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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Кексы
  • 29 апреля 2022, 3:07
  • 1896

Банановые маффины без масла и сахара

Рецепт: Банановые маффины без масла и сахара

Всем любителям бананов посвящается этот рецепт. Вместо масла используются сливки, а вместо сахара - сладость спелых бананов. Цедра апельсина и пряности дополняют чудесный аромат этой выпечки. Овсянка добавляется в качестве источники клетчатки, а яйца - для сытости.

Категория: Выпечка Изделия из теста Кексы

Ингредиенты для «Банановые маффины без масла и сахара»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2221.5 ккал 		белки
64.1 г 		жиры
82.6 г 		углеводы
315.8 г
100 г блюда
ккал
167 ккал		 белки
4.8 г		 жиры
6.2 г		 углеводы
23.7 г


Рецепт «Банановые маффины без масла и сахара»:

1. Моем бананы и апельсин. Чистим банан от кожуры.
2. Натираем цедру апельсина на мелкой терке.

3. Разминаем вилкой бананы, добавив сливки, цедру апельсина и яйца. Взбиваем венчиком или вилкой.
4. Просеиваем муку 1-2 раза, чтобы обогатить ее воздухом.
5. Смешиваем муку с овсянкой, содой и специями.
6. Замешиваем тесто, добавив сухие ингредиенты к банановой смеси.
7. Выкладываем тесто в силиконовые формы для маффинов.

Примечание: если используются не силиконовые формы, то лучше использовать пергаментную бумагу или специальные бумажные формочки для маффинов.
Силиконовую форму устанавливаю в противне.

8. Запекаем в разогретой духовке 25 минут при 150С (вторая полка сверху, нагревание только снизу).
9. Охлаждаем при комнатной температуре 10-20 минут.

Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На десерт

Теги: десерт выпечка чаепитие завтрак перекус праздник запекать духовка пикник

Вкусы: сладкий банановый сливочный овсяный апельсиновый яичный необычный мягкий приятный своеобразный

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Банановые маффины без масла и сахара
Рецепт: Банановые маффины без масла и сахара

Всем любителям бананов посвящается этот рецепт. Вместо масла используются сливки, а вместо сахара - сладость спелых бананов. Цедра апельсина и пряности дополняют чудесный аромат этой выпечки. Овсянка добавляется в качестве источники клетчатки, а яйца - для сытости.

Ингредиенты для «Банановые маффины без масла и сахара»:

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