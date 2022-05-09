Вкусный домашний плавленый сыр из творога. Очень просто готовится, на вкус – пальчики оближешь. Такой сыр можно добавить любимые добавки, у меня это грибы
- 9 мая 2022, 21:41
- 5527
Домашний плавленый сыр из творога
Ингредиенты для «Домашний плавленый сыр из творога»:
- Творог — 400 г
- Масло сливочное — 80 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Соль — 1/2 ч. л.
- Сода — 1/2 ч. л.
- Кислота лимонная — 1/4 ч. л.
- Порошок чесночный — 1 ч. л.
- Шампиньоны — 200 г
- Масло растительное — 1 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1299.5 ккал
|
белки
90.4 г
|
жиры
91.8 г
|
углеводы
23.6 г
|100 г блюда
|ккал
164.5 ккал
|белки
11.4 г
|жиры
11.6 г
|углеводы
3 г
Рецепт «Домашний плавленый сыр из творога»:
2. В миску выложите творог, сливочное масло, яйцо, соль, соду и лимонную кислоту. Взбейте погружным блендером до однородной массы.
3. Посуду с творожной массой поставить на водяную баню. Нагревайте на медленном огне, постоянно помешивая.
4. Когда смесь начнет плавиться, взбейте блендером, чтобы разбить комочки
5. Продолжайте нагревать творог на медленном огне. Мешайте непрерывно до тех пор, пока масса окончательно не расплавится
6. Выложите в баночки и поставить в холодильник минимум на 3 часа.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
13 мая Любовь Шишкина #
13 мая Culinary way # (автор рецепта)
вчера в 17:31 Culinary way # (автор рецепта)
9 мая Olga_Alexandrovna_B #
10 мая Culinary way # (автор рецепта)
10 мая Olga_Alexandrovna_B #
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