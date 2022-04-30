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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 30 апреля 2022, 3:39
  • 7027

Бюджетный чизкейк

Рецепт: Бюджетный чизкейк

Такой пирог получается, намного дешевле, чем класический чизкейк. Готовится из доступных продуктов, а на вкус получается нежнейший и очеень вкусный. Прикрепляю видео для удобства приготовления.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Бюджетный чизкейк»:

Тесто

Начинка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4079.2 ккал 		белки
135 г 		жиры
199 г 		углеводы
436 г
100 г блюда
ккал
258.2 ккал		 белки
8.5 г		 жиры
12.6 г		 углеводы
27.6 г


Рецепт «Бюджетный чизкейк»:

В муку добавляем сахар, разрыхлитель, соль, ванилин хорошо перемешиваем венчиком. Далее добавляем масло и делаем крошку. Крошку немного оставляем для верхнего слоя. Форму застелаем пергаментом высыпаем крошку распределяем по форме и делаем бортики. Затем отправляем в холодильник на 10 минут.

В яйца добавляем сахар, ванильный сахар, соль и хорошо взбиваем 4 минуты. Далее добавляю творог здесь можно взбить миксером или блендором до однородной гладкой массы. Затем добавляю сметану и снова взбиваем.

Вливаем начинку на тесто, далее ягоды и сверху посыпаею крошкой. И выпекаю при 180 градусах 40 - 50 минут. После выпекания середина пирога может быть немного подвижным, это нормально, для стабилизации начинки полностью остужаем. Перед подачей можно охладить.

Вкусный, простой и легкий пирог готов!

Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На обед / На полдник / На ужин На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год На природу На ужин : На десерт

Теги: пирог выпечка чаепитие гости праздничный полдник обед ужин перекус

Вкусы: творожный нежный мягкий

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Бюджетный чизкейк
Рецепт: Бюджетный чизкейк

Такой пирог получается, намного дешевле, чем класический чизкейк. Готовится из доступных продуктов, а на вкус получается нежнейший и очеень вкусный. Прикрепляю видео для удобства приготовления.

Ингредиенты для «Бюджетный чизкейк»:

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Комментарии и отзывы

Пирог с творогом, ватрушка, как угодно , думаю вполне вкусный, но чизкейк нечто совсем другое. Дело даже не в стоимости, творожный сыр и творог слишком разные продукты да и в целом состав.
Ватрушка это ни больше ни меньше.
У меня сыночек готовил, 11 лет, всё сам) Объеденье!!!
Здорово! Какой сыночек ваш молодец! Дальше пусть так же продолжает, успехов ему!
Как бы Вы ее не назвали, но это " Ватрушка по-королевски ". Пеку ее уже много лет. Действительно, очень вкусно. Спасибо за то, что напомнили
Да-да, это Ватрушка по-королевски, тоже часто пеку ее.
Ответ для Нина Моисеенко
Рада быть полезной! Удачи в приготовлении! :fl owers:
Жазгуль, замечательный, очень аппетитный чизкейк!
Ирушенька, благодарю приятно очень!
Извините, но по-моему это называется "Королевская ватрушка"
Нет)) Королевская ватрушка, это когда тесто из крошки снизу и сверху, а всередине - творожная начинка.
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