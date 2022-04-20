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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Кексы
  • 20 апреля 2022, 21:10
  • 10054

Творожный "КУЛИЧ"

Рецепт: Творожный КУЛИЧ

Настоятельно рекомендую освоить этот рецепт и печь его в любое время года в любой удобной для вас форме. Он однозначно стоит того. Мы приготовим его в форме кулича и покроем молочной глазурью, т. к. он вполне может оказаться альтернативой настоящему куличу, когда нет возможности возиться с дрожжевым тестом.

Категория: Выпечка Изделия из теста Кексы

Ингредиенты для «Творожный "КУЛИЧ"»:

Тесто

Глазурь

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4278.9 ккал 		белки
138.4 г 		жиры
112.7 г 		углеводы
688.8 г
Порции
ккал
534.9 ккал		 белки
17.3 г		 жиры
14.1 г		 углеводы
86.1 г
100 г блюда
ккал
264.1 ккал		 белки
8.5 г		 жиры
7 г		 углеводы
42.5 г


Рецепт «Творожный "КУЛИЧ"»:

Продукты рассчитаны на 2 кулича диаметром 10 и 12 см
В глубокую емкость вбиваем 3 яйца комнатной температуры, добавляем треть чайной ложки соли и взбиваем яйца миксером до образования легкой пены, продолжая взбивать добавляем ванильный сахар и всыпаем сахар - песок (для любителей сладкого сахар можно увеличить до 1.5 стаканов ). Взбиваем массу 2-3 мин, чтобы масса посветлела и стала более пышной.
Далее добавляем творог, лучше всего подойдет творог с жирностью от 5 % мягкий и мелкозернистый,
Следом за творогом отправляем размягченое сливочное масло и взбиваем все миксером до однородности.
Промытый и высушеный бумажным полотенцем изюм смешиваем с небольшим количеством муки для лучшего распределения в тесте, отправляем его в тесто и перемешиваем лопаткой.
Для приятной цитрусовой нотки натираем цедру лимона и выжимаем сок, добавляем к тесту.
Отдельно в емкости смешиваем муку с разрыхлителлем, всыпаем соду. Просеивая, частями добавляем муку, вымешивая лопаткой. Когда мы добавили всю муку, получается довольно густое липкое тесто.
Выкладываем в формочки чуть больше половины теста, разравниваем верхушку с помощью смоченой в воде ложки.
Выпекаем примерно 45 минут при 170 градусах. Уже полностью остывшие куличи вынимаем из формочек и украшаем глазурью.
Для глазури всыпаем 60 г сухого молока, добавляем 30 г сах. пудры и 40 мл. теплой воды. Хорошо перемешиваем. Распределяем глазурьпо по верхушке кулича с помощью ложки. (такая глазурь застывает довольно быстро, формируя красивые подтеки),
украшаем кондитерской посыпкой и можно наслаждаться вкусной творожной выпечкой.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На праздничный стол : Пасха На ужин : На десерт

Теги: быстро выпечка десерт детям кекс праздничный чаепитие

Вкусы: сладкий ванильный цитрусовый творожный

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Творожный "КУЛИЧ"
Рецепт: Творожный КУЛИЧ

Настоятельно рекомендую освоить этот рецепт и печь его в любое время года в любой удобной для вас форме. Он однозначно стоит того. Мы приготовим его в форме кулича и покроем молочной глазурью, т. к. он вполне может оказаться альтернативой настоящему куличу, когда нет возможности возиться с дрожжевым тестом.

Ингредиенты для «Творожный "КУЛИЧ"»:

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Фотографии «Творожный "КУЛИЧ"» от приготовивших (4)

Комментарии и отзывы

Громадная благодарность за отличный рецепт!
Готовила классический рецепт и творожный, выше получил оценку именно творожный кулич!
Спасибо огромное за рецепт!!! Получился очень вкусный и ароматный кулич. Кулич делала первый раз в жизни и такая удача!!!
Очень рада, что Вам понравился рецепт! Всегда приятно получать хорошие отзывы. Спасибо огромное за чудесное фото, очень аппетитные куличи.
Ещё раз спасибо огромное!!! Ещё не один раз буду делать. Очень нравится выпечка с творогом.
Рецепт подкупил простотой приготовления и ингридиентами, которые всегда есть в каждом доме. Форм для куличей не оказалось, поэтому испекла в виде кексов. Киличики получились вкусные и нарядные. Делала в двойном объёме. Р. S. Спасибо за рецепт, будем готовить и в другие дни к чаю
Здравствуйте, очень рада, что Вам понравилось. Спасибо за прекрасное фото. С праздником светлой Пасхи!
Как-то так получилось, что не люблю куличи. Выбирала рецепт, чтоб получилось небольшое количество (один раз поел и больше не хочется). Но этот рецепт покорил мое сердце! Даже пожалела, что получилось всего 2 небольших. Буду теперь готовить, причем даже просто в виде кекса в обычные дни. Огромное спасибо за рецепт!
PS: украшала дочка покупной глазурью
Очень классный кулич у Вас! Рада , что Вам понравилось, спасибо за фото и отзыв.
Здравствуйте, глазурь вообще не получилась((( вся стекла в тарелку. Может что-то в рецепте упущено?
Здравствуйте, если вся стекла, значит переборщили с водой и глазурь получилась жидкой. Добавляйте воду постепенно и смотрите на консистенцию. Консистенция должна быть как в видео.Если получилось жидко добавляйте ещё сухого молока или сахарной пудры постепенно, чтобы не образовывались комочки .
Сегодня готовила такие куличи с этой же глазурью
Спасибо за ответ! Обязательно попробую как вы посоветовали. А так- сегодня пробовали куличи по вашему рецепту - супер! И глазурь хоть и не получилась, но сыграла роль пропитки- вообще восторг! Спасибо за рецепт!
Испекла куличики, пока не пробовала, но все получилось. Отпишусь, как попробую, но уверена, что будет вкусно!
Какие красивые и аппетитные у Вас они получились! Спасибо большое за фото.
Здравствуйте! Никогда не пекла кулич на твороге. В этот раз хочу попробовать испечь по вашему рецепту, смотрится аппетитно. Скажите, а такой кулич больше похож на кекс?
Здравствуйте, да, больше похож на кекс. Но сдобный, влажный и воздушный .
Скажите , как ведёт себя глазурь ? Транспортабельна? Ищу рецепт такой глазури, чтоб не трескалась, не прилипала и не крошилась.
Здравствуйте, глазурь не трескается и не крошится, не липкая. Быстро застывает и становится глянцевой
Спасибо, попробую. Я часто пеку в гостинец и не очень удобно и красиво когда глазурь подводит.
Очень аппетитный кулич! Такую глазурь не делала, а смотрится она прекрасно! Мне кажется она не должна трескаться при нарезании. С благодарностью беру рецепт в копилку.
Здравствуйте, спасибо , рада что вам понравилось. Да, глазурь хорошо ложится и довольно пластичная
а отчего глазурь застывает? ни муки ни желатина?
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