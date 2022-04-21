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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Кексы
  • 21 апреля 2022, 11:57
  • 6363

Баба пуншевая, кулич с пропиткой

Рецепт: Баба пуншевая, кулич с пропиткой

Baba ponczowa-роскошная польская баба. Воздушная, нежная, пышная, ароматная, слегка пьяная и в меру сладкая. Она доставит вам безмерное удовольствие.

Категория: Выпечка Изделия из теста Кексы

Кухня: Польская

Ингредиенты для «Баба пуншевая, кулич с пропиткой»:

Баба

Пропитка

Глазурь

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3344.6 ккал 		белки
52.7 г 		жиры
99.7 г 		углеводы
488.9 г
100 г блюда
ккал
255.3 ккал		 белки
4 г		 жиры
7.6 г		 углеводы
37.3 г


Рецепт «Баба пуншевая, кулич с пропиткой»:

  • Дрожжи смешать с 1ч. л. сахара, теплым молоком и 2ст. л. муки. Оставить на 20 минут.

  • Смешать оставшуюся муку, сахар и соль. Добавить взбитые яйца и дрожжевую закваску. Тщательно вымесить.

  • В тесто добавить мягкое, нарезанное на кубики, сливочное масло. Месить пока тесто не впитает весь жир. Добавить цедру апельсина и снова вымесить. Накрыть миску с тестом и поставить в теплое место для брожения на 1-2 часа. Объем теста должен увеличиться в 2 раза.

  • Смазать круглую форму диаметром 22 см маслом и присыпать мукой. Заполнить тестом форму и поставить в теплое место на 40 минут. Разогреть духовку до 170-180 С и поставить бабу выпекаться на 30-40 минут.
    Готовой бабе дать постоять в форме 10 минут. Вынуть из формы и поставить на решетку. Проколоть всю поверхность бабы шпажкой.

  • Поставить кипятить воду с сахаром, убавить огонь и влить сок. Проварить 5 минут. Снять с огня и дать немного остыть. Влить алкоголь. Облить горячим пуншем бабу.

  • Для глазури смешать все ингредиенты и полить с веху на бабу.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : Пасха На ужин : На десерт

Теги: выпечка десерт духовка кекс праздник сладкое

Вкусы: яркий сдобный сладкий

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Баба пуншевая, кулич с пропиткой
Рецепт: Баба пуншевая, кулич с пропиткой

Baba ponczowa-роскошная польская баба. Воздушная, нежная, пышная, ароматная, слегка пьяная и в меру сладкая. Она доставит вам безмерное удовольствие.

Ингредиенты для «Баба пуншевая, кулич с пропиткой»:

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Фотографии «Баба пуншевая, кулич с пропиткой» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

Восхитительно и очень алкогольно!
Пунш получился просто волшебный, ярко-апельсиновый. Заливала прямо в форме. Тесто нежное, тающее, пропиталось полностью. Очень вкусно. Я добавляла изюм.
Спасибо за отзыв! Баба у Вас очень красивая, а срез-просто волшебный! Спасибо за фото!
Благодарим все семьёй
Шикарный рецептик влажного, тающего во рту наслаждения
Огромное спасибо за то, что поделились
Как приятно! Очень очень рада, что вам понравилось! Спасибо за прекрасный фотоотчёт!
Спасибо за ответ!
Спасибо за рецепт!Испекла вчера ваш кулич,правда пропитку сделала половину,побоялась,что за ночь размокнет,и наверное зря побоялась)Сам кулич не сладкий получился ,а пропитка как раз придает особый вкус и сладость.Однозначно,буду делать еще
Спасибо за отзыв! Рада что Вам понравилось. С Праздником Вас!
Спасибо, очень аппетитно, хочу попробовать испечь. Как вы думаете, если добавить шоколадные капли, это не навредит тесту?
Спасибо Насчёт капель сомневаюсь. Но точно знаю (сама пекла), что можно добавить изюм. 1/3 стакана на этот рецепт. Хорошей Вам выпечки. Если всё-таки решитесь на шоколадные капли, прошу, отпишитесь о результате, очень интересно.
Испекла. Очень вкусно! Правда немного подрумянился, но тут духовка подвела. Забрала в свою кулинарную книгу.
Очень рада Тоже попробую испечь с каплями.
Здравствуйте! Какая вкуснятина у вас! Скажите, а выпекать в форме бублик принципиально? или можно просто в круглой (в форме куличика)? я знаю, что некоторые изделия пекутся бубликом, чтобы жар в серединку тоже поступал
Спасибо Я иногда пеку по этому рецепту в форме для кекса без отверстия (нижний диаметр 9.5 см, верхний 18, высота 8). Получается 2 штуки.
Что такое "мука для тортоа*?
Пшеничная мука тонкого помола с пониженным содержанием клейковины.
ясно
Шикарная выпечка!
Спасибо! Не скромно, но я согласна
Выглядит восхитительно!
Спасибо! А на вкус даже лучше чем на вид
Опара у Вас, конечно, шикарная вышла! и результат, соответственно, на высоте! Спасибо за рецепт! На выходные и приготовлю, только без алкоголя, так как детки будут кушать) С Наступающим Светлым праздником Пасхи!
Спасибо! Получить похвалу от автора великолепного "пасхального дрожжевого кекса"-особенно приятно С наступающим Праздником светлого Христова Воскресения!
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