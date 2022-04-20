Настоятельно рекомендую освоить этот рецепт и печь его в любое время года в любой удобной для вас форме. Он однозначно стоит того. Мы приготовим его в форме кулича и покроем молочной глазурью, т. к. он вполне может оказаться альтернативой настоящему куличу, когда нет возможности возиться с дрожжевым тестом.
- 20 апреля 2022, 21:10
- 10054
Творожный "КУЛИЧ"
Ингредиенты для «Творожный "КУЛИЧ"»:
Тесто
- Яйцо куриное — 3 шт
- Сахар — 200 г
- Мука пшеничная / Мука — 400 г
- Масло сливочное — 100 г
- Изюм — 150 г
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Сода — 0.5 ч. л.
- Лимон (цедра+сок) — 1 шт
- Творог — 300 г
Глазурь
- Молоко сухое — 60 г
- Сахарная пудра — 30 г
- Вода (теплая) — 40 мл
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4278.9 ккал
|
белки
138.4 г
|
жиры
112.7 г
|
углеводы
688.8 г
|Порции
|ккал
534.9 ккал
|белки
17.3 г
|жиры
14.1 г
|углеводы
86.1 г
|100 г блюда
|ккал
264.1 ккал
|белки
8.5 г
|жиры
7 г
|углеводы
42.5 г
Рецепт «Творожный "КУЛИЧ"»:
В глубокую емкость вбиваем 3 яйца комнатной температуры, добавляем треть чайной ложки соли и взбиваем яйца миксером до образования легкой пены, продолжая взбивать добавляем ванильный сахар и всыпаем сахар - песок (для любителей сладкого сахар можно увеличить до 1.5 стаканов ). Взбиваем массу 2-3 мин, чтобы масса посветлела и стала более пышной.
Далее добавляем творог, лучше всего подойдет творог с жирностью от 5 % мягкий и мелкозернистый,
Следом за творогом отправляем размягченое сливочное масло и взбиваем все миксером до однородности.
Промытый и высушеный бумажным полотенцем изюм смешиваем с небольшим количеством муки для лучшего распределения в тесте, отправляем его в тесто и перемешиваем лопаткой.
Для приятной цитрусовой нотки натираем цедру лимона и выжимаем сок, добавляем к тесту.
Отдельно в емкости смешиваем муку с разрыхлителлем, всыпаем соду. Просеивая, частями добавляем муку, вымешивая лопаткой. Когда мы добавили всю муку, получается довольно густое липкое тесто.
Выкладываем в формочки чуть больше половины теста, разравниваем верхушку с помощью смоченой в воде ложки.
Выпекаем примерно 45 минут при 170 градусах. Уже полностью остывшие куличи вынимаем из формочек и украшаем глазурью.
Для глазури всыпаем 60 г сухого молока, добавляем 30 г сах. пудры и 40 мл. теплой воды. Хорошо перемешиваем. Распределяем глазурьпо по верхушке кулича с помощью ложки. (такая глазурь застывает довольно быстро, формируя красивые подтеки),
украшаем кондитерской посыпкой и можно наслаждаться вкусной творожной выпечкой.
Комментарии и отзывы
1 час назад Wasiltn #
Готовила классический рецепт и творожный, выше получил оценку именно творожный кулич!
вчера в 13:57 Антонина1304 #
вчера в 14:40 lilu290887 # (автор рецепта)
вчера в 15:23 Антонина1304 #
вчера в 11:04 Негодница #
вчера в 11:20 lilu290887 # (автор рецепта)
вчера в 8:12 Lalia-Sveta #
PS: украшала дочка покупной глазурью
вчера в 8:21 lilu290887 # (автор рецепта)
позавчера zefirenok #
позавчера lilu290887 # (автор рецепта)
Сегодня готовила такие куличи с этой же глазурью
вчера в 12:11 zefirenok #
22 апреля olgau olga #
22 апреля lilu290887 # (автор рецепта)
22 апреля Y_Irinka_E #
22 апреля lilu290887 # (автор рецепта)
21 апреля yugai ludmila65 #
21 апреля lilu290887 # (автор рецепта)
21 апреля yugai ludmila65 #
21 апреля ИРепка #
21 апреля lilu290887 # (автор рецепта)
22 апреля prodazhaonline #
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