Такой пирог получается, намного дешевле, чем класический чизкейк. Готовится из доступных продуктов, а на вкус получается нежнейший и очеень вкусный. Прикрепляю видео для удобства приготовления.
- 30 апреля 2022, 3:39
- 7027
Бюджетный чизкейк
Ингредиенты для «Бюджетный чизкейк»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука (Просеянная) — 300 г
- Масло сливочное (Холодное) — 150 г
- Сахар — 70 г
- Разрыхлитель теста — 1/2 ч. л.
- Соль (Щепотка)
- Ванилин (Щепотка или 8 грамм ванильного сахара)
Начинка
- Творог (5%) — 400 г
- Сметана — 200 г
- Яйцо куриное — 4 шт
- Смородина черная (Любые) — 100 г
- Сахар (100 - 150 грамм) — 100 г
- Соль (Щепотка)
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4079.2 ккал
|
белки
135 г
|
жиры
199 г
|
углеводы
436 г
|100 г блюда
|ккал
258.2 ккал
|белки
8.5 г
|жиры
12.6 г
|углеводы
27.6 г
Рецепт «Бюджетный чизкейк»:
В муку добавляем сахар, разрыхлитель, соль, ванилин хорошо перемешиваем венчиком. Далее добавляем масло и делаем крошку. Крошку немного оставляем для верхнего слоя. Форму застелаем пергаментом высыпаем крошку распределяем по форме и делаем бортики. Затем отправляем в холодильник на 10 минут.
В яйца добавляем сахар, ванильный сахар, соль и хорошо взбиваем 4 минуты. Далее добавляю творог здесь можно взбить миксером или блендором до однородной гладкой массы. Затем добавляю сметану и снова взбиваем.
Вливаем начинку на тесто, далее ягоды и сверху посыпаею крошкой. И выпекаю при 180 градусах 40 - 50 минут. После выпекания середина пирога может быть немного подвижным, это нормально, для стабилизации начинки полностью остужаем. Перед подачей можно охладить.
Комментарии и отзывы
позавчера Chihiro #
позавчера dex 69 #
3 мая Анна Шумилова #
3 мая Bereke Food # (автор рецепта)
1 мая Нина Моисеенко #
1 мая Климова Валерия #
1 мая Bereke Food # (автор рецепта)
30 апреля Ирушенька #
1 мая Bereke Food # (автор рецепта)
30 апреля flokso #
1 мая hfrif #
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