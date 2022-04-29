Всем любителям бананов посвящается этот рецепт. Вместо масла используются сливки, а вместо сахара - сладость спелых бананов. Цедра апельсина и пряности дополняют чудесный аромат этой выпечки. Овсянка добавляется в качестве источники клетчатки, а яйца - для сытости.
- 29 апреля 2022, 3:07
- 1896
Банановые маффины без масла и сахара
Ингредиенты для «Банановые маффины без масла и сахара»:
- Банан — 4 шт
- Хлопья овсяные — 4 ст. л.
- Яйцо куриное — 4 шт
- Мука пшеничная / Мука — 1 стак.
- Сливки — 10 ст. л.
- Сода — 1/4 ч. л.
- Кардамон (молотый) — 1/4 ч. л.
- Корица (молотая) — 1/3 ч. л.
- Цедра апельсина (от 1 апельсина) — 1 ч. л.
- Гвоздика (молотая) — 2 щепот.
- Имбирь (молотый) — 1/4 ч. л.
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2221.5 ккал
|
белки
64.1 г
|
жиры
82.6 г
|
углеводы
315.8 г
|100 г блюда
|ккал
167 ккал
|белки
4.8 г
|жиры
6.2 г
|углеводы
23.7 г
Рецепт «Банановые маффины без масла и сахара»:
3. Разминаем вилкой бананы, добавив сливки, цедру апельсина и яйца. Взбиваем венчиком или вилкой.
4. Просеиваем муку 1-2 раза, чтобы обогатить ее воздухом.
5. Смешиваем муку с овсянкой, содой и специями.
6. Замешиваем тесто, добавив сухие ингредиенты к банановой смеси.
7. Выкладываем тесто в силиконовые формы для маффинов.
Примечание: если используются не силиконовые формы, то лучше использовать пергаментную бумагу или специальные бумажные формочки для маффинов.
Силиконовую форму устанавливаю в противне.
8. Запекаем в разогретой духовке 25 минут при 150С (вторая полка сверху, нагревание только снизу).
9. Охлаждаем при комнатной температуре 10-20 минут.
Комментарии и отзывы
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: