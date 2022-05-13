Куриный суп с фасолью - Рецепт для приготовления в МУЛЬТИВАРКЕ. Куриный суп наверное самый известный и полезный супчик. Очень часто куриный бульон с укропом выступает вообще как самое настоящее лекарство. Как дополнительный плюс данного рецепта — отсутствие картофеля (а значит гликемический индекс просто ниже возможного). Зато белковая часть более чем значительная. Вообщем супчик получается Полезным, Вкусным и Спортивным. Итак впереди нас ждет Куриный суп с фасолью. Гликемический индекс — Низкий, Калорийность — 48 ккал/100гр (Сверх Низкая) Данный рецепт можете использовать в любой мультиварке (я использовал мультиварку Redmond RMC-M40S 700W)
- 13 мая 2022, 9:58
- 2827
Куриный суп с фасолью
Ингредиенты для «Куриный суп с фасолью»:
- Филе куриное — 300 г
- Фасоль консервированная (1 банка) — 210 г
- Лук репчатый — 150 г
- Морковь — 150 г
- Вермишель — 100 г
- Вода — 2000 мл
- Укроп — 10 г
- Специи — по вкусу
- Масло растительное (2 ст.л) — 30 мл
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1174.3 ккал
|
белки
98.2 г
|
жиры
25.6 г
|
углеводы
134.4 г
|Порции
|ккал
146.8 ккал
|белки
12.3 г
|жиры
3.2 г
|углеводы
16.8 г
|100 г блюда
|ккал
39.9 ккал
|белки
3.3 г
|жиры
0.9 г
|углеводы
4.6 г
Параметры приготовления в мультиварке:
Мощность: 700 Ватт
Основная программа: Тушение (50 минут)
Дополнительная программа: Жарка (15 минут)
Рецепт «Куриный суп с фасолью»:
Отправляем в чашу масло, филе, лук и морковь — Режим «Жарка» 15 минут (Не забываем перемешивать каждые 2-3 минуты). Если хотите чтобы овощи более «жаренные» готовьте с открытой крышкой.
Комментарии и отзывы
вчера в 14:28 ssnegireva44 #
вчера в 16:21 andmayer78 # (автор рецепта)
позавчера Olga_Alexandrovna_B #
позавчера andmayer78 # (автор рецепта)
позавчера Olga_Alexandrovna_B #
позавчера специалист # (модератор)
позавчера andmayer78 # (автор рецепта)
Когда то давно тоже так подумалось и я как то сделал 20 минут. В результате получил "Воду в которой чего-то плавает"
В Любом случае спасибо за комментарий
Признаюсь в этом рецепте есть ошибка - Надо было фасоль красную использовать. Для картинки красивее было бы. Так подобный супчик готовил уже много раз.
PS И чего меня дернуло в этот раз белую то использовать
позавчера специалист # (модератор)
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