Baba ponczowa-роскошная польская баба. Воздушная, нежная, пышная, ароматная, слегка пьяная и в меру сладкая. Она доставит вам безмерное удовольствие.
- 21 апреля 2022, 11:57
- 6363
Баба пуншевая, кулич с пропиткой
Ингредиенты для «Баба пуншевая, кулич с пропиткой»:
Баба
- Мука пшеничная / Мука (для тортов) — 250 г
- Сахар — 50 г
- Дрожжи (свежие) — 20 г
- Молоко — 125 мл
- Яйцо куриное — 2 шт
- Масло сливочное — 100 г
- Цедра апельсина (с одного апельсина) — 1 шт
- Соль — 1 щепот.
Пропитка
- Вода — 125 мл
- Сок апельсиновый — 125 мл
- Сахар — 120 г
- Сок лимонный — 1 ст. л.
- Коньяк — 120 мл
Глазурь
- Сахарная пудра — 100 г
- Вода (горячая) — 1 ст. л.
- Коньяк — 1 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3344.6 ккал
|
белки
52.7 г
|
жиры
99.7 г
|
углеводы
488.9 г
|100 г блюда
|ккал
255.3 ккал
|белки
4 г
|жиры
7.6 г
|углеводы
37.3 г
Рецепт «Баба пуншевая, кулич с пропиткой»:
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Дрожжи смешать с 1ч. л. сахара, теплым молоком и 2ст. л. муки. Оставить на 20 минут.
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Смешать оставшуюся муку, сахар и соль. Добавить взбитые яйца и дрожжевую закваску. Тщательно вымесить.
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В тесто добавить мягкое, нарезанное на кубики, сливочное масло. Месить пока тесто не впитает весь жир. Добавить цедру апельсина и снова вымесить. Накрыть миску с тестом и поставить в теплое место для брожения на 1-2 часа. Объем теста должен увеличиться в 2 раза.
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Смазать круглую форму диаметром 22 см маслом и присыпать мукой. Заполнить тестом форму и поставить в теплое место на 40 минут. Разогреть духовку до 170-180 С и поставить бабу выпекаться на 30-40 минут.
Готовой бабе дать постоять в форме 10 минут. Вынуть из формы и поставить на решетку. Проколоть всю поверхность бабы шпажкой.
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Поставить кипятить воду с сахаром, убавить огонь и влить сок. Проварить 5 минут. Снять с огня и дать немного остыть. Влить алкоголь. Облить горячим пуншем бабу.
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Для глазури смешать все ингредиенты и полить с веху на бабу.
Комментарии и отзывы
22 мая F-M #
Пунш получился просто волшебный, ярко-апельсиновый. Заливала прямо в форме. Тесто нежное, тающее, пропиталось полностью. Очень вкусно. Я добавляла изюм.
25 мая Globe on plate # (автор рецепта)
30 апреля monika monya #
Шикарный рецептик влажного, тающего во рту наслаждения
Огромное спасибо за то, что поделились
2 мая Globe on plate # (автор рецепта)
25 апреля Y_Irinka_E #
24 апреля уникальная #
24 апреля Globe on plate # (автор рецепта)
23 апреля ma7777 #
23 апреля Globe on plate # (автор рецепта)
24 апреля ma7777 #
24 апреля Globe on plate # (автор рецепта)
22 апреля Y_Irinka_E #
22 апреля Globe on plate # (автор рецепта)
22 апреля Рыжая Лиса77 #
22 апреля Globe on plate # (автор рецепта)
25 апреля Рыжая Лиса77 #
21 апреля VeVeTa Tuk #
21 апреля Globe on plate # (автор рецепта)
21 апреля F-M #
21 апреля Globe on plate # (автор рецепта)
21 апреля ekaterina-lav #
22 апреля Globe on plate # (автор рецепта)
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