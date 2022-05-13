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Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из рыбы и морепродуктов Рыбные салаты
  • 13 мая 2022, 4:33
  • 2982

Салат "Юнга"

Рецепт: Салат Юнга

Немудрёный, свежий и лёгкий салат из рыбных консервов. Многим знакомый. Но один небольшой штрих и привычный вкус салата приобретает новый оттенок. Заходите, пробуйте!

Категория: Салаты Салаты из рыбы и морепродуктов Рыбные салаты

Ингредиенты для «Салат "Юнга"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
598.4 ккал 		белки
75.5 г 		жиры
25.5 г 		углеводы
15.8 г
100 г блюда
ккал
92.1 ккал		 белки
11.6 г		 жиры
3.9 г		 углеводы
2.4 г


Рецепт «Салат "Юнга"»:

Продукты для салата.

Нарезать огурец.

Яйца отварить и нарезать не слишком мелкими кусочками.

Лук нарезать кубиками и обжарить на сковороде.
Это и есть небольшой штрих и на мой взгляд вкус салата стал более интересным.

Размять вилкой тунец.

Мелко нарезать укроп.

Перемешать растительное масло и зернистую горчицу.

Заправить салат. Готово!

Салат я готовила не одна, с хвостатым помощником.




Приятного аппетита и хорошего настроения!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : Легкий / На второе / На закуску На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: салат закуска быстро обед ужин перекус второе

Вкусы: рыбный огуречный свежий луковый травяной яичный приятный

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Салат "Юнга"
Рецепт: Салат Юнга

Немудрёный, свежий и лёгкий салат из рыбных консервов. Многим знакомый. Но один небольшой штрих и привычный вкус салата приобретает новый оттенок. Заходите, пробуйте!

Ингредиенты для «Салат "Юнга"»:

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Фотографии «Салат "Юнга"» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Отличный рецепт! У меня никто тунец не ест, сделала с горбушей, получилось вкусно, быстро, без особой возни) Автору благодарность!!!!
Жанночка, интересный салат! Да с жареным лучком!
Жанночка, вкусный и аппетитный салатик. Ах, жаль, тунец у нас дорогой.
Как увидела рецепт, сразу решила, что буду готовить. Все очень быстро и просто. Для меня в этом салате изюминкой стало добавление зернистой горчица. Она дает приятную кислинку. В итоге получилось очень вкусно.
Интересный салат, с жареным луком ещё не делала! Будем исправлять!
конечно же вкусно!
Жанночка, несомненно вкусный салат !
Жанночка, замечательный салатик! Спасибо за рецепт!
Жанночка, вкусный и аппетитный салатик!
Чудесный салат, Жанночка! Ооочень заинтересовал, уже забрала в КК! Спасибо!
Спасибо!Через пару дней попробую.
Классный салат, Жанчик, со своим штрихом
Помощник и помогал и пробу снимал
Хороший рецепт! Надо будет на днях повторить
Теперь я знаю, что буду готовить в выходные! Очень заинтересовал рецепт!
Жанночка, очень интересный и аппетиный салат! Спасибо!
Очень аппетитный салат!!!
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