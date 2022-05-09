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Версия для печати Рецепты Приготовление молочных продуктов Домашний сыр
  • 9 мая 2022, 21:41
  • 5527

Домашний плавленый сыр из творога

Рецепт: Домашний плавленый сыр из творога

Вкусный домашний плавленый сыр из творога. Очень просто готовится, на вкус – пальчики оближешь. Такой сыр можно добавить любимые добавки, у меня это грибы

Категория: Приготовление молочных продуктов Домашний сыр

Ингредиенты для «Домашний плавленый сыр из творога»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1299.5 ккал 		белки
90.4 г 		жиры
91.8 г 		углеводы
23.6 г
100 г блюда
ккал
164.5 ккал		 белки
11.4 г		 жиры
11.6 г		 углеводы
3 г


Рецепт «Домашний плавленый сыр из творога»:

1. Грибы мелко нарежьте. Обжаривайте до испарения жидкости, добавьте растительное масло и готовьте еще 2 минуты
2. В миску выложите творог, сливочное масло, яйцо, соль, соду и лимонную кислоту. Взбейте погружным блендером до однородной массы.
3. Посуду с творожной массой поставить на водяную баню. Нагревайте на медленном огне, постоянно помешивая.
4. Когда смесь начнет плавиться, взбейте блендером, чтобы разбить комочки
5. Продолжайте нагревать творог на медленном огне. Мешайте непрерывно до тех пор, пока масса окончательно не расплавится
6. Выложите в баночки и поставить в холодильник минимум на 3 часа.
Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак На обед На полдник На природу На ужин Специальное питание : Вегетарианское питание

Теги: бутерброд быстро завтрак закуска

Вкусы: грибной сливочный

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Домашний плавленый сыр из творога
Рецепт: Домашний плавленый сыр из творога

Вкусный домашний плавленый сыр из творога. Очень просто готовится, на вкус – пальчики оближешь. Такой сыр можно добавить любимые добавки, у меня это грибы

Ингредиенты для «Домашний плавленый сыр из творога»:

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Комментарии и отзывы

в рецепте отсутствует информация, когда нужно добавлять жареные грибы
Добавьте грибы и чесночные хлопья, когда творог окончательно расплавится
Модераторы сайта не только видео удаляют, но и комментарии
Вкусный сырок получается Творог какой жирности был использован? Или какой лучше подходит для получения такого сыра?
Спасибо Лучше использовать 9-10%
Спасибо за информацию
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