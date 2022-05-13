Немудрёный, свежий и лёгкий салат из рыбных консервов. Многим знакомый. Но один небольшой штрих и привычный вкус салата приобретает новый оттенок. Заходите, пробуйте!
- 13 мая 2022, 4:33
- 2982
Салат "Юнга"
Ингредиенты для «Салат "Юнга"»:
- Тунец (вес нетто 185 грамм) — 1 бан.
- Яйцо куриное — 2 шт
- Лук красный (крупный) — 1 шт
- Укроп (6 веточек)
- Огурец (средний) — 1 шт
- Соль (по вкусу)
- Перец черный (свежемолотый; по вкусу)
- Масло растительное — 1-2 ст. л.
- Горчица (зернистая) — 2 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
598.4 ккал
|
белки
75.5 г
|
жиры
25.5 г
|
углеводы
15.8 г
|100 г блюда
|ккал
92.1 ккал
|белки
11.6 г
|жиры
3.9 г
|углеводы
2.4 г
Рецепт «Салат "Юнга"»:
Лук нарезать кубиками и обжарить на сковороде.
Это и есть небольшой штрих и на мой взгляд вкус салата стал более интересным.
Приятного аппетита и хорошего настроения!
Комментарии и отзывы
6 часов назад dlatehktopishet #
14 часов назад Сурик #
21 час назад мисс #
вчера в 17:13 акчуч #
вчера в 10:38 ludwic79 #
вчера в 6:59 Okoolina #
позавчера nelliundco #
позавчера mega lana1981 #
позавчера jannasimf #
позавчера nattela v #
позавчера Алекс Табашник #
позавчера nadinhike #
Помощник и помогал и пробу снимал
позавчера mariaivanovna #
позавчера акчуч #
позавчера ИРепка #
позавчера lamer #
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