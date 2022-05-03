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Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из мяса Салаты из ветчины
  • 3 мая 2022, 3:27
  • 8931

Салат "Ужин настоящего мужчины"

Рецепт: Салат Ужин настоящего мужчины

Решила так назвать салат, потому что, он очень сытный и вкусный. И совсем не сложный в приготовлении. Можно готовить его хоть каждый день. И, надеюсь, пригодится для наступающего Дня Победы на праздничный стол.

Категория: Салаты Салаты из мяса Салаты из ветчины

Ингредиенты для «Салат "Ужин настоящего мужчины"»:

Время приготовления:

Количество порций: 3

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1672.7 ккал 		белки
110.4 г 		жиры
106.3 г 		углеводы
71 г
Порции
ккал
557.6 ккал		 белки
36.8 г		 жиры
35.4 г		 углеводы
23.7 г
100 г блюда
ккал
124.8 ккал		 белки
8.2 г		 жиры
7.9 г		 углеводы
5.3 г


Рецепт «Салат "Ужин настоящего мужчины"»:

Картофель в мундире и яйца отварить. Лук нарезать кубиком, и начать пассеровать в растительном масле. Шампиньоны очистить от земли. Я это делаю при помощи бумажного полотенца. Нарезать, добавить к луку, обжарить до готовности.

Картофель, яйца и ветчину нарезать мелким кубиком, сыр натереть на крупной тёрке. Добавить ожаренные грибы с луком. Если не вся жидкость выпарилась, лучше воспользоваться шумовкой. Всё хорошо перемешать.

Заправить майонезом, солить с осторожностью. Ветчина и сыр солёные, майонез тоже. Салат готов, приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На закуску

Теги: салат

Вкусы: ветчинный грибной сырный

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Салат "Ужин настоящего мужчины"
Рецепт: Салат Ужин настоящего мужчины

Решила так назвать салат, потому что, он очень сытный и вкусный. И совсем не сложный в приготовлении. Можно готовить его хоть каждый день. И, надеюсь, пригодится для наступающего Дня Победы на праздничный стол.

Ингредиенты для «Салат "Ужин настоящего мужчины"»:

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Комментарии и отзывы

Честно, думала такие рецепты ещё после голодных 90-х закончились, ан нет , спасибо, напомнили. Сейчас же, по большей части, всё авокадо да креветки со стеблевым сельдереем, семолина с гребешками под листовым айсбергом, короче, сплошной ЗОЖ
Честно: питайтесь хоть одной фуа-грОЙ( сплошной ЗОЖ ), хоть вперемежку с ними "рябчиков жуйте" , можно даже Курвуазье добавить к ним в компанию, а здесь пользователи ищут то, что им подходит по вкусу ( и по карману тоже).
Извините, уважаемый Автор, "ужасть, ужасть и ужас!!!", особенно, титульное и финальные фото.
Тем не менее, дальнейших творческих успехов в кулинарии.
Вкусно !
Замечательный салатик, очень вкусный, обожаю салаты с шампиньонами. Всё замечательно.
Моим домашним салат тоже нравится, особенно сыну. Спасибо за положительный отзыв и внимание к рецепту.
Все нормально, не нужно реагировать на злые замечания. Каждый рецепт на этом сайте имеет право на существование. Хороший салат, приемлемое сочетание ингредиентов. На свой вкус, я бы добавила свежий огурец. Выкладывайте смело свои рецепты и не вступайте в полемику с негативом. Удачи.
Спасибо за понимание и положительный отзыв. Вам тоже удачи и творческих успехов.
Кошмар, разве это можно "кушать"? И зачем вы его затолкали в бокал для виски? У вас тарелок нет? Или виски? Да уж действительно, рецепт "дна"?
Бокал для коньяка. Виски подают в стакане с толстым дном
Ответ для kalashnikova6832
Так, если Вам не нравится, не "кушайте". Я ведь не навязываю, я предлагаю. Вам решать, надо или не надо. А по поводу подачи : да нам просто надоело виски из бокалов "кушать", решили салат попробовать
Может этот салат и вкусный для кого-то. Но выглядит ужасно! Поработайте над презентацией!
Может этот салат и вкусный для кого-то. Но выглядит ужасно! Поработайте над презентацией!
Готова принять консруктивную критику. Уважаю Ваше мнение. Вот только я не претендую на звание профессионального фотографа. И мы всё - таки на кулинарном сайте, а не на конкурсе лучшей фотографии. Но, если буду снова выкладывать рецепты, обязательно учту ваш совет.
Да зачем какие-то звания? Фото рецепта должно вызывать аппетит и желание приготовить! А не присматриваться, что у Вас в этом бокале получилось!
Ответ для Ксения026
Точно, аж смотреть противно, не то что есть, а тем более готовить.
Ответ для volga2107
Вообще-то "кушают" водку, а виски и коньяк вкушают, ничего личного, просто "алкоголик со стажем"
Кошмар, разве это можно "кушать"? И зачем вы его затолкали в бокал для виски? У вас тарелок нет? Или виски? Да уж действительно, рецепт "дна"?
Вы отравленные грибы видите в рецепте?, почему «кошмар»? Салат съедобный, не судите строго, сайт очень дружелюбный, позитивный, а Вы несете негатив, уверена, рецепт кому-то пригодится.
Спасибо за поддержку, я тоже за позитив.
Корм мужской. Отборный. Насыпать лопатой
Аналогичные ассоциации! Так и слышится громкая отрыжка.
Ответ для januarysmith
А я этот рецепт и не позиционировала, как диетический в разделе здорового питания. Видимо, Вам нужно обратиться к другим рецептам
Ответ для januarysmith
Абсолютно с Вами согласна.
Лично у меня будет заворот кишок от такого салата)) А вот муж заинтересовался.))) Только попросил туда ещё зеленый горошек насыпать. Да побольше))))))))) Приготовлю - обязательно отпишусь.)
По поводу зелёного горошка, это прям дочь моя любимая. Она считает, что зелёным горошком ни одно блюдо не испортишь очень рада, что рецепт заинтересовал, готовьте, пробуйте, надеюсь, что понравится
Во-во!)) Зелёный горошек - это наше все))) Обязательно отпишусь)) Заодно и расскажу, как он вписался в этот салат))
Брутальный салат получился! И последнее фото очень интересное- словно с романтического ужина при свечах , сзади тень от бокала создаёт такое впечатление, может быть, его стоило бы поставить как главное фото рецепта? Удачи!
Спасибо за позитивный отзыв. Рада, что Вам понравилось.
Салат мужу на ужин -это серьезная "заявка на победу"
Ну если он конечно не модельер или визажист.
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