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Версия для печати Рецепты Готовим в мультиварке Бульоны и супы в мультиварке Суп в мультиварке
  • 13 мая 2022, 9:58
  • 2827

Куриный суп с фасолью

Рецепт: Куриный суп с фасолью

Куриный суп с фасолью - Рецепт для приготовления в МУЛЬТИВАРКЕ. Куриный суп наверное самый известный и полезный супчик. Очень часто куриный бульон с укропом выступает вообще как самое настоящее лекарство. Как дополнительный плюс данного рецепта — отсутствие картофеля (а значит гликемический индекс просто ниже возможного). Зато белковая часть более чем значительная. Вообщем супчик получается Полезным, Вкусным и Спортивным. Итак впереди нас ждет Куриный суп с фасолью. Гликемический индекс — Низкий, Калорийность — 48 ккал/100гр (Сверх Низкая) Данный рецепт можете использовать в любой мультиварке (я использовал мультиварку Redmond RMC-M40S 700W)

Категория: Готовим в мультиварке Бульоны и супы в мультиварке Суп в мультиварке

Ингредиенты для «Куриный суп с фасолью»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1174.3 ккал 		белки
98.2 г 		жиры
25.6 г 		углеводы
134.4 г
Порции
ккал
146.8 ккал		 белки
12.3 г		 жиры
3.2 г		 углеводы
16.8 г
100 г блюда
ккал
39.9 ккал		 белки
3.3 г		 жиры
0.9 г		 углеводы
4.6 г


Параметры приготовления в мультиварке:

Мощность: 700 Ватт

Основная программа: Тушение (50 минут)

Дополнительная программа: Жарка (15 минут)


Рецепт «Куриный суп с фасолью»:

Для комфортной готовки приготовим все продукты.

Мелко шинкуем лук, морковь и укроп. Промываем как куриное филе, так и фасоль.

Отправляем в чашу масло, филе, лук и морковь — Режим «Жарка» 15 минут (Не забываем перемешивать каждые 2-3 минуты). Если хотите чтобы овощи более «жаренные» готовьте с открытой крышкой.

Добавляем в чашу воду и фасоль - Режим «Тушение» 40 минут.

Добавляем в чашу вермишель, специи и укроп — Режим «Тушения» 10 минут.

Куриный суп с фасолью - ГОТОВ!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На первое На полдник

Теги: первое обед ужин быстрый

Вкусы: куриный фасолевый

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Куриный суп с фасолью
Рецепт: Куриный суп с фасолью

Куриный суп с фасолью - Рецепт для приготовления в МУЛЬТИВАРКЕ. Куриный суп наверное самый известный и полезный супчик. Очень часто куриный бульон с укропом выступает вообще как самое настоящее лекарство. Как дополнительный плюс данного рецепта — отсутствие картофеля (а значит гликемический индекс просто ниже возможного). Зато белковая часть более чем значительная. Вообщем супчик получается Полезным, Вкусным и Спортивным. Итак впереди нас ждет Куриный суп с фасолью. Гликемический индекс — Низкий, Калорийность — 48 ккал/100гр (Сверх Низкая) Данный рецепт можете использовать в любой мультиварке (я использовал мультиварку Redmond RMC-M40S 700W)

Ингредиенты для «Куриный суп с фасолью»:

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Комментарии и отзывы

Спасибо!
Спасибо за комментарий.
Интересный рецепт В тексте масло есть, а в ингредиентах - нет
Спасибо за внимательность. Поправил. Успехов в делах !!!
Спасибо
если фасоль консервированная - то для чего её сорок минут тушить... с вермишелью бы добавить и хватит
Там и курочка как бы, ей бы дойти надо ))) И в бульоне должна быть густота (скажем так СОК) (от овощей , филе и фасоли) ))))

Когда то давно тоже так подумалось и я как то сделал 20 минут. В результате получил &quot;Воду в которой чего-то плавает&quot;
В Любом случае спасибо за комментарий

Признаюсь в этом рецепте есть ошибка - Надо было фасоль красную использовать. Для картинки красивее было бы. Так подобный супчик готовил уже много раз.

PS И чего меня дернуло в этот раз белую то использовать
про курочку понятно, пусть она сорок минут с овощами-то. а фасоль с лапшой - 10 минут. неужто не успеют подружиться?
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