченная свинина. В духовке такую делаю.
А если кусок мяса поменьше?
Кусок мяса может быть любого размера. Свиной окорок я выбрал потому, что интересно было проверить возможности печи.
Интересный рецепт и простой! Спасибо! Хотется попробовать обязательно.
По многочисленным просьбам я накопил целую подборку рецептов для печи. Так что буду выкладывать потихоньку. Из наиболее интересного - особукко в красном вине и утка в ржаном тесте.

Но это будет завтра! (с)
Классно! Будем посмотреть . Но они пригодятся и для эл. духовки?
Вполне. Я все больше прихожу к выводу, что большая часть рецептов для духовки ведет свою родословную именно от печи.
Отлично тогда! Ждём новых рецептов.
Ответ для metav
Это очень здорово!!! У меня на даче русская печь. Интересуюсь рецептами. Кое-что научилась готовить. Пироги, блины и куличи получаются классно.
А я вот адаптирую под приготовление в печи не только русскую, но и аргентинскую, индийскую и даже арабскую кухню. Получается весьма занятно.
Скажите, пожалуйста, а солить надо? И когда?
Если солить, то перед обжигом окорока. У нас в семье вкусы касаемо количества соли ну очень разные, поэтому логично солить каждому уже у себя в тарелке.
Очень интересно, не представляю чтоб совсем не солить...
Ну, у гриль-мастеров вопрос "когда солить мясо?" - это из той же серии вечных дискуссий, что "бензин или дизель?" у автомобилистов. Есть целая ветвь людей, которые считают, что мясо надо сначала жарить, а потом солить, иначе соль вытянет из него все соки и блюдо получится сухим.

Но ответ на этот вопрос зависит от такого количества параметров, что я в свое время даже отдельный материал написал: "Когда солить мясо при жарке на гриле?"
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Построим каркасный дом вашей мечты

Каркасный дом с мансардой и 3 спальнями V381 "Стоктон"

Каркасный дом с мансардой и 3 спальнями V381 "Стоктон"
Каркасный дом с 3 спальнями V353 "Ньюарк"

Каркасный дом с 3 спальнями V353 "Ньюарк"
Каркасный дом с мансардой и 3 спальнями V409 "Конкорд"

Каркасный дом с мансардой и 3 спальнями V409 "Конкорд"
Ещё 474 проекта

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

Опрос
Как вы относитесь к прививке от Covid-19?


Уже 5638 ответов Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки