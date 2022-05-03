Решила так назвать салат, потому что, он очень сытный и вкусный. И совсем не сложный в приготовлении. Можно готовить его хоть каждый день. И, надеюсь, пригодится для наступающего Дня Победы на праздничный стол.
- 3 мая 2022, 3:27
- 8931
Салат "Ужин настоящего мужчины"
Ингредиенты для «Салат "Ужин настоящего мужчины"»:
- Ветчина — 200 г
- Картофель (Средних) — 2 шт
- Яйцо куриное (Варёные) — 4 шт
- Шампиньоны — 400 г
- Лук репчатый (Средний) — 1 шт
- Масло растительное (Для обжарки) — 1 ст. л.
- Соль (По вкусу) — 1 ч. л.
- Майонез (По вкусу, для заправки) — 1 ст. л.
- Сыр твердый — 150 г
Время приготовления:
Количество порций: 3
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1672.7 ккал
|
белки
110.4 г
|
жиры
106.3 г
|
углеводы
71 г
|Порции
|ккал
557.6 ккал
|белки
36.8 г
|жиры
35.4 г
|углеводы
23.7 г
|100 г блюда
|ккал
124.8 ккал
|белки
8.2 г
|жиры
7.9 г
|углеводы
5.3 г
Рецепт «Салат "Ужин настоящего мужчины"»:
Картофель в мундире и яйца отварить. Лук нарезать кубиком, и начать пассеровать в растительном масле. Шампиньоны очистить от земли. Я это делаю при помощи бумажного полотенца. Нарезать, добавить к луку, обжарить до готовности.
Картофель, яйца и ветчину нарезать мелким кубиком, сыр натереть на крупной тёрке. Добавить ожаренные грибы с луком. Если не вся жидкость выпарилась, лучше воспользоваться шумовкой. Всё хорошо перемешать.
Заправить майонезом, солить с осторожностью. Ветчина и сыр солёные, майонез тоже. Салат готов, приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
5 мая artefact #
позавчера korztat #
5 мая artefact #
Тем не менее, дальнейших творческих успехов в кулинарии.
5 мая elena omelchenko 2015 #
5 мая volga2107 # (автор рецепта)
5 мая olgyntic #
5 мая volga2107 # (автор рецепта)
4 мая dlatehktopishet #
4 мая volga2107 # (автор рецепта)
4 мая kalashnikova6832 #
4 мая januarysmith #
4 мая volga2107 # (автор рецепта)
4 мая Ксения026 #
4 мая volga2107 # (автор рецепта)
вчера в 21:09 Ксения026 #
5 мая artefact #
5 мая artefact #
4 мая VolOksana #
4 мая volga2107 # (автор рецепта)
4 мая januarysmith #
4 мая kalashnikova6832 #
4 мая volga2107 # (автор рецепта)
5 мая artefact #
4 мая hfrif #
4 мая volga2107 # (автор рецепта)
4 мая hfrif #
3 мая korztat #
3 мая volga2107 # (автор рецепта)
3 мая dokunet #
Ну если он конечно не модельер или визажист.
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